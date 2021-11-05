"Назло врагам, я не умру и дождусь моего освобождения народом": Саакашвили призвал рассредоточить места проведения протестных акций в Грузии
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили обратился из тюрьмы к своим сторонникам с призывом проводить акции протеста во многих местах одновременно, чтобы рассредоточить ограниченные силы полиции.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил адвокат Саакашвили Бека Басилая.
"Поддерживаю позицию проводить акции протеста во многих местах, так как лояльные режиму полицейские силы очень ограничены, поэтому они не смогут препятствовать осуществлению конституционных прав гражданами Грузии", - говорится в послании Саакашвили, которое передал его адвокат.
Он также поддержал идею лидеров оппозиции прибыть вместе с сторонниками 6 ноября на митинг в Тбилиси и не расходиться "до победного конца".
"Мы должны быть мирными, но очень многочисленными и мобильными. Я не знаю, в какой день моей голодовки будет одержана наша победа, но, назло врагам, я не умру и дождусь моего освобождения народом. Наше общество уже осуществило 30 октября революцию на выборах. Сейчас эту революцию надо развивать и требовать назначения внеочередных парламентских выборов", - заявил Саакашвили.
Басилая также сообщил, что у Саакашвили проявляются все признаки, соответствующие этой фазе объявленной им голодовки.
4 ноября адвокат Саакашвили Ника Гварамия сообщил, что здоровье бывшего президента в результате голодовки сильно ухудшилось, у него есть проблемы с коммуникацией и серьезные провалы в памяти.
Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения - сфальсифицированными. Он уже больше месяца держит голодовку.
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Именно это управление занималось внесудебными казнями активистов и журналистов в России
Як умру, то поховайте
мене у Тбілісі
Серед гір високих гарних
А не десь у лісі
Щоби Ганарджоба
Разом з Генацвале
На завжди такого хлопа
В серці пам"ятали
Чача стигла рясно
Хачапурі були смачні
А кубдарі з м"ясом!!!
Будуть шпілі-вілі
Буде лиш одне прохання
Від Саакашвілі
Як полюбиш чоловіка
і йому народиш
то назви його Міхеем
навіть якщо дочка
Гдето я это слышах, ну да в Беларуси. Вы не майданутые, да Михо?
От счастья, что этот моральный урод покинул мой город и мою страну.
в горы...
у нас хто взяв - вже на волі
Но Пасаран! Победа будет за нами, враг убежит в горы! Вива революция!
Михо ты крутой чувак ...реформатор Польши Чехии и даже Хорватии..на тебе паспорт Украины и Одесскую область...реформируй покажи всем... что ты не ЧМО...
Фишка в том что тогда в ноябре 2014 года умер внезапно истинный реформатор Грузии Каха Бендукидзе...а без него Сракашвили полный НОЛЬ...
Во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась, -
Вместо чтоб поесть, помыться,
Уколоться и забыться,
Вся безумная больница
У экрана собралась.
Говорил, ломая руки,
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд, -
Все мозги разбил на части,
Все извилины заплел -
И канатчиковы власти
Колют нам второй укол...."
Тошнит от этого позорного БЫДЛА...
Сиди и не пи.ди. никому ты нах не нужен, популист хренов.
Слава Богу, что ты избавил Украину от своего присутствия и дебилизма.
Удачи.
американский журналист спрашивает...
Петр Алексеевич,вы зачем без оружия и современной военной техники по факту, обосрали Новороссию и РАБссию Путлера?
Алексеич в стиле 95 квартала ответил : в мене була пачка канфетів не Рошен, а з Ліпецкої хвабрики "Смерть РАБсіі"...