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Заместитель секретаря СНБО Демченко в 2010 году агитирует за "харьковские соглашения": "Черноморский флот РФ не станет причиной нестабильности в Крыму"

Заместитель секретаря СНБО Демченко в 2010 году агитирует за

Нынешний замсекретаря СНБО, а в 2010 году замминистра иностранных дел, Руслан Демченко убеждал народных депутатов проголосовать за "харьковские соглашения".

Об этом говорится в расследовании "Схем", передает Цензор.НЕТ.

26 апреля 2010 года состоялось закрытое заседание парламентского комитета по нацбезопасности, на котором обсуждалась ратификация "харьковских соглашений", продлевающих в обмен на скидку на газ пребывание Черноморского флота РФ в Крыму, использованного Россией во время оккупации полуострова в 2014 году. От МИДа на заседание пришел Руслан Демченко – на тот момент замминистра. Согласно стенограмме, Демченко убеждал депутатов поддержать рассмотрение законопроекта о ратификации соглашения в сессионном зале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Заместитель секретаря СНБО Демченко лоббировал "харьковские соглашения", - программа "Схемы". ВИДЕО

На заседании, согласно стенограмме, Демченко продвигал тезис, что "харьковские соглашения" и российский флот в Крыму – стабильность для Украины.

"Черноморский флот Российской Федерации не станет причиной активизации террористической деятельности в регионе или нестабильности в Крыму. Обе стороны связаны между собой серьезными обязательствами. Обе стороны заинтересованы в стабильной ситуации как в двусторонних отношениях, так и вокруг флота. (...) Обе стороны намерены приложить усилия с тем, чтобы действующее пребывание российского Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины способствовало укреплению общеевропейской и региональной безопасности" – подчеркивал дипломат.

"Руслан Демченко – это заместитель Данилова в СНБО. Делегированный Банковой, до этого был советником Зеленского. Новым лицом его не назовешь. Он работал в правительстве Азарова, активно участвовал в развитии контактов с РФ и состоял в должности заместителя иностранных дел и во время Майдана, и в дни захвата Крыма. Теперь он заместитель Данилова в СНБО. И именно СНБО призвало СБУ расследовать сдачу интересов Украины при подписании "харьковских соглашений", - отмечает журналист Наталья Седлецкая.

"У "Харьковских соглашений" среди украинских властей были серьезные лоббисты. И теперь СБУ вычисляет их для предъявления обвинений в госизмене. О том, что одним из авторов "харьковских соглашений" мог быть сам Руслан Демченко, ранее писали в СМИ. Но в МИДе это официально опровергали. Журналисты также спрашивали у Данилова напрямую - известно ли ему о роли его заместителя в продлевании базирования Черноморского флота РФ в Украине", - добавила она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Замсекретаря СНБО Демченко после командировки на Донетчину получил статус участника боевых действий. Обратился в Минветеранов за разъяснениями, - аналитик Мельник. ФОТО

"Если к нему будут вопросы – он должен на них дать ответ. У нас сейчас очень многое рассказывают, а когда смотришь документы – там ничего нет", - ответил Данилов.

"Схемы" нашли доказательства того, что Руслан Демченко общался и активно лоббировал подписание "харьковских соглашений". Для этого расследования Сергей Андрушко среди прочего отправился в архивы Верховной Рады. Одно из главных доказательств, которые мы публикуем - это стенограмма заседания комитета по нацбезопасности, который собрался за день до голосования парламента за эти соглашения 27 апреля 2010 года с драками и бросками яиц в спикера. Туда приходил Руслан Демченко, тогда заместитель министра иностранных дел Украины. Приходил с конкретной целью – убедить депутатов проголосовать за соглашения, подписанные Януковичем и Медведевым. Он продвигал тезис, что ЧФ РФ в Крыму это – стабильность для Украины. ... Со стенограммой заседания может ознакомиться любой гражданин. А для сотрудников СБУ в рамках официального расследования думаю даже в очереди ждать не понадобится", - резюмировала Седлецкая.

