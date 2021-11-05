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Новости Умер нардеп Поляков
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Скороход призвала Раду создать ВСК по расследованию смерти Полякова: "Версия о каких-то наркотиках - безосновательна. Я знала его очень хорошо"

Скороход призвала Раду создать ВСК по расследованию смерти Полякова:

Народный депутат из группы "За майбутнє" Анна Скороход призвала коллег по парламенту проголосовать за создание временной следственной комиссии по выяснению причин смерти народного депутата Антона Полякова.

Об этом она заявила с трибуны парламента 5 ноября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Рядом со Скороход во время ее выступления стояли депутаты из разных фракций и групп парламента.

Она также в который раз заявила, что Полякова убили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция повторно допрашивает нардепа Скороход по обстоятельствам смерти Полякова, - Енин

"Версия о каких-то наркотиках – безосновательна и не имеет никакого права на жизнь. Я его знала очень хорошо, и потому в это никогда не поверю", – подчеркнула Скороход.

Она призвала народных депутатов на следующей пленарной неделе проголосовать за создание ВСК. По словам депутата, только фракция "Слуга народа" не подала свои кандидатуры в эту ВСК.

Также читайте: Главная задача следствия - выяснить, добровольно Поляков принял наркотики или нет, - Енин

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.

Поляков Антон (111) Скороход Анна (45) За Майбутнє (27)


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Топ комментарии
+4
поостереглась бы!
Марианна Безумная ее на комиссии вырвет из контекста
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05.11.2021 14:06 Ответить
+4
Ну что поделать. Так работает Беня, это его почерк. А вас, крыс зеленых, лично мне не жалко.
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05.11.2021 14:08 Ответить
+3
Его убили так нагло, нак беспардонно, так грубо, даже не прячась особо (и не особо тоже).
И мусАрня знает об этом, а потому абсолютно закрыла расследование этого дела.

Скороход молодец. Не ссыт, как зассал, например, горлопан Миха Чаплыга.
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05.11.2021 14:04 Ответить
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Его убили так нагло, нак беспардонно, так грубо, даже не прячась особо (и не особо тоже).
И мусАрня знает об этом, а потому абсолютно закрыла расследование этого дела.

Скороход молодец. Не ссыт, как зассал, например, горлопан Миха Чаплыга.
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05.11.2021 14:04 Ответить
поостереглась бы!
Марианна Безумная ее на комиссии вырвет из контекста
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05.11.2021 14:06 Ответить
потому и фамилия - чаплыга, чаплыга оно и есть чаплыга
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05.11.2021 14:12 Ответить
Не только чаплыга, но и вискарьный ханыга.
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05.11.2021 14:19 Ответить
Не ссыт херней заниматься в Верховной Раде. Она вполне может дать депутатский запрос о ходе расследования в полицию.
Планирование бюджета, война на востоке, СП-2, корона, кислород.... Нет, это не проблемы...
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05.11.2021 14:15 Ответить
Сначала надо думать, а потом какать комментом. Убили близкого ей человека и не ведут расследования убийства. Ей сейчас бюджет в голове?
Откуда вы беретесь, личинки?
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05.11.2021 14:18 Ответить
Еще раз поторяю, для зебилов: Она вполне может дать депутатский запрос о ходе расследования в полицию.
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05.11.2021 14:21 Ответить
А почему ты ко мне обращаешься, если для зебилов? Ты анализ сделал, что я -зебил? Или так, бовкнув, абы бовкнуть? Да?
Ага. А еще посоведу ей обратиться в суд.
Это если бы обворованный обратился за помощью к обворовавшему его вору. Но поклонникам сывого крыголама этого не понять.
ты крепись.
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05.11.2021 14:24 Ответить
Еще раз поторяю, для зебилов: Она вполне может дать депутатский запрос о ходе расследования в полицию.
Я смотрю что зелебобики с одного раза не понимают...
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05.11.2021 14:26 Ответить
Богдан, перелогинься
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05.11.2021 14:27 Ответить
Чаплыга тут каким каком?
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05.11.2021 14:18 Ответить
Нижним.
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05.11.2021 14:18 Ответить
его убили, задушили, а потом он мертвый сел в такси и окончательно умер
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05.11.2021 14:28 Ответить
агрохімія не хоче ТСК.
Вірніше, не так ді-джей зелених слуг урода наркомана не хоче, як його діріжор з головкою ЄрЗе.
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05.11.2021 14:06 Ответить
Та забудь ты его и еще другого мужика, вы ведь даже не были расписаны
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05.11.2021 14:07 Ответить
И ещё какого мужика?
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05.11.2021 14:09 Ответить
опечатка: *ищи
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05.11.2021 14:10 Ответить
даже не были расписаны

