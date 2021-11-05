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Новости Война
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"Война и мир Украины": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, правильно ли Украина ведет войну с РФ (обновлено)

В пятницу, 5 ноября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят использование беспилотника и информацию о стягивании войск на границе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Что происходит на востоке Украины? Ожидать ли военного обострения? Как нынешняя Украина противостоит российской агрессии? НАТО или не НАТО?

Гости студии:

СЕРГЕЙ ШАПТАЛА, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Герой Украины, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины;

ИРИНА ВЕРЕЩУК, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

ДАВИД АРАХАМИЯ, Глава фракции партии "Слуга "народа", Член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

ПЕТР ПОРОШЕНКО, лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины;

АРСЕН АВАКОВ, министр внутренних дел Украины (2014 – июль 2021);

НАТАЛИЯ КОРОЛЕВСКАЯ, народный депутат, "Оппозиционная платформа - за жизнь", заместитель главы Комитета парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

ЮРИЙ БУТУСОВ, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";

ЮРИЙ ШВЕЦ, советский разведчик, майор КГБ (1980-1990).

Автор: 

Аваков (3444) Порошенко (19583) Шустер Савик (681) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+1
тобі баби з зонтіком, баби "я_дебіл" і баби "позолоти_ручку" мало буде?
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05.11.2021 13:54
+1
И на хрена нам украинцам Эта дурацкая, дебильная жидовская программа этого недо-еврея Шустера!! Вред от этой программы побольше чем от всех каналов Медведчука, вместе взятых!!
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05.11.2021 15:32
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Войну нужно начинать первыми. Но неожиданно. Как это делали хорваты. Все остальное - по аналогии. Иначе нам просто не выжить.
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05.11.2021 13:27 Ответить
Игра в одни ворота? Даже Порошенко будет.Скушный,стал,однако ,Шустер.Как во времена Донецкого Хряка.Деньги не пахнут?
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05.11.2021 13:27 Ответить
тобі баби з зонтіком, баби "я_дебіл" і баби "позолоти_ручку" мало буде?
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05.11.2021 13:54 Ответить
Самое удивительное, что и у патриотов и у коллаборантов будет одинаковый ответ:
НЕПРАВИЛЬНО!!!
Вот только дальнейшая расшифровка ответа будет отличаться.
По этому, вопрос - ИДИОТСКИЙ.
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05.11.2021 13:28 Ответить
для шустрика тема войны это - шоу,
а шоу - это бабки...
вот что тут "правильно"
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05.11.2021 13:28 Ответить
Більшовика продали кіпрському опшорнику за мізер. Сваі ж люді.
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05.11.2021 13:32 Ответить
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05.11.2021 13:37 Ответить
Как же так?
Сначала закрывать программу, а потом идти туда на шоу?
Вот это шоу!
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05.11.2021 13:35 Ответить
беня в шустрика ще ні разу не був.
А от у Авакова цікаво буде спитати, чому він випер шустрика з України через 90 днів після закриття... Хоча, в нього є відповідь: "Такий Закон"...
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05.11.2021 13:56 Ответить
"Услиштє Дамбас" теж там буде?
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05.11.2021 13:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_xfD5b1mOTc ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова - 05.11.2021 - Лише актуальні теми сьогодення, лише відповідальні та авторитетні гості
Прямий ефір на телеканалі "Еспресо" і юуб-канал 5-го телеканалу - о 19:40
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05.11.2021 13:52 Ответить
Цієї п'ятниці говоримо про: - Вакцинацію і конституційні права громадян Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України - Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність"), Павло Фролов (фракція "Слуга народу"), Ольга Стефанишина (фракція "Голос") та Сергій Євтушок (фракція "Батьківщина"). Також до обговорення приєднаються: юристка Тетяна Козаченко та завідувачка інфекційного відділення Київської міської лікарні N3 Тетяна Михайлевська.
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05.11.2021 19:46 Ответить
И на хрена нам украинцам Эта дурацкая, дебильная жидовская программа этого недо-еврея Шустера!! Вред от этой программы побольше чем от всех каналов Медведчука, вместе взятых!!
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05.11.2021 15:32 Ответить
 
 