В мае Аваков гордился санкциями против воров в законе, а в ноябре критикует СНБО за эти же санкции. Когда он искренний? - ЦПК..."

Экс-глава МВД Арсен Аваков критикует санкции СНБО против "воров в законе", однако эти санкции были введены с его же подачи.

Об этом в Facebook сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Май. СНБО принял решение ввести санкции против 557 "воров в законе". Глава МВД Аваков тогда заявил: "СНБО принял предложение Правительства относительно ряда санкций к "ворам в законе": от блокирования активов до принудительного выдворения из Украины! Влияние "воров в законе" прямая угроза нацбезопасности, поэтому нулевая толерантность!", - говорится в сообщении.

Однако, отметили в ЦПК, в октябре оказалось, что в решении о введении санкций против "воров в законе" была допущена ошибка в отношении 108 человек.

"МВД уволило подчиненных Авакова из-за ошибок при введении санкций. Ноябрь. Уже экс-министр Аваков приходит к пропагандистке Влащенко и заявляет, что папки с санкционными списками выдавали за 5 минут до заседания, а некоторых добавляли "из голоса": "Когда СНБО превратился на хайпе в место для штамповки санкций – это было недопустимо".

Так когда Аваков искренний? В мае, когда гордился санкциями СНБО (еще и внесенных с кучей ошибок его же подчиненными) или сейчас, когда критикует СНБО за введенные с его же подачи санкции?" - подытожили в ЦПК.

Напомним, что 15 октября пресс-служба СНБО сообщила, что в предыдущих решениях СНБО допущены ошибки относительно 108 человек, определенных как "воры в законе".

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