В Берлине "выпал из окна" дипломат РФ Кирилл Жало, сын генерал-лейтенанта ФСБ, управление которого занималось внесудебными казнями активистов и журналистов в России, - СМИ

В Берлине 19 октября около 7:20 "выпал из окна" сотрудник посольства России, который на самом деле мог работать на ФСБ России и является сыном главы управления ФСБ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Insider.

19 октября около 7:20 берлинская полиция обнаружила безжизненное тело дипломата на улице под окнами российского посольства, сообщают источники Der Spiegel. По данным издания, прибывшие на место происшествия службы экстренной помощи не смогли реанимировать его. Из-за дипломатического статуса расследование или вскрытие тела на территории Германии было невозможно, российское посольство репатриировало тело на следующий день.

Неясно, было ли падение причиной смерти или дипломат уже был мертв перед падением, но в связи с тем, что здание посольства имеет четыре этажа, версия о суициде выглядит неправдоподобной. Российское посольство заявило Der Spiegel, что это был несчастный случай, и отказалось от дальнейших комментариев по этическим соображениям. Источники в немецкой разведке сообщили Der Spiegel, что они подозревают, что дипломат, который работал вторым секретарем в посольстве, на самом деле был офицером ФСБ и был связан с высокопоставленным генералом ФСБ.

Как пишет Интерфакс, официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер подтвердил факт гибели сотрудника российского посольства в Берлине. Он добавил, что не может привести никаких подробностей из-за положений о защите персональных данных и информации.

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Изучив открытые источники, The Insider и Bellingcat смогли установить личность убитого. Это Кирилл Жало, сын начальника Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало. Именно это управление занималось внесудебными казнями активистов и журналистов в России, в том числе отравлением Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы. База регистрации автомобилей подтверждает, что Кирилл Алексеевич Жало был зарегистрирован вместе с отцом по одному адресу и в Москве, и ранее в Ростове-на-Дону. Кэшированные данные Google показывают, что второй секретарь посольства России Кирилл Жало был удален из дипломатического списка МИД Германии в период с 1 по 4 ноября 2021 года.

Любопытно, что ранее Кирилл Жало работал третьим секретарем Постоянного представительства РФ при Министерстве обороны в Вене, а в Берлин был переведен 19 июня 2019 года, всего за два месяца до убийства Зелимхана Хангошвили. Как ранее уже писали The Insider и Bellingcat в своем расследовании, киллер Вадим Красиков в ходе подготовки к убийству Хангошвили неоднократно посещал офис антитеррористического центра ФСБ, подчиняющийся Второй службе, замглавы которой и является Жало-старший. Также Красиков при подготовке убийства активно общался с вымпеловцем Эдуардом Бендерским, который неоднократно путешествовал совместным рейсам с директором Второй службы ФСБ генералом Алексеем Седовым, непосредственным начальником Алексея Жало. Возможно, перевод Кирилла Жало в посольство в Берлине был просто совпадением, но немецкие прокуроры утверждали, что Красиков не мог действовать без определенной поддержки на местах, поскольку он прибыл из Варшавы в Берлин всего за несколько часов до убийства и у него не было времени, чтобы организовать детальное планирование маршрута эвакуации, электровелосипед и электросамокат, которые сыграли решающую роль в плане убийства.