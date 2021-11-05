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Новости Земельная реформа Рынок земли Бюджет-2022
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Кабмин не успеет в срок подать в Раду проект Госбюджета-2022, - Корниенко

Кабмин не успеет в срок подать в Раду проект Госбюджета-2022, - Корниенко

Первый вице-спикер Александр Корниенко предполагает, что правительство может не успеть подать до 15 ноября в парламент проект бюджета ко второму чтению.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР.

"Действительно, одной недели маловато для обработки (поправок. - Ред.). Фактически три дня эта работа ведётся. Мы будем подгонять Министерство финансов. Не хотели бы "заходить" в бюджет в декабре, потому что у нас там остаётся только две "пленарки", - отметил первый вице-спикер.

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Корниенко подчеркнул, что в Верховной Раде образовалась "пробка" из законопроектов: "У нас сейчас "пробка", как на дороге, из законов, потому что мы долго занимались бюджетом в первом чтении, на этой недели много времени было посвящено кадровым вопросам. Но они важные, поэтому их нужно было решить".

Он обратил внимание, что вчера в парламенте так же был проголосован ещё один важный вопрос: "Это законопроект о частичном возмещении кредитов фермерам. Это последний законопроект из "земельного пакета". Поэтому можно сказать, что земельная реформа завершена".

Автор: 

бюджет (4842) госбюджет (1187) Кабмин (14044) Корниенко Александр (658)


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не договорились бедолаги кто, сколько оторвет
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05.11.2021 13:12 Ответить
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05.11.2021 13:14 Ответить
не успеет потому как
"дурбо-режим зеленого цвета"
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05.11.2021 13:15 Ответить
и шож такое случилось с бе шенным принтером?
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05.11.2021 13:16 Ответить
Нові міністри поки ввійдуть в курс справи, настане Новий рік.
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05.11.2021 13:24 Ответить
Поголіть хто-небудь цього алкаша з його пивним пузякою! Бо дивлячись на цю червону набряклу пику, навідь непитущим хочецця опохмелитися! І волосся хай помиє, бо вже має вигляд, як манька-танцюристка з міду мордору!
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05.11.2021 13:30 Ответить
Не треба, зі спікером - "двоє із одного ларца".
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05.11.2021 13:48 Ответить
А что он когда-то успевал?
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05.11.2021 13:44 Ответить
Депутаты - помните - если вы проголосуете за бюджет с прожиточным минимумом для пенсионеров на уровне 2000гр. - вы и ваши дети будут прокляты миллионами украинских пенсионеров ! Думайте,если есть чем !!!
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05.11.2021 14:03 Ответить
 
 