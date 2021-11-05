"Война и мир Украины": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, правильно ли Украина ведет войну с РФ (обновлено)
В пятницу, 5 ноября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят использование беспилотника и информацию о стягивании войск на границе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что происходит на востоке Украины? Ожидать ли военного обострения? Как нынешняя Украина противостоит российской агрессии? НАТО или не НАТО?
Гости студии:
СЕРГЕЙ ШАПТАЛА, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Герой Украины, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины;
ИРИНА ВЕРЕЩУК, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
ДАВИД АРАХАМИЯ, Глава фракции партии "Слуга "народа", Член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
ПЕТР ПОРОШЕНКО, лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины;
АРСЕН АВАКОВ, министр внутренних дел Украины (2014 – июль 2021);
НАТАЛИЯ КОРОЛЕВСКАЯ, народный депутат, "Оппозиционная платформа - за жизнь", заместитель главы Комитета парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
ЮРИЙ БУТУСОВ, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
ЮРИЙ ШВЕЦ, советский разведчик, майор КГБ (1980-1990).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
НЕПРАВИЛЬНО!!!
Вот только дальнейшая расшифровка ответа будет отличаться.
По этому, вопрос - ИДИОТСКИЙ.
а шоу - это бабки...
вот что тут "правильно"
Сначала закрывать программу, а потом идти туда на шоу?
Вот это шоу!
А от у Авакова цікаво буде спитати, чому він випер шустрика з України через 90 днів після закриття... Хоча, в нього є відповідь: "Такий Закон"...
Прямий ефір на телеканалі "Еспресо" і юуб-канал 5-го телеканалу - о 19:40