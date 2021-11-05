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Корниенко пожаловался, что нардепы приносят в сессионный зал "непонятные предметы": Недавно нашли пакетик картошки, килограмм пять – ею можно бросаться в докладчика

Корниенко пожаловался, что нардепы приносят в сессионный зал

Народные депутаты систематически нарушают Регламент принося в сессионный зал посторонние предметы.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады первый вице-спикер Александр Корниенко.

Он привел в пример, как вчера депутаты оппозиции принесли в сессионный зал плакаты.

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По словам Корниенко работники Аппарата Верховной Рады периодически находят в сессионном зале "непонятные предметы, которые не имеют отношения к работе парламента".

"Недавно нашли пакетик картошки, но это была не картошка фри, а знаете картошка – где-то килограмм пять. Возможно, кому-то бабушка передала. Она была сырая, но не гнилая", - отметил политик.

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Отвечая на уточняющий вопрос, где именно был найден пакет с картошкой, первый вице-спикер заявил: "Под местом одного из оппозиционных депутатов. Скажем так сзади (сессионного зала. – Ред.). Я как человек с медийным опытом, представил - если бы она была гнилой, ее можно было бы бросить в какого-то докладчика, или в членов правительства. Нашли в одну из прошлых пятниц".

Автор: 

ВР (29303) регламент (226) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+10
бидло хотіло цирк, бидло має цирк
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05.11.2021 13:46 Ответить
+10
а еще нашли мешок "муки" за колонной, уже начатый
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05.11.2021 14:10 Ответить
+7
То Тищенко на Бессарабку забежал по-быстрому и прикупил на неделю. Не трогайте, он позже заберет.
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05.11.2021 13:57 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А могли ж и не картошку..
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05.11.2021 13:46 Ответить
да уж например вот такое.....
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05.11.2021 13:50 Ответить
это не картошка, это - цитрусовые, лимонки
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05.11.2021 14:09 Ответить
а еще нашли мешок "муки" за колонной, уже начатый
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05.11.2021 14:10 Ответить
брусчатку? шини?
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05.11.2021 13:52 Ответить
шо,
уже ?
где собираемся ?
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05.11.2021 14:09 Ответить
в раді!
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05.11.2021 14:15 Ответить
усегда готов !
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05.11.2021 14:36 Ответить
так то твій картофан?
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05.11.2021 16:57 Ответить
Т а там в "жопе ни у кого не кругло"!!! Одна Савченко нашлась, и то тока языком потрепать!! Взяла бы и принесла пару тройку на трибуну!!! Вот бы посмотреть как быстро бегают наши избранники!!! Это был бы номер!!!
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05.11.2021 13:55 Ответить
бидло хотіло цирк, бидло має цирк
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05.11.2021 13:46 Ответить
зеленый
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05.11.2021 13:47 Ответить
Внимательно проверьте галёрку.

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05.11.2021 13:47 Ответить
Яйця Ківи? 😁
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05.11.2021 13:48 Ответить
Яйки Киви??? Такая маленькая птичка а такие большие ЯЙКИ!!!
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05.11.2021 13:53 Ответить
А еще ее можно есть. Ртом. 🥳
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05.11.2021 13:48 Ответить
сиру?
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05.11.2021 13:53 Ответить
если сильно проголодаться...
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05.11.2021 14:38 Ответить
то замість плакату save бацька!
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05.11.2021 13:49 Ответить
...и пакетики не тока с картошкой,судя по некоторым голосованиям...
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05.11.2021 13:50 Ответить
Какахами пусть бросаются, обИзяны
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05.11.2021 13:53 Ответить
какаха м"яка, картоха больно зробить
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05.11.2021 13:54 Ответить
Адекватності - нуль.
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05.11.2021 13:54 Ответить
Верной дорогой идете, зелепузики.
https://www.youtube.com/watch?v=qFAt-43woGQ
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05.11.2021 13:55 Ответить
Може Юзик не доїв?
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05.11.2021 13:55 Ответить
А гандоны не приносят? Не? А жалко. Вас всех давно хорошенько продуплить надо а потом выкинуть из рады на йух!!!
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05.11.2021 13:56 Ответить
То Тищенко на Бессарабку забежал по-быстрому и прикупил на неделю. Не трогайте, он позже заберет.
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05.11.2021 13:57 Ответить
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05.11.2021 13:59 Ответить
Картопля - зброя депутата.
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05.11.2021 14:06 Ответить
Угу, кто-то постоянно проносит в Раду такое мелкое, зеленое, с гнусавым голоском....
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05.11.2021 14:21 Ответить
Надо закидывать тухлыми яйцами. Можно калом, но это не наш, а латино-американский метод. А что, будет Зеля выступать?
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05.11.2021 14:24 Ответить
Он що поцінувача корабельних сосен у голові..
Як казали українські класики москальскою мовою: "он почувствовал, что сейчас его будут бить.. возможно даже ногами."
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05.11.2021 14:33 Ответить
Дебілу не зрозуміти що навіть картоплю потрібно докинути! А якщо це місце опозиції то при вазі в 40-80 грам докине максимум на 40 метрів!
А оскільки там конусоподібне приміщення то виходить так що потрібно бути підлітком щоб докинути до трибуни
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05.11.2021 15:15 Ответить
Вже й картоплі ЗЕленожопі лякаються. Та то просто якийсь гарний сім'янин зранку зайшов на ринок і купив картоплі, щоб ввечері допомогти жінці зробити вечерю... )))))
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05.11.2021 15:25 Ответить
Что корникенко ??боишься за свою продажную душонку!!... Надя савченко и рубан , пронесли на крышу верховной рады Гранаты и гранатомёты и ничего!!

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05.11.2021 15:26 Ответить
Один демонстративно мняцкає собі прутня у Верховній Раді,потім грозиться його відрізати собі.Інший показує середній палець символ прутня президенту. Чекаю коли будуть знімати штани і демонструвати сідниці.
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05.11.2021 15:30 Ответить
То припёрли что бы в мундирах сварить---и к селёдочке с холодной водочкой. Оно видать надоело жрать каре с ягнёнка в обрезках авокадо жареное---постненького захотелось!
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05.11.2021 15:35 Ответить
Не можна на таке лайно переводити картоплю.Лайно треба закидати лайном,тут корнієнко правий 100%.
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05.11.2021 15:38 Ответить
"Я как человек с медийным опытом, представил - если бы она была гнилой, ее можно было бы бросить в какого-то докладчика, или в членов правительства. " - интересный у чувака "опыт"
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05.11.2021 16:19 Ответить
Для Корнієнка картопля це "незрозумілий предмет". Напевно сам корієнко - незрозумілий предмет, або просто ЗЕБІЛ?
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05.11.2021 17:07 Ответить
Депутат мабуть збирався після засідання одразу поїхати на природу. Якнайшвидше вискочити із паралізованого пробками Києва. Хоча чому б не лишити в машині?
Депутати дивні істоти. Хоча іноді поводять себе майже як люди.
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05.11.2021 17:09 Ответить
 
 