Чушь и дезинформация: Корниенко заявил, что никаких бесплатных тестов на COVID-19 для депутатов не будет
В парламенте не будет бесплатных тестов на COVID-19 для народных депутатов.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал первый вице-спикер Александр Корниенко.
Он назвал "чушью" информацию о том, что тесты будут бесплатными, которую "распространяют с целью дезинформации".
"Некоторые наши депутаты это слышат и подхватывают. Но это неправда", - рассказал первый вице-спикер.
По словам Корниенко, в ВР вообще не будет пунктов для сдачи тестов.
"Но мы пригласим ведущие клиники, которые возле парламента установят обычные коммерческие пункты тестирования", - подчеркнул он и добавил, что там депутаты, журналисты или работники аппарата смогут платно сдать тест на антиген.
Он также заявил, что на следующей неделе журналистов проинформируют, как будет проходить "обмен сертификатов не временные удостоверения" для допуска в парламент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бенядиктова, так что там со взятками для козЕл (команда зЕлоха) в конвертах, из за которых депутата убили???
Будет стричь бабло не отходя от ВР.