Ранее журналисты "Схем" выяснили, что заместитель секретаря СНБО Демченко лоббировал "харьковские соглашения".

Автор: 

Крым (26437) Харьковский пакт (218) Черноморский флот РФ (1562) Седлецкая Наталья (91) Демченко Руслан (39)


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Топ комментарии
+27
Более того, у него наверное паспорт параши есть
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05.11.2021 14:50 Ответить
+17
Да,прав был Симон Петлюра говоря о украинских гнидах...
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05.11.2021 14:51 Ответить
+15
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05.11.2021 14:51 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А когда осудят авторов ганебных Минских соглашений с Украинской стороны?.Из чистого любопытства?
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05.11.2021 14:50 Ответить
Ну для начала нужно подать заявление наверно какое то, чтоб дело завели, займешься?
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05.11.2021 14:54 Ответить
Твоє любопитство зараз закінчиться баном.
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05.11.2021 14:55 Ответить
Там Фигурируют Мертвечук,Кучма,Битый в Одессе ,и еще кое кто...Запамятовал..
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05.11.2021 15:09 Ответить
мертведчука зеленая слизь уже от всего отмазала.
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05.11.2021 15:12 Ответить
На той момент іншого шляху небуло. Хоча... куму це я розповідаю?...
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05.11.2021 14:55 Ответить
зеИУДА нагло , не перекрываясь ,действует в интересах страны агрессора , под руководством законспирированных гебистов - демченко , д'ерьмак, Козак ,Татаров, портнов, ………… почему молчат патриоты в ВСУ И СБУ ? Ведь там же не все безмолвные болванчики
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05.11.2021 15:05 Ответить
А зачем через главы прыгать? Давайте для начала тех, благодаря кому это произошло, т.е. Харьковские соглашения, кто правил, кто агитировал.... Минские - это лишь последствия, и попытка разрулить то что произошло (а то это как например судить сантехника, за то что пытался закрыть дыру в трубе пальцем, потому что ничего больше не было, а не того кто сделал эту дыру).
Да и нет ничего в тех Минских соглашениях, там все довольно абстрактно, а благодяря им активные боевые действия приостановлены, а на Рашке куча санкций, а вот попытка подшить под них всякие дополнения а-ля формул Штанмайера - уже попахивает госизменой
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05.11.2021 15:45 Ответить
Троль ты тупорылый,раньше как-то в Ольгино по креативные набирали, за не выполнение именно минских соглашений на твою парашу наложены санкции,и ваше ******** все никак не добьется их снятия.
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05.11.2021 16:22 Ответить
Судить будут тех,кто добивался такого соглашения,используя военное давление.Всякое соглашение,включает в себя согласие и интерес двух сторон,без какого либо давления одной или нескольких сторон.Именно такое соглашение имеет вес.То соглашение,которое заключалось под воздействием угроз и военного давления,можно считать необязательным и юридически ничтожным
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05.11.2021 16:53 Ответить
Более того, у него наверное паспорт параши есть
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05.11.2021 14:50 Ответить
Хорошо что вспомнили. Это показатель.
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05.11.2021 14:50 Ответить
Только почему не упоминают всех сразу ? литвинова ,гниду давно пора присадить.
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05.11.2021 14:51 Ответить
Може литвина?
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05.11.2021 14:56 Ответить
Верно )) Я мерзость не запоминаю.
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05.11.2021 15:02 Ответить
Много здрады у вас.
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05.11.2021 15:12 Ответить
Хто б писав тільки не бульбаш... Чи кацап під бульбашським VPNом?
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05.11.2021 15:16 Ответить
Да это мусор белорусский на пенсии,все за своего фюрера распинается да за дружбу с расеюшкой.
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05.11.2021 16:23 Ответить
Вот такая она Зе плесень лживая и ублюдочная!
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05.11.2021 14:50 Ответить
таки да! у Зеленского талант находить в Украине всякий непотреб и тащить во власть
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05.11.2021 15:10 Ответить
Оно же сказало что проблемы с кадрами и это ещё полтора года назад. Вот ему и Ермаку приводят таких вот ублюдков. а они их трудоустраивают.
