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Новости Коронавирус и карантин
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Конфликт в COVID-больнице Николаева: Кислорода и лекарств в медучреждении хватает, пациентку забрали самовольно, - и.о. директора больницы Лущенко

Конфликт в COVID-больнице Николаева: Кислорода и лекарств в медучреждении хватает, пациентку забрали самовольно, - и.о. директора больницы Лущенко

В Новобугской многопрофильной больнице объяснили инцидент с их пациенткой, которую ночью на частной скорой привезли в николаевскую "инфекционку" с требованием принять на лечение и обеспечить кислородом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт больницы.

И. о. директора Владимир Лущенко заявил, что пациентка получала необходимое лечение, однако ее дети приняли решение и самовольно забрали пациентку.

"Больная Л., житель ПГТ Казанка, поступила в терапевтическое отделение больницы 03.11.2021 в 23:35 с ковидной двусторонней пневмонией в крайне тяжелом состоянии с сатурацией 35% и температурой 39 градусов. Госпитализирована в терапевтическое отделение, где состояние было стабилизировано (сатурация 88, температура 37,5), хотя и оставалось тяжелым. Получала курс терапии согласно протоколу Минздрава в полном объеме, в том числе и кислород (в больнице 104 кислородных баллона и 20 резервных, 76 кислородных концетраторов 2019-2021 годов выпуска). Руководитель больницы утром лично имел 2-х часовую беседу с детьми больной, рассказал им о ее состоянии, прогнозе лечения и транспортировки. По настоянию детей звонил С. Федоровой, которая мне и зятю больной в госпитализации в областную больницу больной Л. отказала из-за отсутствия мест.

Вечером 04.11.2021 в 21:30 дети больной самовольно зашли в терапевтическое отделение с нарушением карантинного режима и забрали маму, не обращая внимания на обращение дежурного медицинского персонала. Заявления сына и дочери больной о нежелании лечения их матери в нашей больнице и ответственности за нее вне нашего учреждения получены и вклеены в историю болезни", - говорится в сообщении.

Также читайте: Штурм COVID-больницы в Николаеве: Минздрав отправляет замминистра проверить ситуацию

Лущенко заявил, что больница всеми необходимыми лекарствами и кислородом обеспечена в полном объеме.

По его словам, инцидент можно было предотвратить, если бы Федорова утром не отказала детям пациентки в госпитализации больной в инфекционную больницу - в таком случае ее транспортировали бы реанимобилем скорой.

В ходе брифинга заместитель главы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров заявил, что в Новобугской больнице по состоянию на сегодня заправлены 200 баллонов с кислородом: "Позавчера, вчера и 3-4 дня назад не было такого, чтобы в Новом Буге не было кислорода и кислородного концентратора".

"Не всегда то, что мы читаем, видим, слышим, соответствует реальной действительности, и нужно спрашивать у профессионалов, у главных врачей, у тех, кто непосредственно лечит, у тех, кто непосредственно отвечает за обеспечение больниц, у непосредственно владеющих полной информацией по каждому вопросу, поэтому, уважаемые представители массовой информации, все, что касается вакцинации, наличия кислорода и других ситуаций - мы готовы ко всем ответам", - отметил Гранатуров.

Также читайте: Штурм COVID-больницы в Николаеве: Минздрав отправляет замминистра проверить ситуацию

Ранее директор Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что ночью 5 ноября в областную инфекционную больницу ворвались неизвестные, которые привезли их тяжело больную COVID-19 родственницу в состоянии агонии (ее сатурация была 35). Они с угрозами набросились на медиков и потребовали предоставить больной кислород. Как оказалось пациентку госпитализировали в больницу без кислорода и реанимации, поэтому ее близкие решили штурмом привезти ее в облбольницу. По словам Федоровой, местные власти: ОГА и облсовет, отправляют в Киев отчеты о полной обеспеченности региона всем необходимым, а по факту в области лишь три больницы обеспечены частично и одна обеспечена всем необходимым для лечения коронавирусной болезни.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что его заместитель сегодня выезжает в Николаевскую область, чтобы рассмотреть ситуацию в этой больнице и в целом по оказанию помощи больным с коронавирусной ситуацией.

