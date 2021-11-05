Заместитель секретаря СНБО Демченко в 2010 году агитирует за "харьковские соглашения": "Черноморский флот РФ не станет причиной нестабильности в Крыму"

Нынешний замсекретаря СНБО, а в 2010 году замминистра иностранных дел, Руслан Демченко убеждал народных депутатов проголосовать за "харьковские соглашения".

Об этом говорится в расследовании "Схем", передает Цензор.НЕТ.

26 апреля 2010 года состоялось закрытое заседание парламентского комитета по нацбезопасности, на котором обсуждалась ратификация "харьковских соглашений", продлевающих в обмен на скидку на газ пребывание Черноморского флота РФ в Крыму, использованного Россией во время оккупации полуострова в 2014 году. От МИДа на заседание пришел Руслан Демченко – на тот момент замминистра. Согласно стенограмме, Демченко убеждал депутатов поддержать рассмотрение законопроекта о ратификации соглашения в сессионном зале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Заместитель секретаря СНБО Демченко лоббировал "харьковские соглашения", - программа "Схемы". ВИДЕО

На заседании, согласно стенограмме, Демченко продвигал тезис, что "харьковские соглашения" и российский флот в Крыму – стабильность для Украины.

"Черноморский флот Российской Федерации не станет причиной активизации террористической деятельности в регионе или нестабильности в Крыму. Обе стороны связаны между собой серьезными обязательствами. Обе стороны заинтересованы в стабильной ситуации как в двусторонних отношениях, так и вокруг флота. (...) Обе стороны намерены приложить усилия с тем, чтобы действующее пребывание российского Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины способствовало укреплению общеевропейской и региональной безопасности" – подчеркивал дипломат.

"Руслан Демченко – это заместитель Данилова в СНБО. Делегированный Банковой, до этого был советником Зеленского. Новым лицом его не назовешь. Он работал в правительстве Азарова, активно участвовал в развитии контактов с РФ и состоял в должности заместителя иностранных дел и во время Майдана, и в дни захвата Крыма. Теперь он заместитель Данилова в СНБО. И именно СНБО призвало СБУ расследовать сдачу интересов Украины при подписании "харьковских соглашений", - отмечает журналист Наталья Седлецкая.

"У "Харьковских соглашений" среди украинских властей были серьезные лоббисты. И теперь СБУ вычисляет их для предъявления обвинений в госизмене. О том, что одним из авторов "харьковских соглашений" мог быть сам Руслан Демченко, ранее писали в СМИ. Но в МИДе это официально опровергали. Журналисты также спрашивали у Данилова напрямую - известно ли ему о роли его заместителя в продлевании базирования Черноморского флота РФ в Украине", - добавила она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Замсекретаря СНБО Демченко после командировки на Донетчину получил статус участника боевых действий. Обратился в Минветеранов за разъяснениями, - аналитик Мельник. ФОТО

"Если к нему будут вопросы – он должен на них дать ответ. У нас сейчас очень многое рассказывают, а когда смотришь документы – там ничего нет", - ответил Данилов.

"Схемы" нашли доказательства того, что Руслан Демченко общался и активно лоббировал подписание "харьковских соглашений". Для этого расследования Сергей Андрушко среди прочего отправился в архивы Верховной Рады. Одно из главных доказательств, которые мы публикуем - это стенограмма заседания комитета по нацбезопасности, который собрался за день до голосования парламента за эти соглашения 27 апреля 2010 года с драками и бросками яиц в спикера. Туда приходил Руслан Демченко, тогда заместитель министра иностранных дел Украины. Приходил с конкретной целью – убедить депутатов проголосовать за соглашения, подписанные Януковичем и Медведевым. Он продвигал тезис, что ЧФ РФ в Крыму это – стабильность для Украины. ... Со стенограммой заседания может ознакомиться любой гражданин. А для сотрудников СБУ в рамках официального расследования думаю даже в очереди ждать не понадобится", - резюмировала Седлецкая.

Ранее журналисты "Схем" выяснили, что заместитель секретаря СНБО Демченко лоббировал "харьковские соглашения".