"Голос" обвиняет власть в блокировании командировки делегации членов фракции в США: За этим стоят люди Зеленского и Банковая
Партия "Голоса" обвинила власть в блокировании командировки делегации членов фракции в США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление политсилы.
"Сегодня официальная делегация партии "Голос" в составе пяти депутатов должна была отправиться с командировкой в Соединенные Штаты Америки по официальному приглашению американской стороны. В ходе командировки был запланирован ряд встреч с американскими чиновниками, аналитическими центрами, лидерами украинской диаспоры.
Для организации поездки мы не просили у каких-либо представителей власти ни финансирования, ни визовой поддержки, ни дипломатических паспортов, ни встречи или сопровождения, ведь привыкли самостоятельно решать подобные вопросы. Мы хотим пользоваться исключительно своими правами народных депутатов, руководителей и членов политической партии на осуществление политической деятельности за границей в интересах Украины", - говорится в сообщении.
Однако, отметили в политсиле, официальная командировка делегации "Голоса" умышленно сорвана из-за искусственных бюрократических преград.
"Мы утверждаем, что за блокировкой командировки пяти народных депутатов "Голоса" стоят люди президента Владимира Зеленского и прямое указание Банковой. Насколько нам известно, это уже второй случай, когда Офис Президента блокирует официальные поездки народных депутатов в США. Мы считаем такие действия власти прямым преследованием оппозиции, безосновательным ограничением нашей политической деятельности и наступлением на фундаментальные демократические институты", - подчеркнули в "Голосе".
По мнению парламентариев, "страх правды омрачает глаза и убивает здравый смысл у власти". Команда Зеленского наивно надеется, что, блокируя международную работу оппозиционных партий, можно скрыть от союзников настоящую ситуацию в стране: когда вместо обещанных нашим партнерам реформ происходит ползучая узурпация власти и попытка зацементировать свое пребывание на должностях.
"Во времена цифровых технологий и свободного передвижения по миру власти Зеленского упорно хотят быть единственным каналом официальной коммуникации с союзниками и международными партнерами Украины. Вынуждены их огорчить: советские методы не остановят нашу способность вести диалог с цивилизованным миром. Нам досадно, что на тридцать первом году Украине представителям молодой прогрессивной либеральной партии придется как диссидентам прошлого века преодолевать океан в частном порядке", - подытожили в "Голосе".
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зелайно не можна зіпсувати чи образити. воно ж лайно!
але джерело смраду й тління - 73 дупоголових.
от про них і варто говорити
Совсем недавно - Гончаренко, Лерос и другие ездили в США. Делегация должна была быть больше, но ОПа начала активно противодействовать этому и смогли поехать не все. Более того, посольство Украины в США по команде из ОПы начало отменять согласованные встречи...
Этот цирк уродцев стремиться загнать имидж Украины "под плтинтус".
Голосу нічим більше занятись? Більше пробелм не залишилось і потрібно лише по США шлятись?
ідіть займіться роботою папуаси-піарщики
05.11.2021, 15:21 • 12 • https://uainfo.org/blognews/1636110886-u-zelenskogo-seychas-po-faktu-dazhe-ne-prezidentskie-a-imperatorskie.html#mc-container 0
"Вы думаете, управляемая бомба, выпущенная нашим беспилотником «Байрактар», попала только в гаубицу донбасских боевиков? Это было бы слишком просто: дорогое современное железо уничтожило старый, но все еще опасный металлолом? Нет, выстрел украинско-турецкого беспилотника заодно угодил в планы Кремля додавить Украину, оставаясь в подлой позиции как бы миротворца", об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2906665402927047&id=100007508473639 пишет политолог Александр Кочетков, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"И правильно, что наши показательно применили беспилотник: если не огрызаться, то переедут не заметив, как дворнягу на автопарковке. И наверняка Вооруженные силы Украины будут использовать беспилотники еще. То есть, позиционная война начинает вестись высокотехнологичными средствами. И России, чтобы соответствовать, придется перебрасывать на Донбасс не только армейские запасы времен Союза. А с относительно новым вооружением боевики уже не справятся, придется перебрасывать российских регуляров.
А это будет настолько явно, что игнорировать агрессию уже не смогут ни лицемерные Германия с Францией, ни ОБСЕ, декоративная настолько, что ее представительство могут парализовать десяток обкуренных донбасских активистов.
А ведь европейские функционеры вместе с российскими коллегами уже прокалькулировали все выгоды от введение в эксплуатацию «Северного потока 2» и поставок энергоносителей в Европу в обход Украины. Но выстрел «Байрактара», ничтожный в чисто военном отношении, в политическом смысле подобен грому. Так как заставляет европейцев определяться, с кем они.
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Как выяснилось, углеводороды - это не только энергетическое оружие Кремля, это еще и средство для прояснения геополитического зрения. Зависимые от энергетического пайка европейцы вынуждены демонстрировать, что к игнорящей международное право недоимперии они таки ближе. Потому что когда гатят из гаубиц по украинским позициям, европейской озабоченности не возникает, а вот когда мы отвечаем…
Но происходящее вовсе не означает, что мы с помощью США и Турции, решающих исключительно свои задачи, победили или хотя бы поставили на место путинскую недоимперию. Нет, Кремль попытается задушить нас энергетической удавкой.
