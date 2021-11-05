Чушь и дезинформация: Корниенко заявил, что никаких бесплатных тестов на COVID-19 для депутатов не будет

В парламенте не будет бесплатных тестов на COVID-19 для народных депутатов.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал первый вице-спикер Александр Корниенко.

Он назвал "чушью" информацию о том, что тесты будут бесплатными, которую "распространяют с целью дезинформации".

"Некоторые наши депутаты это слышат и подхватывают. Но это неправда", - рассказал первый вице-спикер.

По словам Корниенко, в ВР вообще не будет пунктов для сдачи тестов.

"Но мы пригласим ведущие клиники, которые возле парламента установят обычные коммерческие пункты тестирования", - подчеркнул он и добавил, что там депутаты, журналисты или работники аппарата смогут платно сдать тест на антиген.

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Он также заявил, что на следующей неделе журналистов проинформируют, как будет проходить "обмен сертификатов не временные удостоверения" для допуска в парламент.