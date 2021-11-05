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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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"Назло врагам, я не умру и дождусь моего освобождения народом": Саакашвили призвал рассредоточить места проведения протестных акций в Грузии

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили обратился из тюрьмы к своим сторонникам с призывом проводить акции протеста во многих местах одновременно, чтобы рассредоточить ограниченные силы полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил адвокат Саакашвили Бека Басилая.

"Поддерживаю позицию проводить акции протеста во многих местах, так как лояльные режиму полицейские силы очень ограничены, поэтому они не смогут препятствовать осуществлению конституционных прав гражданами Грузии", - говорится в послании Саакашвили, которое передал его адвокат.

Он также поддержал идею лидеров оппозиции прибыть вместе с сторонниками 6 ноября на митинг в Тбилиси и не расходиться "до победного конца".

"Мы должны быть мирными, но очень многочисленными и мобильными. Я не знаю, в какой день моей голодовки будет одержана наша победа, но, назло врагам, я не умру и дождусь моего освобождения народом. Наше общество уже осуществило 30 октября революцию на выборах. Сейчас эту революцию надо развивать и требовать назначения внеочередных парламентских выборов", - заявил Саакашвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Саакашвили начались проблемы с коммуникацией и провалы в памяти. Он не помнит имена друзей, - адвокат

Басилая также сообщил, что у Саакашвили проявляются все признаки, соответствующие этой фазе объявленной им голодовки.

4 ноября адвокат Саакашвили Ника Гварамия сообщил, что здоровье бывшего президента в результате голодовки сильно ухудшилось, у него есть проблемы с коммуникацией и серьезные провалы в памяти.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения - сфальсифицированными. Он уже больше месяца держит голодовку.

голодовка (829) Грузия (4506) протест (5871) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+23
А я вважаю, що Саакашвілі в даний час на своєму місці.
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05.11.2021 13:57 Ответить
+20
бариг поборов, тепер з голодом бореться, клоуняка😂
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05.11.2021 13:49 Ответить
+19
Я ПЛАКАЛ, ПАНОВЕ! ЧИТАЛ И ПЛАКАЛ!
От счастья, что этот моральный урод покинул мой город и мою страну.
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05.11.2021 13:59 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
бариг поборов, тепер з голодом бореться, клоуняка😂
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05.11.2021 13:49 Ответить
Перестать кушать хлеб, а другие блюда нет - это не голодовка, а диета!!!
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05.11.2021 13:51 Ответить
Підлога непомьіта , в спам !
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05.11.2021 14:28 Ответить
Грузія невелика і 10 протистантів це вже протести у кожному місті.
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05.11.2021 13:50 Ответить
Пєчалька...
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05.11.2021 13:50 Ответить
The Insider и Bellingcat смогли установить личность убитого. Это Кирилл Жало, сын начальника Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало.
Именно это управление занималось внесудебными казнями активистов и журналистов в России
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05.11.2021 14:07 Ответить
Якщо татусь - ФСБшник то можна не сумніваться до якого відомства відносився "дипломат" Ще Різун писав у своєму автобіографічному творі що резиденти розвідки у СРСР завжди маскувалися за посадою секретарів посольства
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05.11.2021 14:17 Ответить
Замполит Холодньій , зависть - єто грех !
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05.11.2021 14:30 Ответить
"Ивашин"! займайся куріпками!
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05.11.2021 14:32 Ответить
А з кацапнею тільки так і треба. У ніх єто почьйотная смєрть. За *****-за родіну
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05.11.2021 14:27 Ответить
Как говориться - Обломали Жало... )))
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05.11.2021 15:00 Ответить
Бывает...
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05.11.2021 14:10 Ответить
Уважаю Саакашвили. Но думаю он ошибся в своих действиях. Никто не станет бунтовать .пока его смерть не подтолкнет их. Это напрасная жертва.Для таких людей.
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05.11.2021 13:50 Ответить
А я вважаю, що Саакашвілі в даний час на своєму місці.
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05.11.2021 13:57 Ответить
невеличкий експромт :

