В армии РФ в ОРДЛО масштабные хищения военного имущества и горючего, - разведка

В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов с начала ноября идет работа комплексных комиссий Южного военного округа для определения реального состояния учета и использования поставляемых из России материальных средств и имущества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Указанное связано с выявлением масштабных недостач вследствие хищения или нецелевого использования горючего, вещевого имущества и продовольствия.

При этом большинство случаев связано со злоупотреблениями служебным положением кадровыми российскими офицерами, которые находятся на ключевых должностях в системе материально-технического обеспечения оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командование ВС РФ усиливает передовую ДРГ и снайперскими парами с целью нанесения потерь личному составу ОС, - разведка