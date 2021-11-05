На Житомирщине будет реализована программа реконструкции больниц и спортивной инфраструктуры на 2 млрд грн, - ОГА

Депутаты Житомирского областного совета поддержали инициативу Житомирской ОГА по выделению средств для подготовки проектно-сметной документации для реализации в рамках программы "Большая стройка" наиболее масштабных за последние несколько лет проектов в медицинской и спортивной отрасли области. Их общая стоимость составит около 2 миллиардов гривен.

Об этом сообщает в Facebook глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, в рамках программы "Большая стройка" планируется в ближайшие годы провести масштабную реконструкцию и переоснащение областной больницы им. О.Ф. Гербачевского и детской областной больницы.

Планируется также реконструкция Бердичевской ДЮСШ им. В. А. Лонского, Житомирской ДЮСШ "Авангард", специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по футболу "Полесье" и Бердичевского лицея-интерната спортивного профиля.

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"Уверен, что именно благодаря эффективному сотрудничеству государства и местной власти мы сможет реализовать еще много масштабных, а главное важных для жителей Житомирщины инфраструктурных объектов", — отметил глава ОГА.

Ранее в Офисе президента сообщили, что в рамках программы "Большая стройка" в следующем году начнут восстанавливать 48 областных больниц для взрослых и детей. В 29 из них построят вертолетные площадки.