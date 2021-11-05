РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13131 посетитель онлайн
Новости
4 361 14

Аваков соврал о санкциях СНБО против воров в законе либо сейчас, либо когда был министром, - Устинова. ДОКУМЕНТ

Аваков соврал о санкциях СНБО против воров в законе либо сейчас, либо когда был министром, - Устинова. ДОКУМЕНТ

Экс-глава МВД Арсен Аваков заявил, что вся информация по спискам воров в законе достоверна.

Об этом в Facebook сообщила глава депутатского объединения "Справедливость" Александра Устинова, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Аваков соврал на всю страну, что СНБО вводил санкции за 5 мин без доказательств. Ну или соврал в своем официальном ответе еще в должности министра", - говорится в сообщении.

Так, нардеп опубликовала официальный ответ Авакова, который тогда находился в должности главы МВД.

"Публикую официальный ответ его мне в должности министра, что вся информация по спискам воров в законе достоверна. Написал он тогда, что людей по подозрению в хранении оружия (удивительно откуда у добровольцев оружие), и других правонарушениях некоторые из которых даже не преступления, а проступки! вносили в список. Клепали его орлы тогда списки с добровольцами, потому что ФСБ очень неплохо поработало, ну и нужно было места, из которых пропали за деньги реальные авторитеты, заполнить. Теперь Арсен Борисович прозрел и говорит, что он "ни при чем". Но ведь документы не горят", - пишет парламентарий.

Устинова обратилась к редакторам программы "Свобода слова Савика Шустера": "Спросите у Арсена Борисовича, пожалуйста, вопрос по его профилю. О том, как он без доказательств вносил в список граждан Украины, на которых нет криминала или добровольцев. Почему 4 месяца назад он рассказывал депутатам, что вся информация достоверна, а потом вдруг передумал? Интересно услышать, как скажем, из списка воров в законе, который проголосовал СНБО МВД убрал братьев Джамбулатовых? Старший кстати - был последним, кто видел живым Антона Полякова.
Еще думаю было бы интересно услышать по делу Шеремета, где еще пол года назад он говорил, что "нестыковок нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мае Аваков гордился санкциями против "воров в законе", а в ноябре критикует СНБО за эти же санкции. Когда он искренний? - ЦПК

Аваков соврал о санкциях СНБО против воров в законе либо сейчас, либо когда был министром, - Устинова 01
Аваков соврал о санкциях СНБО против воров в законе либо сейчас, либо когда был министром, - Устинова 02

Автор: 

Аваков Арсен (3445) вор в законе (314) санкции (11600) Устинова Александра (112)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
сАбаков завжди бреше
показать весь комментарий
05.11.2021 14:31 Ответить
+2
Ну соврал Аваков, дальше что? Зеля он 3.14-здит на каждом шагу...
показать весь комментарий
05.11.2021 14:29 Ответить
+2
Все врут. Д-р Хаус
показать весь комментарий
05.11.2021 14:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну соврал Аваков, дальше что? Зеля он 3.14-здит на каждом шагу...
показать весь комментарий
05.11.2021 14:29 Ответить
Все врут. Д-р Хаус
показать весь комментарий
05.11.2021 14:29 Ответить
сАбаков завжди бреше
показать весь комментарий
05.11.2021 14:31 Ответить
Да ты шо?)))))только сорокотрехлетний маЛчик-наркоман,с криминальными офшорами,не брешет
показать весь комментарий
05.11.2021 14:32 Ответить
Такие как аваков доллжны сидеть. И вернуть деньги за рюкзаки. Да и остальное имущество наверняка подлежит конфискации по закону.
показать весь комментарий
05.11.2021 14:38 Ответить
У вас все на брехні побудовано.
показать весь комментарий
05.11.2021 14:38 Ответить
Дуро,тут теперь важно кому больше "поверят"- многие сейчас,по ситуации,с радостью будут "верить" Авакяну )начинается увлекательное зрелище -политическое убийство бубочки -на это можно смотреть бесконечно
показать весь комментарий
05.11.2021 14:39 Ответить
А кто-то видел честных политиков? Я не видел. Покажите.
показать весь комментарий
05.11.2021 14:41 Ответить
Лєнін.
показать весь комментарий
05.11.2021 14:42 Ответить
И Сталин. Сказал "Расстрелять" и не соврал.
показать весь комментарий
05.11.2021 15:00 Ответить
А щ зєльоних так здивувало? У них що, монополія на брехню? 😲 До речі, Аваков брехав з ними в унісон. Тоді їм це подобалось. 😊
показать весь комментарий
05.11.2021 14:41 Ответить
Аваков соврал/Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД. 27.08.19. Какой хозяин такие и его слуги-Аваков, Зеленский, Шэфиры и прочие. Станет Резников не нужным Коломойскому- и о Резникове услышим новое и интересное.
показать весь комментарий
05.11.2021 14:49 Ответить
Людині, яка заро***ла під час гострої фази війни на рюкзаках, не можна вірити. На посаді деребанив надри з дружками, перетворив поліцію на лайно. Тепер *** виповз "авторитет", совість" країни. Розслідувати всі його оборудки, , конфіскація і на зону років на 13.
показать весь комментарий
05.11.2021 15:10 Ответить
Аваков должен сидеть вместо Семена Семенченко за личные армии! И Кива зодно!
показать весь комментарий
05.11.2021 17:02 Ответить
 
 