Уже сейчас складывается ситуация, что для противостояния энергетическому кризису одних денег мало. Потому что газ и энергетический уголь Россия готова поставлять нам не просто за огромные деньги, а еще и за политические уступки по Донбассу и Крыму. При этом перекрыта лазейка по поставке энергетических углей из ОРДЛО в Украину через Россию.
Могла ли наша власть предвидеть такое развитие событий? Обязана была!
Обязана была предусмотреть альтернативные закупки энергоносителей. А также реальный, а не фиктивный, только на бумаге, реверс газотранспортной системы. А для этого надо было заранее создать в Кабмине антикризисную группу, в которую с серьезными полномочиями привлечь тех, кто разбирается в энергетике. А не тех, кто рассказывает, будто на Бессарабке - самом дорогом рынке страны - можно купить мясо по 20 гривен за килограмм.
Вполне возможно, что Кабмин прибегнет к веерным отключениям электричества, о которых Украина забыла с 1997 года. И если до этого дойдет, то вот тогда рейтинг власти пострадает по-настоящему. Потому что без электричества ни оптимистичный видосик не прокрутишь, ни толпу своих ботов в Интернетик не выпустишь, ни даже ничего резонансного не заявишь приятным бархатистым баритоном.
А вот, помнится мне, Майдан-то без электричества и газа обходился! Держался на ненависти к власти и альтернативных решениях вроде буржуек! Это я к тому, что из-за сложностей со светом и теплом народ будет возмущаться массово. И протестовать. На улицах, на которых от костров будет жарче, чем в холодных домах.
Если дойдет до протестов, как будет реагировать власть Владимира Зеленского? Она попытается действовать максимально жестко. И такой алгоритм ей подсказывает не только успешный разгон протестующих в соседней Беларуси. А и успехи нынешней турбовакцинации.
Если кто-то думает, что наша власть всерьез озабочена здоровьем украинцев, и поэтому так продавливает вакцинацию, то он думает не в ту сторону. На самом деле, наши западные партнеры считают, что если многомиллионная Украина в центре Европы останется невакцинированной, то эпидемия никогда не остановится. Поэтому они дают нам вакцины бесплатно, но требуют, чтобы украинцы были привиты быстро и поголовно. Ну вот наша власть и усердствует.
Кстати, те, кто превозносит Майдан, но воюет с антиваксами, вы уж определитесь наконец. С крестиком и трусами. Потому что выход на несанкционированный протест и нежелание прививаться по команде - это однокоренные явления, проистекающие из тотального недоверия к власти.
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Так вот, теперь, после того, как люди толпой устремились на прививки, в руководящих кругах «Слуг» начали всерьез рассуждать, что с народом нельзя по-хорошему. Нечего, мол, с холопами церемонии разводить. И вообще, пора, мол, возвращать президентскую республику. Хотя у Владимира Зеленского сейчас по факту даже не президентские, а императорские полномочия. Наполеон, которого он изображал в кино, от зависти бы сжевал свою треуголку.
В результате, наиболее вероятный сценарий, как мне представляется: сначала будут ужасы с платежками за коммуналку, а потом и перебои со светом и теплом. Народ начнет роптать и возмущаться. Но попытки протестовать будут сурово пресекаться силовиками - ведь локдаун же ж! Несмотря на все прививки! И даже пачки сертификатов о вакцинации окажется недостаточно для выхода на протест. Который опасен для здоровья. Здоровья власти, конечно!
И вот где-то здесь, совершенно внезапно и неожиданно - Виктор Янукович может поделиться воспоминаниями - терпение людей может лопнуть. После 2014 года силовики с народом воевать не станут. И конституционная реформа с усилением полномочий президента Зеленского вряд ли сработает как предохранительный клапан для спуска пара.
А при смене власти, пусть даже и мягкой, в виде досрочных выборов как бы под контролем офиса президента, выяснится множество шокирующих фактов о неблаговидных деяниях «Слуг». Предыдущие умнее были. Осторожнее. А «новые лица» прут навпростець по копаному, оставляя за собой не просто след, а танковую колею. Поэтому не самая верхушка, но многие при смене власти могут таки присесть, тем самым избежав самосуда. Но так повезет далеко не всем.
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Повторюсь, это один из вероятных сценариев. И совсем не лучший для страны. Лучшим будет объединение всех профессиональных и думающих вне зависимости от политической конъюнктуры для предотвращения кризисных сценариев.
Напомню, что Великая Октябрьская революция, как провозглашали раньше, или октябрьский переворот, как говорят теперь, началась с выстрела крейсера «Аврора». Меняются времена, меняются и сигнальные устройства. Посмотрим, к чему приведет выстрел с беспилотника «Байрактар», - завершает политолог.