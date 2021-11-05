Корниенко пожаловался, что нардепы приносят в сессионный зал "непонятные предметы": Недавно нашли пакетик картошки, килограмм пять – ею можно бросаться в докладчика

Народные депутаты систематически нарушают Регламент принося в сессионный зал посторонние предметы.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады первый вице-спикер Александр Корниенко.

Он привел в пример, как вчера депутаты оппозиции принесли в сессионный зал плакаты.

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По словам Корниенко работники Аппарата Верховной Рады периодически находят в сессионном зале "непонятные предметы, которые не имеют отношения к работе парламента".

"Недавно нашли пакетик картошки, но это была не картошка фри, а знаете картошка – где-то килограмм пять. Возможно, кому-то бабушка передала. Она была сырая, но не гнилая", - отметил политик.

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Отвечая на уточняющий вопрос, где именно был найден пакет с картошкой, первый вице-спикер заявил: "Под местом одного из оппозиционных депутатов. Скажем так сзади (сессионного зала. – Ред.). Я как человек с медийным опытом, представил - если бы она была гнилой, ее можно было бы бросить в какого-то докладчика, или в членов правительства. Нашли в одну из прошлых пятниц".