Як умру, то поховайте
мене у Тбілісі
Серед гір високих гарних
А не десь у лісі
Щоби Ганарджоба
Разом з Генацвале
На завжди такого хлопа
В серці пам"ятали

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05.11.2021 14:04 Ответить
Щоб вино лилось рікою
Чача стигла рясно
Хачапурі були смачні
А кубдарі з м"ясом!!!
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05.11.2021 14:14 Ответить
А Ясько нехай не плаче
Будуть шпілі-вілі
Буде лиш одне прохання
Від Саакашвілі
Як полюбиш чоловіка
і йому народиш
то назви його Міхеем
навіть якщо дочка
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05.11.2021 14:44 Ответить
главное, что бюджетные бабки продолжают капать из налогов украинцев ему на счёт за "работу" в Національній раді реформ України
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05.11.2021 17:34 Ответить
Иностранный гражданин,проникший в Грузию нелегально, призывает к беспорядкам. В 2014 в Украине тоже такие появились, типа Моторылы.
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05.11.2021 14:03 Ответить
Есть маленькое отличие. - Он против кацапов.
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05.11.2021 14:09 Ответить
Т.е., на него законы Грузии не распространяются?
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05.11.2021 14:12 Ответить
А Майдан был в рамках существующего закона на тот момент ?
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05.11.2021 14:15 Ответить
Как не странно кацап то да! У нас высшую власть имеет народ в отличие от вашей па РАШИ!
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05.11.2021 14:17 Ответить
Бестолковый...Я за США и Европу. Не думал,что такое придется объяснять...
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05.11.2021 14:19 Ответить
Если бы ты был бы за США и Европу то ты глупые вопросы о законности Майдана не задавал! И вобще Карсона осудили не за политику а за корупцию и помилование преступника!
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05.11.2021 14:22 Ответить
Вы не пытаетесь подменить понятия? Мирная акция студентов была вполне в рамках закона. Ночной жесткий разгром палаточного городка - уже нет.
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05.11.2021 14:18 Ответить
Я хочу сказать одно - что народ имеет право себя защищать. В нашем и грузинском случае - от кацапов.
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05.11.2021 14:21 Ответить
Народ - да. От русни - таки да. Но не иностранец, и не от законно избранной власти.
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05.11.2021 14:22 Ответить
Ну ты же гонишь на Соплю в Украине ? То чего он как грузин не может это делать у себя ? )
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05.11.2021 14:25 Ответить
Я не приехал в Украину нелегально и не призываю народ выходить на улицы. Карлсон - не гражданин Грузии, на секундочкy. И,кстати, мы с Вами знакомы? Как-то Вы на "ты" перешли...
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05.11.2021 14:31 Ответить
Готов извиниться. Если так неудобно.
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05.11.2021 14:35 Ответить
Не стоит беспокойства. Просто держите себя в рамках приличий.
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05.11.2021 14:37 Ответить
русская зверушка, мне нет разницы, как ты общаешься со своими собутыльниками.
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05.11.2021 15:01 Ответить
Он не против кацапов а за он кацапам визы отменил!
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05.11.2021 14:16 Ответить
А адвокат і мати заявляють, що він присмерті!
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05.11.2021 13:52 Ответить
А Ясько так воще бэрэмэнна
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05.11.2021 13:53 Ответить
Дак какого полового члена он туда попёрся? В Одессе холодно??
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05.11.2021 14:12 Ответить
Да, слава Богу. Украина очищается от всей мрази. Медленно, но всему свое время
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05.11.2021 14:46 Ответить
Мы должны быть мирными