И что?
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05.11.2021 14:50 Ответить
Ну что поделать. Так работает Беня, это его почерк. А вас, крыс зеленых, лично мне не жалко.
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05.11.2021 14:08 Ответить
"Вы там что, все обалдели? - потеряли шахматный престиж!" (Володя Высоцкий)
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05.11.2021 14:08 Ответить
Слуги Уроды сами себе и своих хозяев расследовать не будут.
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05.11.2021 14:14 Ответить
как бы председателем ТСК "зе " Третьякову не определил???
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05.11.2021 14:16 Ответить
З дня на день і Скороход зелені запишуть в наркоманки.
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05.11.2021 14:17 Ответить

"Версия о каких-то наркотиках - безосновательна. Я знала его очень хорошо и он со мной никогда не делился. Я всегда приносила свои."

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05.11.2021 14:18 Ответить
еще одна сосна ищет справедливости при живой жене...
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05.11.2021 14:19 Ответить
Сама, по некоторым данным, тоже замужем.
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05.11.2021 14:29 Ответить
Знать его может хорошо, только жена, а не депутат Скороход!
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05.11.2021 14:34 Ответить
Очень много различных детей лейтенанта Шмидта прошло в этот созыв. Искатели приключений всех мастей и гендерной принадлежности.
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05.11.2021 14:35 Ответить
Афоня, ти вже своїх зелених слуг урода наркомана з головкою ЄрЗе називаєш дітьми лейтенанта Шмідта? Може, колись їх назовеш тими, ким вони є насправді: ворогами України?
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05.11.2021 14:38 Ответить
У меня 242 человека под одну гребёнку не получается. Категоричность мышления- признак фанатичности убеждений. Я не фанатик в отличии от некоторых.)) Мало того, я даже не голосовал за СН.)) Но если бы пришлось выбирать только между мелкими авантюристами типа Лероса, Полякова (rip) или Скороход и крупными аферистами типа Гладковского, Грановского или Кононенко… для меня подобный выбор хоть и не приятный, но совсем не сложный.)
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05.11.2021 15:11 Ответить
Анна, а чому мовчанка про причину втрати Вами свідомості через приблизно 10 годин після смерті пана Полякова?
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05.11.2021 14:40 Ответить
Все начеб-то вірно,і розслідування потрібне,і правду знайти необхідно.Але є одне АЛЕ-чому наші нардепки так активно шукають правду,лише коли справа стосується їх коханців,і набирають води в рот,якщо це стосується захисту пересічного українця.То Ясько на весь світ Україну ганьбить за свого підстаркуватого волоцюгу,тут пані Ганна правду для покійного коханця вишукує.Не ВР,а якась комунальна квартира,блатхата і гарем в одному флаконі
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05.11.2021 16:02 Ответить
Иудолиберальная и кремлевская пропаганда визжит об украинском фашизме чтобы замылить факт еврейского террора против славян.
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05.11.2021 16:03 Ответить
Ну вот, censor.net/ru/photo_news/3275318/antiterroristicheskie_ucheniya_sbu_v_sinagoge_na_pecherske_kak_osvobojdali_iz_zalojnikov_posla_izrailya

Пока СБУ крутит руки украинским "террористам" в синагоге, евреи убили депутата верховной рады и назвали его наркоманом. Кому принадлежит власть - риторический вопрос.
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05.11.2021 16:24 Ответить
Треба дурі донести, що верховна рада займається країною та її добробутом (пише закони), а з трупами має справу поліція.
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05.11.2021 22:39 Ответить
 
 