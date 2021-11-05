РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11156 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
994 12

Чушь и дезинформация: Корниенко заявил, что никаких бесплатных тестов на COVID-19 для депутатов не будет

Чушь и дезинформация: Корниенко заявил, что никаких бесплатных тестов на COVID-19 для депутатов не будет

В парламенте не будет бесплатных тестов на COVID-19 для народных депутатов.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал первый вице-спикер Александр Корниенко.

Он назвал "чушью" информацию о том, что тесты будут бесплатными, которую "распространяют с целью дезинформации".

"Некоторые наши депутаты это слышат и подхватывают. Но это неправда", - рассказал первый вице-спикер.

По словам Корниенко, в ВР вообще не будет пунктов для сдачи тестов.

"Но мы пригласим ведущие клиники, которые возле парламента установят обычные коммерческие пункты тестирования", - подчеркнул он и добавил, что там депутаты, журналисты или работники аппарата смогут платно сдать тест на антиген.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав рассмотрит вопрос третьей дозы COVID-вакцины, после вакцинации более 50% населения, - Ляшко

Он также заявил, что на следующей неделе журналистов проинформируют, как будет проходить "обмен сертификатов не временные удостоверения" для допуска в парламент.

тестирование (496) Корниенко Александр (658) COVID-19 (18608)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Будут платные за счет налогоплательщиков.
показать весь комментарий
05.11.2021 13:29 Ответить
+4
"ведущие клиники", это - ЕвроЛАБ?
Будет стричь бабло не отходя от ВР.
показать весь комментарий
05.11.2021 13:32 Ответить
+1
а не получится так что все невакцинированые опозиционеры не смогут попасть в Раду, а все невакцинированые слуги смогут?
показать весь комментарий
05.11.2021 13:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Будут платные за счет налогоплательщиков.
показать весь комментарий
05.11.2021 13:29 Ответить
Странно, обычным людям экспресс бесплатно делают.
показать весь комментарий
05.11.2021 13:31 Ответить
а не получится так что все невакцинированые опозиционеры не смогут попасть в Раду, а все невакцинированые слуги смогут?
показать весь комментарий
05.11.2021 13:32 Ответить
Ну конечно, оппозиция в Раду не попадет. Некому будет даже факел зельцману с ермаком в харю тицьнути! Некрасивое...
показать весь комментарий
05.11.2021 13:39 Ответить
зелькин после вчерашнего перфоманса думаю не скоро осилит прийти под купол) без пинка от дерьмака вообще шансов мало его там увидеть)
показать весь комментарий
05.11.2021 13:42 Ответить
Такое, давно уже началось! Некоторых, даже убивают...
Бенядиктова, так что там со взятками для козЕл (команда зЕлоха) в конвертах, из за которых депутата убили???
показать весь комментарий
05.11.2021 15:22 Ответить
"ведущие клиники", это - ЕвроЛАБ?
Будет стричь бабло не отходя от ВР.
показать весь комментарий
05.11.2021 13:32 Ответить
Шутка тоже понравилась! =)))
показать весь комментарий
05.11.2021 15:24 Ответить
скажи еще что в феофании и александровской они за что то патят. и станешь ...здаболом номер 1 в команде зе
показать весь комментарий
05.11.2021 13:45 Ответить
А где они вообще бесплатные а? В супермаркетах вон, спрашивают, если закупитесь на сумму 3200грн, то можно и без сертификата, за одно безплатно вас проверят на наличие тел короны.
показать весь комментарий
05.11.2021 14:31 Ответить
 
 