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05.11.2021 15:17 Ответить
Да,прав был Симон Петлюра говоря о украинских гнидах...
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05.11.2021 14:51 Ответить
Оце *****- окупант,а той хто на восьмому році війни в Україні спілкується мовою окупанта,ото вона та гнида і є,що казав Симон Петлюра.
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05.11.2021 14:58 Ответить
...які як один були російськомовними.
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05.11.2021 14:58 Ответить
а какая то мразь выбирает этих гнид?))))) не ты ли?)))
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05.11.2021 17:35 Ответить
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05.11.2021 14:51 Ответить
В СНБО некремлёвские есть?
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05.11.2021 14:51 Ответить
Уборщиці....
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05.11.2021 14:56 Ответить
В 2010 і зеленський обзивав Україну проституткою. Але бидло це не зупинило, бидло проголосувало, як треба
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05.11.2021 14:52 Ответить
А вспомните , как блазень🤢🤡 издевался над майдановцами , эбонитовые палочки , "ТЕРМОС", а не Томос ……
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05.11.2021 15:09 Ответить
Лерос вчера все сказал и Показал!
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05.11.2021 14:52 Ответить
Старые-новые лица.Прям кротовник какой-то.
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05.11.2021 14:53 Ответить
У зелебобиков один ответ--Если у этого подонка демченка нет документа,что он кацапский агент,значит он не кацапский агент. Дело закрыто.
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05.11.2021 14:53 Ответить
Давно понятно, что команда "СН" - это перекрасившиеся рыги и не дозревшие до зажоперов.. Чем "зеленые" Третьякова, Безуглая, Тищенко лучше (хуже) Кивы или Рабиновича?
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05.11.2021 14:53 Ответить
погоджуюсь з Вами, така сама **********
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05.11.2021 15:03 Ответить
Хто крім нього.
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05.11.2021 14:54 Ответить
ну уподобляйтесь "культуре отмены"... 2014 поменял многое...для многих стало шоком что Рашка напала...и этот факт изменил очень многое и многих...
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05.11.2021 14:56 Ответить
Данілов спробував зобразити страшне здивування. Але міміка не дозволила. Поправився за два роки чоловік.
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05.11.2021 14:58 Ответить
На гілляку!
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05.11.2021 14:58 Ответить
Новые лица, всё как один патриоты, как и сам нелох собственно, навыбирали
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05.11.2021 15:00 Ответить
Этот крендель, что у Порошенко с 2014 года, что у Зеленского с 2019 года числился официальным советником.
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05.11.2021 15:04 Ответить
Все могут ошибаться. Я помню как нам в 1991 обещали, что мы будем Второй Францией, будем в разы лучше жить, чем россияне. А по факту стали беднейшей страной Европы, Вторым Сомали, и теперь не россияне к нам (как обещали) а сами ездим в РФ на заработки, и не только в РФ. Кого винить?
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05.11.2021 15:05 Ответить
ковбасу по 2,20 і коленвал за 3,12 досі згадуєш?
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05.11.2021 15:31 Ответить
А причём здесь колбаса по 2.20? Сегодня Россия собирает 1,500 тыс. авто в год, а мы 20 тыс. Более сотни самолётов в год и 200 вертолётов, а мы последний собрали в 2016. Сегодня Россия стала второй в мире по судостроению, а мы вообще настоящие суда строить перестали. Почему?
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05.11.2021 17:39 Ответить
Путинская путана, неужели ты думаешь, что это работает?
Мы освободили Украину от вашей империи рабов, не потому что нам кто-то что обещал. А чтобы ваши свинособаки не убивали нас миллионами, только за то что мы украинцы.
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05.11.2021 15:32 Ответить
А что удивительного? Глава ОПы кремлевский агент, а зам секретаря СНБО не может таким быть? Зеленые это плесень на поверхности партии рыгоаналов. Но на фоне зеленых даже рыгоаналы выглядят более идейными...
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05.11.2021 15:05 Ответить
Ну и что? Тю, делов-то...
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05.11.2021 15:05 Ответить
#Хорошийтекст:

https://ibigdan.livejournal.com/27514116.html Все в житті має свою ціну

Це аксіома для людей і для народів.