Гдето я это слышах, ну да в Беларуси. Вы не майданутые, да Михо?
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05.11.2021 13:53 Ответить
Кстати совет дельный. Наши протестующие тоже долго ходили по лесам(и полям).
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05.11.2021 14:52 Ответить
Тоді їх називали партизани і це було 80 років тому.
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05.11.2021 15:07 Ответить
ждун, пля...
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05.11.2021 13:54 Ответить
На каком-то этапе драма переходит в фарс...
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05.11.2021 13:56 Ответить
Ну раз пообіцяв, то значить справи у Карлсона таки кепські.
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05.11.2021 13:57 Ответить
он же уже говорить по словам сожительницы не может, а все бросает *сторонников* на барикады
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05.11.2021 13:58 Ответить
Я так зрозумів голодовка "ФСЬО"?!
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05.11.2021 13:58 Ответить
Назло врагам. Клоун вже повернув тобі громадянство назло Пороху. Тепер не знає що з цим робити.
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05.11.2021 13:58 Ответить
Я ПЛАКАЛ, ПАНОВЕ! ЧИТАЛ И ПЛАКАЛ!
От счастья, что этот моральный урод покинул мой город и мою страну.
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05.11.2021 13:59 Ответить
Убитый тобой в феврале 2005 года премьер Грузии Зураб Жвания...не снится тебе урод тупорылый Сракашвили... депил...
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05.11.2021 13:59 Ответить
Дождался!

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05.11.2021 14:00 Ответить
Смешно, ну соберутся они завтра, ну покричат, на этом все и кончится. Да и поддержки со стороны ЕС и США у Карлсона нет.
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05.11.2021 14:00 Ответить
Посмотрим , сколько "ваших" соберется , когда Порошенко начнет ходить на допросьі , регулярно.
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05.11.2021 14:33 Ответить
Ты что в совсем потерялся, придурок .
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05.11.2021 14:40 Ответить
нельзя потерять того чего нет...
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05.11.2021 18:15 Ответить
мы будем отходить
в горы...
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05.11.2021 14:00 Ответить
Я так понимаю, заява про "революцию на выборах 30 октября" связана с провалами в памяти?
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05.11.2021 14:01 Ответить
Міхо не взяв з собою рябого в клітинку пледа
у нас хто взяв - вже на волі
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05.11.2021 14:02 Ответить
Когда то Вахтанг Кикабидзе был в списке партии Сракашвили под №1...но потом Вахтанг Константинович понял какая это Мразь и отказался участвовать во всех мероприятиях партии Сракашвили...
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05.11.2021 14:06 Ответить
Перша асоціація на слово "грузин" у мене - Вагтанг Кікабідзе. Дуже поважаю цього джигіта.))
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05.11.2021 14:08 Ответить
Он так скоро допризывается еще на одну статью.))
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05.11.2021 14:07 Ответить
Вы победите на 125 день твоей голодовки. Но что тебе от этого
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05.11.2021 14:13 Ответить
Главный враг Сааки - это он сам. Но в психиатрической больнице его вылечат и он примирится сам с собою. Все будут рады, особенно украинцы.
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05.11.2021 14:15 Ответить
Тримася Міхо, я у тебе вірю. Ще будеш президентом Грузії знову.
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05.11.2021 14:16 Ответить
Не доживёт)))
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05.11.2021 14:38 Ответить
Восставший народ освободит своего лидера из застенков хунты!
Но Пасаран! Победа будет за нами, враг убежит в горы! Вива революция!
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05.11.2021 14:19 Ответить
Народ а я вот не пойму почему нет видео или фото Михо из камеры? Или Михо так опух от голода что в объектив не помещается?!
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05.11.2021 14:19 Ответить
Процитирую Порошенко дословно...

Михо ты крутой чувак ...реформатор Польши Чехии и даже Хорватии..на тебе паспорт Украины и Одесскую область...реформируй покажи всем... что ты не ЧМО...

