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В мае Аваков гордился санкциями против воров в законе, а в ноябре критикует СНБО за эти же санкции. Когда он искренний? - ЦПК

В мае Аваков гордился санкциями против воров в законе, а в ноябре критикует СНБО за эти же санкции. Когда он искренний? - ЦПК

Экс-глава МВД Арсен Аваков критикует санкции СНБО против "воров в законе", однако эти санкции были введены с его же подачи.

Об этом в Facebook сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Май. СНБО принял решение ввести санкции против 557 "воров в законе". Глава МВД Аваков тогда заявил: "СНБО принял предложение Правительства относительно ряда санкций к "ворам в законе": от блокирования активов до принудительного выдворения из Украины! Влияние "воров в законе" прямая угроза нацбезопасности, поэтому нулевая толерантность!", - говорится в сообщении.

Однако, отметили в ЦПК, в октябре оказалось, что в решении о введении санкций против "воров в законе" была допущена ошибка в отношении 108 человек.

"МВД уволило подчиненных Авакова из-за ошибок при введении санкций. Ноябрь. Уже экс-министр Аваков приходит к пропагандистке Влащенко и заявляет, что папки с санкционными списками выдавали за 5 минут до заседания, а некоторых добавляли "из голоса": "Когда СНБО превратился на хайпе в место для штамповки санкций – это было недопустимо".

Так когда Аваков искренний? В мае, когда гордился санкциями СНБО (еще и внесенных с кучей ошибок его же подчиненными) или сейчас, когда критикует СНБО за введенные с его же подачи санкции?" - подытожили в ЦПК.

Напомним, что 15 октября пресс-служба СНБО сообщила, что в предыдущих решениях СНБО допущены ошибки относительно 108 человек, определенных как "воры в законе".

Смотрите также: "Слуга народа" Арахамия об ошибках в санкционном списке СНБО: Просто продавали его и все - предлагали до $300 тыс. ВИДЕО

Автор: 

Аваков Арсен (3445) вор в законе (314) санкции (11600) СНБО (4448) Центр противодействия коррупции (250)


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Топ комментарии
+7
сАбаков всегда брешет... когда не лает
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05.11.2021 14:04 Ответить
+6
1. Когда искренен Шабунин?
2. Какие санкции?
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05.11.2021 14:01 Ответить
+6
А НИКОГДА.
Самый хитрый из армян,
Наш Арсенчик, Авакян.
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05.11.2021 14:08 Ответить
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1. Когда искренен Шабунин?
2. Какие санкции?
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05.11.2021 14:01 Ответить
Аваков то еще фрукт, - но не зебилу шабуньке тут рот открывать)
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05.11.2021 15:30 Ответить
сАбаков всегда брешет... когда не лает
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05.11.2021 14:04 Ответить
Конечно гордился! Подсунул СНБО списки с ошибками в фамилиях, адресами проживания и т.д. За что наверняка получил "гешефт" от этих воров в законе (по причине их избежания санкций). Как не гордиться такой предприимчивостью!
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05.11.2021 14:05 Ответить
в мае шабуня молчал ,а сейчас " искренне поет ".-"искренний лицемер"
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05.11.2021 14:07 Ответить
Наконец-то и Шабунин прозрел.
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05.11.2021 14:07 Ответить
Коли був щирий? Наївне запитання, де в наш час побачиш щирого політика.
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05.11.2021 14:08 Ответить
А НИКОГДА.
Самый хитрый из армян,
Наш Арсенчик, Авакян.
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05.11.2021 14:08 Ответить
Хитрожопый армяшка!!
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05.11.2021 14:09 Ответить
На самом деле аваков туповатый. Просто бабло и власть сделали из него беспредельщика. Може кацапы предложили выгодную сделку за нужные слова. Это не человек. Это мусор. - Сам же говорил )) - Убил Сашка Билого. Вам еще что нужно услышать об этом чме ?
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05.11.2021 14:14 Ответить
Хай мочит зекрысу -соросятики не хотят аваку(ахметке)пальму первенства по земочилову отдавать?не деритесь -всех послушаем )
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05.11.2021 14:22 Ответить
искренность рюкзакова зависит от количества бабла
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05.11.2021 14:25 Ответить
У ахметки и Сороса много бабла -поэтому зекрысу добьют окончательно)
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05.11.2021 14:27 Ответить
Є така приказка: Місце сидіння визначає точку зору.
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05.11.2021 14:25 Ответить
Точка зору залежить від місця сидіння
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05.11.2021 14:26 Ответить
разумеется Аваков искренен... ВСЕГДА!!!
...
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05.11.2021 14:30 Ответить
Авкаков нос по ветру держит.Но не нашел компромата на 95й квартал.А так хотелось.
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05.11.2021 14:43 Ответить
Все он нашел, можете не сомневаться, просто держит у себя до нужного момента
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05.11.2021 15:01 Ответить
Усі вони верещать як цуцики, коли від корита відігнали.
Авакян теж не встояв. Плюнув у бік влади, набравши до рота гівна. 🤮
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05.11.2021 14:48 Ответить
меня всегда шокировало, что с одной стороны он вроде "майдановец" (ночной комендант Майдана)
а с другой -- подельник Каламойского по избранию Зеленского Президентом Украины со всеми вытекающими....

свое мнение о таких флюгерах придержу при себе ....
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05.11.2021 15:37 Ответить
"
В мае Аваков гордился санкциями против воров в законе, а в ноябре критикует СНБО за эти же санкции. Когда он искренний? - ЦПК..."

Як і більшість політиків, НІКОЛИ!
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05.11.2021 15:58 Ответить
Лайно Ваш Авакян...
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05.11.2021 16:18 Ответить
Лезет обратно во власть. Нельзя эту тварь пускать!
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05.11.2021 17:00 Ответить
Вы недооцениваете Авакова. Он ещё вернётся. Он всегда вовремя ,,спрыгивает с лодки,,Когда ему будет надо у него найдётся компромат на кого угодно- народ откроет рот и будет ему рукоплескать. Сейчас ему нет смысла,, дергаться,, - иметь лишние проблемы на попу.
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05.11.2021 17:15 Ответить
Просто у него есть твердое мнение с которым он категорически не согласен.
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05.11.2021 17:32 Ответить
 
 