Корниенко пожаловался, что нардепы приносят в сессионный зал "непонятные предметы": Недавно нашли пакетик картошки, килограмм пять – ею можно бросаться в докладчика
Народные депутаты систематически нарушают Регламент принося в сессионный зал посторонние предметы.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады первый вице-спикер Александр Корниенко.
Он привел в пример, как вчера депутаты оппозиции принесли в сессионный зал плакаты.
По словам Корниенко работники Аппарата Верховной Рады периодически находят в сессионном зале "непонятные предметы, которые не имеют отношения к работе парламента".
"Недавно нашли пакетик картошки, но это была не картошка фри, а знаете картошка – где-то килограмм пять. Возможно, кому-то бабушка передала. Она была сырая, но не гнилая", - отметил политик.
Отвечая на уточняющий вопрос, где именно был найден пакет с картошкой, первый вице-спикер заявил: "Под местом одного из оппозиционных депутатов. Скажем так сзади (сессионного зала. – Ред.). Я как человек с медийным опытом, представил - если бы она была гнилой, ее можно было бы бросить в какого-то докладчика, или в членов правительства. Нашли в одну из прошлых пятниц".
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уже ?
где собираемся ?
https://www.youtube.com/watch?v=qFAt-43woGQ
Як казали українські класики москальскою мовою: "он почувствовал, что сейчас его будут бить.. возможно даже ногами."
А оскільки там конусоподібне приміщення то виходить так що потрібно бути підлітком щоб докинути до трибуни
Депутати дивні істоти. Хоча іноді поводять себе майже як люди.