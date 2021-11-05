Заместитель секретаря СНБО Демченко в 2010 году агитирует за "харьковские соглашения": "Черноморский флот РФ не станет причиной нестабильности в Крыму"
Нынешний замсекретаря СНБО, а в 2010 году замминистра иностранных дел, Руслан Демченко убеждал народных депутатов проголосовать за "харьковские соглашения".
Об этом говорится в расследовании "Схем", передает Цензор.НЕТ.
26 апреля 2010 года состоялось закрытое заседание парламентского комитета по нацбезопасности, на котором обсуждалась ратификация "харьковских соглашений", продлевающих в обмен на скидку на газ пребывание Черноморского флота РФ в Крыму, использованного Россией во время оккупации полуострова в 2014 году. От МИДа на заседание пришел Руслан Демченко – на тот момент замминистра. Согласно стенограмме, Демченко убеждал депутатов поддержать рассмотрение законопроекта о ратификации соглашения в сессионном зале.
На заседании, согласно стенограмме, Демченко продвигал тезис, что "харьковские соглашения" и российский флот в Крыму – стабильность для Украины.
"Черноморский флот Российской Федерации не станет причиной активизации террористической деятельности в регионе или нестабильности в Крыму. Обе стороны связаны между собой серьезными обязательствами. Обе стороны заинтересованы в стабильной ситуации как в двусторонних отношениях, так и вокруг флота. (...) Обе стороны намерены приложить усилия с тем, чтобы действующее пребывание российского Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины способствовало укреплению общеевропейской и региональной безопасности" – подчеркивал дипломат.
"Руслан Демченко – это заместитель Данилова в СНБО. Делегированный Банковой, до этого был советником Зеленского. Новым лицом его не назовешь. Он работал в правительстве Азарова, активно участвовал в развитии контактов с РФ и состоял в должности заместителя иностранных дел и во время Майдана, и в дни захвата Крыма. Теперь он заместитель Данилова в СНБО. И именно СНБО призвало СБУ расследовать сдачу интересов Украины при подписании "харьковских соглашений", - отмечает журналист Наталья Седлецкая.
"У "Харьковских соглашений" среди украинских властей были серьезные лоббисты. И теперь СБУ вычисляет их для предъявления обвинений в госизмене. О том, что одним из авторов "харьковских соглашений" мог быть сам Руслан Демченко, ранее писали в СМИ. Но в МИДе это официально опровергали. Журналисты также спрашивали у Данилова напрямую - известно ли ему о роли его заместителя в продлевании базирования Черноморского флота РФ в Украине", - добавила она.
"Если к нему будут вопросы – он должен на них дать ответ. У нас сейчас очень многое рассказывают, а когда смотришь документы – там ничего нет", - ответил Данилов.
"Схемы" нашли доказательства того, что Руслан Демченко общался и активно лоббировал подписание "харьковских соглашений". Для этого расследования Сергей Андрушко среди прочего отправился в архивы Верховной Рады. Одно из главных доказательств, которые мы публикуем - это стенограмма заседания комитета по нацбезопасности, который собрался за день до голосования парламента за эти соглашения 27 апреля 2010 года с драками и бросками яиц в спикера. Туда приходил Руслан Демченко, тогда заместитель министра иностранных дел Украины. Приходил с конкретной целью – убедить депутатов проголосовать за соглашения, подписанные Януковичем и Медведевым. Он продвигал тезис, что ЧФ РФ в Крыму это – стабильность для Украины. ... Со стенограммой заседания может ознакомиться любой гражданин. А для сотрудников СБУ в рамках официального расследования думаю даже в очереди ждать не понадобится", - резюмировала Седлецкая.
Ранее журналисты "Схем" выяснили, что заместитель секретаря СНБО Демченко лоббировал "харьковские соглашения".
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Да и нет ничего в тех Минских соглашениях, там все довольно абстрактно, а благодяря им активные боевые действия приостановлены, а на Рашке куча санкций, а вот попытка подшить под них всякие дополнения а-ля формул Штанмайера - уже попахивает госизменой
Мы освободили Украину от вашей империи рабов, не потому что нам кто-то что обещал. А чтобы ваши свинособаки не убивали нас миллионами, только за то что мы украинцы.
https://ibigdan.livejournal.com/27514116.html Все в житті має свою ціну
Це аксіома для людей і для народів.
Ми обрали Януковича. Це була помилка.
Ми заплатили за неї кров'ю сотень людей на Майдані. Вбитих, поранених, закатованих.
Ми з повернення незалежності роками дивилися, як знищується, деградує наша армія. Ми знали про це і нічого не робили із цим. Це була помилка.
Ми заплатили за це землями у 2014 році. Землями і містами. І життями людей.
Ми спостерігали, як міліція і СБУ перетворюються на корупційні клоаки. Ми знали це. Ми не виправили це. І коли ворог кинув їм кістку, вони обернулися проти нас. Менти, прокурори, «контора» - у Криму, Донецьку, Луганську. Ті, хто мав придушити активність терористів ще на початках, самі стали терористами.
Ми ще не виплатили всю ціну. Бо міліція, прокуратура та СБУ не зачищені навіть близько. І багато хто там мріє про триколор на мундирі. Ми ще заплатимо за це.
Як платимо зараз за обрання Зеленського.
Ми платимо за це життями людей, що помирають від ковіду там, де могли б не померти, якби лікарні на черговий рік пандемії були б готові, а люди - вакциновані.
Ми платимо за це грошима, нашими грошима, які йдуть олігархам.
Ми платимо зруйнованими інституціями, які доведеться тепер будувати з нуля.
І ми тільки почали платити. Це не кінець.
Я не знаю, якою буде фінальна ціна. Коли Історія нарешті скаже нам, що ми виплатили все по цьому рахунку. Можливо, як і за обрання Януковича, ми заплатимо землями і кров'ю на вулицях. Можливо, нам пощастить і цього не станеться.
Але все має свою ціну. І інколи ця ціна завелика.
У мене на пальці - кільце. На ньому зображено повішеного. Це давній символ, який бере корені ще у скандинавській міфології, а можливо і ще глибше. Цей повішений - бог Одін, який повісив себе на гіллі Іґґдрасілля, щоб пізнати тайни рун, і віддав око, щоб набути мудрості. Такою була ціна.
Це просте нагадування. Нагадування самому собі на кожен день.
За все треба платити. Все має свою ціну.
Історія вже нараховує відсотки.
https://www.facebook.com/hudymenko/posts/4492214697493280 Юрій Гудименко