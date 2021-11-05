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Генсек Совета Европы обсудила с депутатами закон об олигархах и давление на свободу слова

Генсек Совета Европы обсудила с депутатами закон об олигархах и давление на свободу слова

Одной из тем обсуждения на встрече народный депутатов с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич был закон об олигархах и усиливающееся в связи с этим давление на свободу слова в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя делегации Верховной Рады в ПАСЕ Алексея Гончаренко.

"Поднял вопрос свободы слова в Украине и закона о деолигархизации во время встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Отдельно добавил по закону о деолигархизации, или лучше сказать - о монархизации. Он был принят без экспертного заключения Венецианской комиссии, и это большая проблема. Считаю, что этот закон дает президенту неограниченные полномочия, не предусмотренные Конституцией", - сообщил Гончаренко.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.

Проект закона до сих пор не подписан из-за нарушения процедуры его принятия.

Автор: 

Гончаренко (535) Пейчинович-Бурич Мария (34)


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Топ комментарии
+6
алигархав нада цыловать
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05.11.2021 15:40 Ответить
+5
Политтехнологи придумали названия для Лохтората...Народ априори ненавидит олигархов, вот бубочка и старается со своими Слугами Уродами...Орут как они все на борьбу. а тут противные мешают им счастье для народа сделать!
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05.11.2021 15:44 Ответить
+3
а тюбя нада баныть
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05.11.2021 15:42 Ответить
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алигархав нада цыловать
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05.11.2021 15:40 Ответить
а тюбя нада баныть
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05.11.2021 15:42 Ответить
Политтехнологи придумали названия для Лохтората...Народ априори ненавидит олигархов, вот бубочка и старается со своими Слугами Уродами...Орут как они все на борьбу. а тут противные мешают им счастье для народа сделать!
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05.11.2021 15:44 Ответить
ага закон "про олигархов" не имеющий к олигархам никакого отношения.
Так можна сочинить "закон про контрабандистов" где признаком контрабандиста будет, например, ношение штанов. Все кто в штанах контрабандисты и никаких гвоздей)
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05.11.2021 15:54 Ответить
Тот кто очистит страну от олигархов,реально станет национальным героем. Так как это воры наших денег. И тормоз развития страны. Но то,что Зеленский не борец с ними - очевидно. Не обязательно придумывть о них законы. Достаточно они наследили и за просто, преступления. Все они воры. И убийцы. Если хорошо копнуть. Конкурентов,партнеров , кто убивал в 90- х ?
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05.11.2021 15:54 Ответить
Взагалі то Захід рекомендує для зменшення впливу олігархів, різко підняти податки на великий бізнес (пр. США, Англія), розробити дієве антимонопольне законодавство, та назначати членів АМКУ не для зароблення дармових мільйонів, а для захисту інтересів народу.
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05.11.2021 16:02 Ответить
В нашем случае нужно идти по более упрощенному и ускоренному пути избавления. Вплоть до того как это делали комуняки. Но комуняки травили благородных людей. А мы - бандитов. Олигарх - читай- бандит.
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05.11.2021 16:05 Ответить
У випадку коли всё продано до нас в тч і АМКУ і перезавантажити його та звільнити від впливу олігархів на яких він повинен впливати дуже важко а може й неможливо. Подивіться на реформу судочинства суддями які відверто її саботують...
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05.11.2021 16:06 Ответить
Батьку под статью подвели вот он и рвет дупу.. Какой бы ни был недиевый этот закон но даже официальное определение олигарха олигархом уже создаёт ему экономические проблемы и неудобства. На основании участия в списке другие государства могут вводить санкции. Кроме того есть неоспоримые олигархи которых не признать олигархами реальная зрада и падение рейтингов сн просто в ноль. Скажем если в реестре не будет хотя бы одного из Ахметовых, Коломойских, Фирташев, Порошенков.... Так что собака лает, а паравоз едет....
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05.11.2021 15:57 Ответить
Шо ты несешь? ты сначала писать научись связно. Затем неси.
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05.11.2021 15:59 Ответить
Щодо закону про олігархів . Слуги ввели норму , що член РНБО , наряду з КМ,СБУ , НБУ , АК має право вносити кандидатури , а РНБО вносити в реєстр олігархів після указу президента. Ті ж яйця , тільки в профіль. Бо РНБО ( тобто блазень ) все вирішує . ВЕНЕЦІАНКА ЗАРУБАЄ такий варіант . А чом Цензор не пояснив суті поправок ???? Посилання : https://www.ostro.org/general/society/news/621711/
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05.11.2021 20:02 Ответить
 
 