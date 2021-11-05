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Международные отношения переживают период антагонизма и раздробленности: устоявшиеся международные блоки будут меняться, - Кулеба

Международные отношения переживают период антагонизма и раздробленности: устоявшиеся международные блоки будут меняться, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что международные отношения переживают период антагонизма и раздробленности. Он надеется, что однажды этот период закончится.

Об этом он заявил выступая на форуме "Re:Open Zakarpattia", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Международные отношения переживают период антагонизма и раздробленности. Это означает, что старым, устоявшимся альянсам трудно противостоять растущим угрозам из-за усиления антагонизма между их государствами-членами", - заявил он.

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Он считает, что блоки будут меняться и адаптироваться, а период фрагментации закончится.

"Тем временем мы работаем над созданием гибких дополнительных альянсов для достижения наших ближайших целей прямо сейчас, а также для лучшей интеграции Украины со странами-членами ЕС и НАТО, чтобы наша страна была институционализирована на Западе, когда период фрагментации закончится", - добавил он.

Эта стратегия означает усиление привлечения Украины к центральноевропейским инициативам и проектам.

Автор: 

геополитика (248) МИД (7036) НАТО (10180) членство в НАТО (1550) членство в ЕС (1083) Кулеба Дмитрий (2880)


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"устоявшимся международным блоки будут меняться..."
це на якій мові?
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05.11.2021 13:33 Ответить
Це йому, мабуть, на "зустрічі" в американському посольстві розказали представники уряду глобалістів.
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05.11.2021 14:16 Ответить
Куляба сегодня просто сыпет банальщиной. Дома жена не дает поговорить?
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05.11.2021 15:17 Ответить
 
 