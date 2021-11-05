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Новости Война
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В армии РФ в ОРДЛО масштабные хищения военного имущества и горючего, - разведка

В армии РФ в ОРДЛО масштабные хищения военного имущества и горючего, - разведка

В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов с начала ноября идет работа комплексных комиссий Южного военного округа для определения реального состояния учета и использования поставляемых из России материальных средств и имущества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Указанное связано с выявлением масштабных недостач вследствие хищения или нецелевого использования горючего, вещевого имущества и продовольствия.

При этом большинство случаев связано со злоупотреблениями служебным положением кадровыми российскими офицерами, которые находятся на ключевых должностях в системе материально-технического обеспечения оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командование ВС РФ усиливает передовую ДРГ и снайперскими парами с целью нанесения потерь личному составу ОС, - разведка

Минобороны (9455) разведка (4205) хищение (681)


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Топ комментарии
+6
Як це нема? Це ж про твоїх собратьєв пишуть
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05.11.2021 13:13 Ответить
+3
А Путин говорит,что это отдельные "народные республики", " российских войск там нет", а здесь оказывается,что там находятся войска, Южного военного округа РФ, и там оказывается российские офицеры воруют российское имущество. Так что же выходит Путин, Мертверчук, ОПЖЗ, Мудаёв и прочая сволочь врут?
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05.11.2021 13:14 Ответить
+3
наше МО точно не отстает в этом плане
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05.11.2021 13:17 Ответить
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воровство-одна из лапотных духовных скреп...
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05.11.2021 13:08 Ответить
пьют и воруют.
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05.11.2021 14:21 Ответить
И там мыши из госрезерва поработали...
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05.11.2021 13:08 Ответить
во как , а у нас нема!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.11.2021 13:08 Ответить
Як це нема? Це ж про твоїх собратьєв пишуть
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05.11.2021 13:13 Ответить
Жив курилка! И все такой же воровитый. Благодарю
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05.11.2021 13:08 Ответить
Надо забрасывать их позиции дешевым спиртом,поначалу без метанола.
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05.11.2021 13:09 Ответить
Ваши-это руцкие?😂🌷
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05.11.2021 13:23 Ответить
Шо сп**ят и пропьют, то не поедет.
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05.11.2021 13:12 Ответить
Ну шо? Молодці, мля
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05.11.2021 13:12 Ответить
выражаю озабоченность
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05.11.2021 13:13 Ответить
Це завжди було і завжди буде.
Де можливості контролю менше, там розкрадання більше.
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05.11.2021 13:13 Ответить
А Путин говорит,что это отдельные "народные республики", " российских войск там нет", а здесь оказывается,что там находятся войска, Южного военного округа РФ, и там оказывается российские офицеры воруют российское имущество. Так что же выходит Путин, Мертверчук, ОПЖЗ, Мудаёв и прочая сволочь врут?
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05.11.2021 13:14 Ответить
наше МО точно не отстает в этом плане
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05.11.2021 13:17 Ответить
***** зібралось іти в наступ, а вони все розікрали.
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05.11.2021 13:19 Ответить
это ДыРа, детка !
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05.11.2021 13:23 Ответить
Це добре, розвідка повинна цьому сприяти. Навіть скуповувати це крадене військове майно потрібно, де немає можливості підірвати. Бо воно полетить потім в нас.
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05.11.2021 13:39 Ответить
Я навіть не дивуюся! Це почалося у кацапів ще з Першої Чеченської Мені розповідав про це землячок , який залишився служить у Росії Він особисто пройшов дві ротації в Чечні І коли у першу війну ще везли матеріальні засоби для "восстановления разрушеного боевиками" і розкрадали все уже завезене , то у другу кампанію пальне і будматеріали поступали лише на папері - крали все, не вивозячи матеріальні цінності за межі баз і підприємств Оформлялися липові вагони , документи на перевезення , а все кралося постачальниками "не відходячи від каси"!
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05.11.2021 13:43 Ответить
Оце і є справжня мета локальних конфліктів
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05.11.2021 19:50 Ответить
Це було і при Союзі! З того ж Афгану перли бірюзу , лазурит, золото, наркоту , килими …. І "шмон" прикордонників (як на кордоні , так і в аеропортах , куди прибували літаки з "дємбєлями , "санітарки" і "чорні тюльпани", не рятували! Доходило до того, що в цинкові труни запаювали замість тіл загиблих , контрабанду (хоронили ж в закритих дмовинах! А потім вночі приїжджали "копачі", викопували домовину і засипали могилу знову) Зброєю , ************ , автозапчастинами торгували на місці не тільки солдати , але й командири ….
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05.11.2021 20:03 Ответить
Ті комісії будуть відповідно "підгодовані" і ніяких порушень небуде виявлено, вперше чи що.
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05.11.2021 14:02 Ответить
Ничего, ***** еще подкинет)))
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05.11.2021 15:04 Ответить
Это стратегическая тайна эрефии, из за этого, собственно, и войнушки локальные нужны, контора по взрослому, старшины по скромным возможностям, бюджет не резиновый
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05.11.2021 19:47 Ответить
 
 