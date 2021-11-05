Аваков соврал о санкциях СНБО против воров в законе либо сейчас, либо когда был министром, - Устинова. ДОКУМЕНТ

Экс-глава МВД Арсен Аваков заявил, что вся информация по спискам воров в законе достоверна.

Об этом в Facebook сообщила глава депутатского объединения "Справедливость" Александра Устинова, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Аваков соврал на всю страну, что СНБО вводил санкции за 5 мин без доказательств. Ну или соврал в своем официальном ответе еще в должности министра", - говорится в сообщении.

Так, нардеп опубликовала официальный ответ Авакова, который тогда находился в должности главы МВД.

"Публикую официальный ответ его мне в должности министра, что вся информация по спискам воров в законе достоверна. Написал он тогда, что людей по подозрению в хранении оружия (удивительно откуда у добровольцев оружие), и других правонарушениях некоторые из которых даже не преступления, а проступки! вносили в список. Клепали его орлы тогда списки с добровольцами, потому что ФСБ очень неплохо поработало, ну и нужно было места, из которых пропали за деньги реальные авторитеты, заполнить. Теперь Арсен Борисович прозрел и говорит, что он "ни при чем". Но ведь документы не горят", - пишет парламентарий.

Устинова обратилась к редакторам программы "Свобода слова Савика Шустера": "Спросите у Арсена Борисовича, пожалуйста, вопрос по его профилю. О том, как он без доказательств вносил в список граждан Украины, на которых нет криминала или добровольцев. Почему 4 месяца назад он рассказывал депутатам, что вся информация достоверна, а потом вдруг передумал? Интересно услышать, как скажем, из списка воров в законе, который проголосовал СНБО МВД убрал братьев Джамбулатовых? Старший кстати - был последним, кто видел живым Антона Полякова.

Еще думаю было бы интересно услышать по делу Шеремета, где еще пол года назад он говорил, что "нестыковок нет".

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