Светлана Федорова утверждает, что из 10 больниц в области, которые определены для помощи больным COVID-19, только в ее заведении для этого есть все необходимое.

Также читайте: "Не было никакого нападения", - полиция о конфликте в COVID-больнице Николаева

Автор: 

больница (1444) карантин (16729) Николаев (2165) Николаевская область (2159) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Федорова Светлана (5)


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Топ комментарии
+16
Мозгов у них не хватает. Верят всяким страшилкам о вакцинах, а потом "невістка всралась"...
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05.11.2021 16:02 Ответить
+12
Ну да, вот все отлично а родственникам вдруг привиделось что нет кислорода и они решили вести в другую больницу, совсем заврались.
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05.11.2021 16:03 Ответить
+10
Нічого не зрозуміло.Якщо в Новобугській лікарні все було так,як пише лікар,то чому тоді родичі вирішили тягнути тяжко хвору в Миколаїв,при тому,що їм ясно сказали по телефону,що там немає вільних місць?Хто бреше в цій історії?
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05.11.2021 16:08 Ответить
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о как... всего хватает и 700 погибших за день... ох и мрази...
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05.11.2021 16:00 Ответить
Мозгов у них не хватает. Верят всяким страшилкам о вакцинах, а потом "невістка всралась"...
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05.11.2021 16:02 Ответить
Немає лікарства яке лікує ковід19, лікарі лише усувають температуру, дають кисень, стабілізують стан хворого, такої таблетки, що випив і ти здоровий немає. Є вакцина, але багато людей її бояться колоти.
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05.11.2021 16:11 Ответить
Зрада отменяется. Расходимся.
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05.11.2021 16:01 Ответить
Мутили, требовали мзду с родных? Это все обьясняет.
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05.11.2021 16:01 Ответить
Ну да, вот все отлично а родственникам вдруг привиделось что нет кислорода и они решили вести в другую больницу, совсем заврались.
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05.11.2021 16:03 Ответить
"родственики" феєричні долбой#би , читайте уважно - людину госпіталізували із сатурацією 30 і підняли її до 80 ( як би це лікарі могли зробити без кисню ) Нормальні люди після цього б перевели дихання і запитали лікарів чим допомогти можуть , але ж ні ! ці дебіли захотіли родичку покласти у обласну лікарю ( бо це ж круто - "обласна" а не районна ) забрали її з лікарні , відімкнули від кисню ( бо дурні не думали що сатурація знову впаде ) , на авто зекономили , перевозили простою "буханкою" якоюсь без кисневого обладнання , після цього звісно що сатурація знову впала , бо легені місяцями відновлюються а не за добу (((( То до чого тут лікарі , якщо придурки пацієнти і їх рідня ???????
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05.11.2021 17:20 Ответить
Может и феерические , НО! С сатурацией 30 прямой путь в реанимацию на аппарат, а не в терапевтическое отделение! С трудом верится , как без ШВЛ с , наверняка, тотальной пневмонией, подняли сатурацию до 88, кто то врет, и я догадываюсь кто!
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05.11.2021 20:39 Ответить
Так зрозумів що ви , шановний терапевт , реаніматолог , анестезіолог , пульмонолог , отоляринолог і торакальний хірург у одній особі , що по статті на цензорі встановили необхідність застосування апарата ШВЛ (( При ковід - інфекції немає "тотальної пневмонії " у її типовому вигляді , бо запалення легень відсутнє (( а присутній тромбоз кровоносних судин (( затромбованим судинам пох@р їх примусова вентиляція ; їм додатковий кисень потрібен щоб наповнити ним організм чого досягають через встановлення назальної канюлі або одяганням на пацієнта кисневої маски ; для організму цього у більшості випадків достатньо і при цьому не травмується гортань і трахея як при трахеостомії що є невід"ємною процедурою при переході на ШВЛ більше аніж на три доби (( Все правильно лікарі зробили , пацієнтці вистачило кисневої маски щоб відновити сатурацію майже до нормального рівня ; якби не ідіоти діти - вона б через тижденьок вже почала на поправку іти і згадувала б цю пригоду у розповідях своїм онукам ....... а так ....... не факт що вона взагалі із коми нормальною вийде ....... ну то вже на совісті "грамотіїв " доньки і синочка . У новинах фейс доні засвітився (((( якась ідіотка ходяча - стан матері покращав безумовно а вона не довіряє лікарям бо ШВЛ не роблять (( і поперлася з хворою у білий світ як у копійку (( тупиця колгоспна ((
