РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11826 посетителей онлайн
Новости
1 005 13

В списании вагонов нет логики, УЗ просто не должна выпускать на рельсы неисправные единицы, – Яблонский

В списании вагонов нет логики, УЗ просто не должна выпускать на рельсы неисправные единицы, – Яблонский

Инициатива Мининфраструктуры списывать вагоны по возрасту приведет к проблемам на рынке перевозок, важен не срок эксплуатации вагонов, а его техническое состояние.

Об этом заявил заместитель генерального директора Реял Логистик Анатолий Яблонский.

"Мы просто не сможем так быстро заместить, купить новый подвижной состав… Вот наша компания должна будет списать 1387 вагонов. Это болезненно для нашего предприятия", - сообщил Яблонский.

По его словам, в случае принятия решения Мининфраструктуры на рынке железнодорожных перевозок возникнет острый дефицит подвижного состава, что приведет коллапсу перевозок и серьезному росту логистических расходов для бизнеса. Он подчеркнул: за техническим состоянием вагонов тщательно следят, необходимости списывать их из-за возраста нет, поскольку они находятся в пригодном для эксплуатации состоянии.

"Есть нормы, по которым эксплуатируется вагонный парк. Это если вагон находится в технически неисправном состоянии, железная дорога не примет данный вагон к перевозке. Если вагон признается технически исправным, то в него грузят грузы и он везет этот груз. На сегодняшний день весь этот парк находится в технически исправном состоянии", - объяснил Яблонский.

Он также отметил: обновлять парк вагонов действительно необходимо. Но нужно это делать планово, а не просто разрезав вагоны, которые могут успешно эксплуатироваться еще много лет.

"Вагоны, которым сделан капитальный ремонт, часто выглядят гораздо лучше, чем новый подвижной состав, у которого срок службы еще не закончился. Например, вагон, которому 30 лет, может быть в гораздо лучшем техническом состоянии, чем тот, который 20 лет проработал. Потому что ему сделали капитальный ремонт и поменяли практически весь кузов – то есть, проделали серьезный объем работ", - рассказал Яблонский.

Как известно, Министерство инфраструктуры инициировало программу ограничения срока эксплуатации грузовых вагонов. В рамках этой программы ведомство собирается подписать меморандум с УЗ, банками и вагоностроительными заводами. Всего на реализацию программы, по предварительным подсчетам, нужно более 100 миллиардов долларов.

В свою очередь представители крупного украинского бизнеса подписали антимеморандум – чтобы донести до властей нецелесообразность списания вагонов по возрасту. Ведь ни у промышленности, ни у аграриев, ни у УЗ нет ста миллиардов на новые вагоны, а соответственно, это решение создаст на рынке дефицит подвижного состава, за которым последует коллапс перевозок, потеря миллиардов гривен выручки и падение ВВП Украины.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что принудительное обновление железнодорожных вагонов, которое инициирует Мининфраструктуры приведет к серьезным проблемам для Укрзализныци.

Автор: 

Укрзализныця (2767) вагоны (179)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
Это смотря у кого нет. отремонтировать за деньги бюджета- налогоплательщиков, списать и продать самим себе за копейки типа хлам. Потом эти же вагоны сдавать в аренду Укрзализныце. Вот такой вот Гешефт жидовский.
показать весь комментарий
05.11.2021 15:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это смотря у кого нет. отремонтировать за деньги бюджета- налогоплательщиков, списать и продать самим себе за копейки типа хлам. Потом эти же вагоны сдавать в аренду Укрзализныце. Вот такой вот Гешефт жидовский.
показать весь комментарий
05.11.2021 15:15 Ответить
КАК их отремонтировать?
Такое, только переплавкой "ремонтируется".
показать весь комментарий
05.11.2021 15:24 Ответить
Там где будут "плавить" и ковать бабло тебя не пригласят.
показать весь комментарий
05.11.2021 15:32 Ответить
Я о таком и не задумываюсь.
А вот для ТЕБЯ, похоже, это - тайные мечтания?
показать весь комментарий
05.11.2021 15:35 Ответить
мечтания...чиоб они все пошли по известному сексуальному маршруту. можешь их доганять.....
показать весь комментарий
05.11.2021 15:49 Ответить
Нет логики. А как же тогда делать гешефт бедному еврею Бене? Шо, буратина должен свою бабушку без корки хлеба оставить?
показать весь комментарий
05.11.2021 15:17 Ответить
показать весь комментарий
05.11.2021 15:19 Ответить
а вот в переименовании юго-западной железной дороги, хотя бы в северо-восточную логика есть...и очень даже есть логика
показать весь комментарий
05.11.2021 15:42 Ответить
ГОНИВО.
Что бы "не выпускать на рельсы неисправные вагоны", это надо для КАЖДОГО из них проводить ЭКСПЕРТИЗУ!
И сколько денег должна потратить ЖД, что бы провести экспертизу только ваших 1387 вагонов?
И еще в Совке, на любые изделия устанавливались СРОКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Потому, что у ЛЮБОГО материала есть УСТАЛОСТЬ увеличивающаяся со временем, а определить ее в механизме, не разрушая сам механизм, или очень ДОРОГО или вообще НЕВОЗМОЖНО.
У данных вагонов, еще в СССР ГОСТом был установлен СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ (который давно закончился).
И после его окончания только на ПЕРЕПЛАВКУ!
показать весь комментарий
05.11.2021 15:32 Ответить
ДВРЗ тебе в помощь
показать весь комментарий
05.11.2021 17:24 Ответить
Сколько уже новостей о тех вагонах? Три дня - вагоны, три дня - вагоны, еще три дня - опять эти вагоны...
показать весь комментарий
05.11.2021 15:39 Ответить
а еще понаблюдай за ними и увидишь, что каждые три дня они проезжают в одном и том же месте порожняком...
донбасса на них нет
показать весь комментарий
05.11.2021 15:44 Ответить
 
 