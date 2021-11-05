Скороход призвала Раду создать ВСК по расследованию смерти Полякова: "Версия о каких-то наркотиках - безосновательна. Я знала его очень хорошо"
Народный депутат из группы "За майбутнє" Анна Скороход призвала коллег по парламенту проголосовать за создание временной следственной комиссии по выяснению причин смерти народного депутата Антона Полякова.
Об этом она заявила с трибуны парламента 5 ноября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Рядом со Скороход во время ее выступления стояли депутаты из разных фракций и групп парламента.
Она также в который раз заявила, что Полякова убили.
"Версия о каких-то наркотиках – безосновательна и не имеет никакого права на жизнь. Я его знала очень хорошо, и потому в это никогда не поверю", – подчеркнула Скороход.
Она призвала народных депутатов на следующей пленарной неделе проголосовать за создание ВСК. По словам депутата, только фракция "Слуга народа" не подала свои кандидатуры в эту ВСК.
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".
По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.
Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.
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И мусАрня знает об этом, а потому абсолютно закрыла расследование этого дела.
Скороход молодец. Не ссыт, как зассал, например, горлопан Миха Чаплыга.
Марианна Безумная ее на комиссии вырвет из контекста
Планирование бюджета, война на востоке, СП-2, корона, кислород.... Нет, это не проблемы...
Откуда вы беретесь, личинки?
Ага. А еще посоведу ей обратиться в суд.
Это если бы обворованный обратился за помощью к обворовавшему его вору. Но поклонникам сывого крыголама этого не понять.
ты крепись.
Я смотрю что зелебобики с одного раза не понимают...
Вірніше, не так ді-джей зелених слуг урода наркомана не хоче, як його діріжор з головкою ЄрЗе.
И что?
"Версия о каких-то наркотиках - безосновательна. Я знала его очень хорошо и он со мной никогда не делился. Я всегда приносила свои."
Пока СБУ крутит руки украинским "террористам" в синагоге, евреи убили депутата верховной рады и назвали его наркоманом. Кому принадлежит власть - риторический вопрос.