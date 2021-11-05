"Голос" обвиняет власть в блокировании командировки делегации членов фракции в США: За этим стоят люди Зеленского и Банковая

Партия "Голоса" обвинила власть в блокировании командировки делегации членов фракции в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление политсилы.

"Сегодня официальная делегация партии "Голос" в составе пяти депутатов должна была отправиться с командировкой в Соединенные Штаты Америки по официальному приглашению американской стороны. В ходе командировки был запланирован ряд встреч с американскими чиновниками, аналитическими центрами, лидерами украинской диаспоры.

Для организации поездки мы не просили у каких-либо представителей власти ни финансирования, ни визовой поддержки, ни дипломатических паспортов, ни встречи или сопровождения, ведь привыкли самостоятельно решать подобные вопросы. Мы хотим пользоваться исключительно своими правами народных депутатов, руководителей и членов политической партии на осуществление политической деятельности за границей в интересах Украины", - говорится в сообщении.

Однако, отметили в политсиле, официальная командировка делегации "Голоса" умышленно сорвана из-за искусственных бюрократических преград.

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"Мы утверждаем, что за блокировкой командировки пяти народных депутатов "Голоса" стоят люди президента Владимира Зеленского и прямое указание Банковой. Насколько нам известно, это уже второй случай, когда Офис Президента блокирует официальные поездки народных депутатов в США. Мы считаем такие действия власти прямым преследованием оппозиции, безосновательным ограничением нашей политической деятельности и наступлением на фундаментальные демократические институты", - подчеркнули в "Голосе".

По мнению парламентариев, "страх правды омрачает глаза и убивает здравый смысл у власти". Команда Зеленского наивно надеется, что, блокируя международную работу оппозиционных партий, можно скрыть от союзников настоящую ситуацию в стране: когда вместо обещанных нашим партнерам реформ происходит ползучая узурпация власти и попытка зацементировать свое пребывание на должностях.

"Во времена цифровых технологий и свободного передвижения по миру власти Зеленского упорно хотят быть единственным каналом официальной коммуникации с союзниками и международными партнерами Украины. Вынуждены их огорчить: советские методы не остановят нашу способность вести диалог с цивилизованным миром. Нам досадно, что на тридцать первом году Украине представителям молодой прогрессивной либеральной партии придется как диссидентам прошлого века преодолевать океан в частном порядке", - подытожили в "Голосе".

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