Фишка в том что тогда в ноябре 2014 года умер внезапно истинный реформатор Грузии Каха Бендукидзе...а без него Сракашвили полный НОЛЬ...
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05.11.2021 14:21 Ответить
Да всем пофиг на тебя мишган
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05.11.2021 14:27 Ответить
"Дорогая передача!
Во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась, -
Вместо чтоб поесть, помыться,
Уколоться и забыться,
Вся безумная больница
У экрана собралась.
Говорил, ломая руки,
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд, -
Все мозги разбил на части,
Все извилины заплел -
И канатчиковы власти
Колют нам второй укол...."
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05.11.2021 14:28 Ответить
ну надо же как то красиво заявить,что кушать очень хочется
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05.11.2021 14:32 Ответить
революціонер хренов
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05.11.2021 14:32 Ответить
Биографию Михо я изучил очень досконально...и всех его родственников...Поразило одно..его дед по матери был личным поваром Йоси Джугашвили... типа отцу Дебильного пролетариата СССра дохлого готовил шашлыки и прочее говно...,кстати дачи Джугашвили в Подмосковье на сегодня все красивы ухожены и в них живут высшие офицеры КГБ дохлого ССсра...,я даже знаю их фамилии...но не напишу...

Тошнит от этого позорного БЫДЛА...
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05.11.2021 14:34 Ответить
Что-то не могу понять о гражданстве. Какой народ: если ты типа украинец то нах, если грузин, то пох.
Сиди и не пи.ди. никому ты нах не нужен, популист хренов.
Слава Богу, что ты избавил Украину от своего присутствия и дебилизма.
Удачи.
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05.11.2021 14:34 Ответить
Голландская жена Сракашвили Сандра Рулофс воспитывает сына сама...,подаст ли она в Суд на этого идиота ..поживем увидим...
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05.11.2021 14:42 Ответить
наверное этого вы не знали...
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05.11.2021 14:44 Ответить
"...назло врагам, я не умру и дождусь моего освобождения народом..." - так он оправдывает свое типа окончание типа голодовки. Не может же он умереть от голода не дождавшись.
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05.11.2021 14:46 Ответить
Да, кстати, а что по этому поводу думает наш найвеличнейший лидер Украины, вернувшее гражданство украины найвеличнейший лидеру Грузии.
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05.11.2021 14:55 Ответить
"наййвеличнешому"
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05.11.2021 14:57 Ответить
а чё, потрох за Михо гонялся по крышам, авакян **** причастен был.. ну шо, где авакян, где потрох?
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05.11.2021 15:00 Ответить
Все на своих местах, особенно михо.
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05.11.2021 15:04 Ответить
Долбодятлы...Порошенко послал Сракашвили на большой и толстый еще когда этот баран был в Одессе и шерстил Одесский припортовый завод...Миша вали НА...х... из Украины
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05.11.2021 15:05 Ответить
Кошмар...какое вы тупое быдло... 73 % баранов...
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05.11.2021 15:07 Ответить
Юмор из Ютьюба...

американский журналист спрашивает...

Петр Алексеевич,вы зачем без оружия и современной военной техники по факту, обосрали Новороссию и РАБссию Путлера?

Алексеич в стиле 95 квартала ответил : в мене була пачка канфетів не Рошен, а з Ліпецкої хвабрики "Смерть РАБсіі"...
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05.11.2021 15:20 Ответить
Тюрьма!!Это истинное место этого мерзавца Саакашвили!!
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05.11.2021 15:28 Ответить
Яким народом?????? В той момент коли Саакашвілі відмовився від громадянства Грузії він офіційно зрікся того народу. Якого милого народ Грузії має звільняти того , хто офіційно їх зрікся А з начить зрадив??????? Якого біса народ Грузії має звільняти зрадника?????
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05.11.2021 15:35 Ответить
вот здесь ты михо не прав, лучше сдохнуть чем опускаться еще ниже
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05.11.2021 17:46 Ответить
 
 