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На Житомирщине будет реализована программа реконструкции больниц и спортивной инфраструктуры на 2 млрд грн, - ОГА

Депутаты Житомирского областного совета поддержали инициативу Житомирской ОГА по выделению средств для подготовки проектно-сметной документации для реализации в рамках программы "Большая стройка" наиболее масштабных за последние несколько лет проектов в медицинской и спортивной отрасли области. Их общая стоимость составит около 2 миллиардов гривен.

Об этом сообщает в Facebook глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

На Житомирщине будет реализована программа реконструкции больниц и спортивной инфраструктуры на 2 млрд грн, - ОГА 01

В частности, в рамках программы "Большая стройка" планируется в ближайшие годы провести масштабную реконструкцию и переоснащение областной больницы им. О.Ф. Гербачевского и детской областной больницы.

Планируется также реконструкция Бердичевской ДЮСШ им. В. А. Лонского, Житомирской ДЮСШ "Авангард", специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по футболу "Полесье" и Бердичевского лицея-интерната спортивного профиля.

На Житомирщине будет реализована программа реконструкции больниц и спортивной инфраструктуры на 2 млрд грн, - ОГА 02

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"Уверен, что именно благодаря эффективному сотрудничеству государства и местной власти мы сможет реализовать еще много масштабных, а главное важных для жителей Житомирщины инфраструктурных объектов", — отметил глава ОГА.

Ранее в Офисе президента сообщили, что в рамках программы "Большая стройка" в следующем году начнут восстанавливать 48 областных больниц для взрослых и детей. В 29 из них построят вертолетные площадки.

Автор: 

больница (1444) Бунечко Виталий (46) Большая стройка (728) Житомирская область (1417)


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Смотрю перешли от навастей про "в рамках Великого Крадівництва отремонтировано 200 метров дорги в Попихуєвку", до навастей уже из будущего.
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05.11.2021 15:33 Ответить
Отлично
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05.11.2021 15:42 Ответить
Якщо світло і газ будуть, забули добавити
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05.11.2021 16:02 Ответить
Що не кажіть. але саме Децентралізація дала дуже сильний поштовх для розвитку регіонів.
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05.11.2021 16:12 Ответить
 
 