Попадал в поле зрения полиции только раз, обращалась мать его одноклассника, - Богдан о подозреваемом в убийстве 6-летней Мирославы Третяк на Харьковщине

В Национальной полиции прокомментировали иск, который семья 6-летней Мирославы Третяк, убитой на Харьковщине, заявила к 11 государственным органам, среди которых и правоохранительные, обвинив их в бездеятельности.

Об этом рассказал начальник Управления ювенальной превенции Нацполиции Василий Богдан в интервью Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о том, были ли жалобы на действия 13-летнего подростка, подозреваемого в этом убийстве, Богдан рассказал, что в поле зрения полиции он попадал только раз.

"В 2016 году, когда у него был конфликт с одноклассником, мать которого обратилась в полицию. Не было ни драки, ни травм, только словесный конфликт. Им тогда было по восемь лет. Полицейские сразу отреагировали на обращение мамы, разобрались в ситуации и пообщались с двумя семьями, руководством учебного заведения, привлекли службу по делам детей. Также провели профилактическую беседу с мальчиком. Стороны пришли к согласию, конфликт был исчерпан".

Он также прокомментировал заявления о возможной причастности подростка к фактам издевательств над животными.

"Относительно издевательств над животными было одно обращение в апреле 2018 года. Сосед, проживающий на одной улице с семьей этого мальчика, заявил, что нашел во дворе пакет с двумя задушенными щенками, - сообщил Богдан. - Кто это сделал, он не видел. В полицию обратился, чтобы был зафиксирован этот случай. Опрашивавшим его полицейским сказал, что возможно, это совершили какие-то местные подростки. Но кто конкретно он не знал".

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По словам Богдана, полицейские проверили это обращение, опросили всех соседей, чтобы выяснить, видели ли они щенков живыми, кто их убил или подбросил пакет во двор заявителю. Поскольку поблизости не было камер наблюдения, надеялись, что найдутся свидетели.

"Никто ничего не видел. Поэтому, к сожалению, установить причастных не было возможности", - заявил он.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, родные убитой на Харьковщине шестилетней Мирославы Третяк хотят получить 100 тыс. компенсации от государства. Они уверены, что правоохранители, учителя, представители местной власти знали о девиантном поведении подозреваемого в убийстве тринадцатилетнего подростка, но ничего не предпринимали.

Напомним, Мирослава Третьяк исчезла вечером 28 июля этого года в родном селе Старый Салтов. Ее тело нашли в заброшенном здании с признаками насильственной смерти. У девочки были ушибы головы и лица.

Главный подозреваемый - 13-летний сосед Богдан Ф. Именно в его обществе в последний раз видели 6-летнюю девочку. Известно, что накануне трагедии дети поспорили, и уже впоследствии подросток пригласил малолетнюю соседку прогуляться.

Подозреваемый признался в убийстве, однако его мотивы до сих пор выясняют.