Ми обрали Януковича. Це була помилка.

Ми заплатили за неї кров'ю сотень людей на Майдані. Вбитих, поранених, закатованих.

Ми з повернення незалежності роками дивилися, як знищується, деградує наша армія. Ми знали про це і нічого не робили із цим. Це була помилка.

Ми заплатили за це землями у 2014 році. Землями і містами. І життями людей.

Ми спостерігали, як міліція і СБУ перетворюються на корупційні клоаки. Ми знали це. Ми не виправили це. І коли ворог кинув їм кістку, вони обернулися проти нас. Менти, прокурори, «контора» - у Криму, Донецьку, Луганську. Ті, хто мав придушити активність терористів ще на початках, самі стали терористами.

Ми ще не виплатили всю ціну. Бо міліція, прокуратура та СБУ не зачищені навіть близько. І багато хто там мріє про триколор на мундирі. Ми ще заплатимо за це.

Як платимо зараз за обрання Зеленського.

Ми платимо за це життями людей, що помирають від ковіду там, де могли б не померти, якби лікарні на черговий рік пандемії були б готові, а люди - вакциновані.

Ми платимо за це грошима, нашими грошима, які йдуть олігархам.

Ми платимо зруйнованими інституціями, які доведеться тепер будувати з нуля.

І ми тільки почали платити. Це не кінець.

Я не знаю, якою буде фінальна ціна. Коли Історія нарешті скаже нам, що ми виплатили все по цьому рахунку. Можливо, як і за обрання Януковича, ми заплатимо землями і кров'ю на вулицях. Можливо, нам пощастить і цього не станеться.

Але все має свою ціну. І інколи ця ціна завелика.

У мене на пальці - кільце. На ньому зображено повішеного. Це давній символ, який бере корені ще у скандинавській міфології, а можливо і ще глибше. Цей повішений - бог Одін, який повісив себе на гіллі Іґґдрасілля, щоб пізнати тайни рун, і віддав око, щоб набути мудрості. Такою була ціна.

Це просте нагадування. Нагадування самому собі на кожен день.

За все треба платити. Все має свою ціну.

Історія вже нараховує відсотки.

https://www.facebook.com/hudymenko/posts/4492214697493280 Юрій Гудименко
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05.11.2021 15:09 Ответить
Управлять значит предвидеть. Провидцы -правители Украины. Дайте 5-10 лет и кровь (украинцев РФ и Израиль) забудут. Россия все равно сильнее. - Коломойский./ Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет .-Шефир./ Девятого декабря 2019 г. Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе./ Секретарь Совета нацбезопасности и обороны: Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов./ Возвращение Крыма может быть более легким вариантом, чем оккупированной части Донбасса, - Резников.
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05.11.2021 15:16 Ответить
Я уже неоднократно говорил и еще раз скажу: нет никакого патриота зеленского и никогда не было. Это малороское чмо всегда хотело бросить Украину под сапог москвы. Эта новость как красноречивое доказательство моих слов.
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05.11.2021 15:29 Ответить
Який піп - такий прихід. А кого ви хотіли побачити біля трижди откосившого від служби, малороса?
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05.11.2021 15:40 Ответить
Жду когда выпишут из мокшани Яныка и назначат премьер-министром)
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05.11.2021 15:46 Ответить
а у зеленского вообще есть в окружении " украинские " л?юди? или одни серары
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05.11.2021 16:15 Ответить
 
 