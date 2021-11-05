Кабмин не успеет в срок подать в Раду проект Госбюджета-2022, - Корниенко

Первый вице-спикер Александр Корниенко предполагает, что правительство может не успеть подать до 15 ноября в парламент проект бюджета ко второму чтению.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР.

"Действительно, одной недели маловато для обработки (поправок. - Ред.). Фактически три дня эта работа ведётся. Мы будем подгонять Министерство финансов. Не хотели бы "заходить" в бюджет в декабре, потому что у нас там остаётся только две "пленарки", - отметил первый вице-спикер.

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Корниенко подчеркнул, что в Верховной Раде образовалась "пробка" из законопроектов: "У нас сейчас "пробка", как на дороге, из законов, потому что мы долго занимались бюджетом в первом чтении, на этой недели много времени было посвящено кадровым вопросам. Но они важные, поэтому их нужно было решить".

Он обратил внимание, что вчера в парламенте так же был проголосован ещё один важный вопрос: "Это законопроект о частичном возмещении кредитов фермерам. Это последний законопроект из "земельного пакета". Поэтому можно сказать, что земельная реформа завершена".