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05.11.2021 21:11 Ответить
Так кто врет из заведующих больниц? Скорее всего обе-одна задним числом написала что состояние было хорошим и всем были обеспечены(видать ложила в карман большие деньги за бесплатные услуги которые родственники не потянули), вторая говорит что была агония у пациентки и в первой больнице ничего и никогда не было...
Насрать им на пациентов, главное бумажка вклеенная в дела задним числом?
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05.11.2021 16:04 Ответить
Не хочете платить? Забирайте свою маму і везіть на кладовище. У нас он черга за вами...
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05.11.2021 16:15 Ответить
А зачем платить? Лекарства же есть, кислород есть.. что покупать?
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05.11.2021 16:37 Ответить
Нихера не понял
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05.11.2021 16:04 Ответить
Кто на ком стоял???
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05.11.2021 16:05 Ответить
Нічого не зрозуміло.Якщо в Новобугській лікарні все було так,як пише лікар,то чому тоді родичі вирішили тягнути тяжко хвору в Миколаїв,при тому,що їм ясно сказали по телефону,що там немає вільних місць?Хто бреше в цій історії?
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05.11.2021 16:08 Ответить
Бо дибіли ті родичі - таких у нас он 73 % а може і більше , вони себе як не так то інакше проявляють , то голосують по приколу , то мітингують за "порушені права" , то на лікарів кидаються ((( пояснити дії неадеквата з позицій логіки неможливо (((
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05.11.2021 17:24 Ответить
Все чудово, усього вистачає, усі люди помирають щасливі, а ці скоти, невдячні, не захотіли помирати.
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05.11.2021 16:09 Ответить
Тут треба послухати потерпілих. Як було діло насправді.
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05.11.2021 16:13 Ответить
А хто у цій ситуації потерпілий ? Пацієнт ? - його думаю ніхто не запитував (( Родичі пацієнта - так вони , ідіоти , самі все і натворили ! Тоді виходить що медики - вони своє вже сказали ! Хворого з ускладненням дихання транспортувати без кисню неможливо !!!!!!!!!!!!!!!!
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05.11.2021 17:33 Ответить
Рукожопы))) Сам себя же и опроверг))) Если все было ок, то для чего нужна транспортировка в областную больницу??? "инцидент можно было предотвратить, если бы Федорова утром не отказала детям пациентки в госпитализации больной в инфекционную больницу - в таком случае ее транспортировали бы реанимобилем скорой" Источник:
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05.11.2021 16:16 Ответить
Так "транспортіровать " рідні бажали а не лікарі , ви уважно текст читали ? Навіщо лікарям перевозити стабілізованого пацієнта ?
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05.11.2021 17:26 Ответить
Вы не внимательны?) Я ЦИТАТУ этого "гения" привел)))
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05.11.2021 17:31 Ответить
"Геній" просто згарячу пояснив що так можна було уникнути конфлікту , хоча мав би не сам видзвонувати в обласну лікарню . а запропонувати це робити рідним якщо у них лайно у жопі димілося ((( може б тоді вони і не робили дурнуватих дій !
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05.11.2021 17:42 Ответить
Перечитайте статью ЕЩЕ раз)
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05.11.2021 17:44 Ответить
О действиях родственников я вообще молчу) Я только о подаче информации этим ИО)
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05.11.2021 17:49 Ответить
Всі хто хоч якусь займає посаду при владі Зеленського брешуть, як Сірко на Місяць. Немає вам всім віри, а фактично є результат, що ми займаємо третє місце по смертності, а були ж чемпіони по боротьбі так?
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05.11.2021 16:27 Ответить
А зачем ОГА и врачам врать ? В чем смысл ? А деткам надо было вакцинировать маман, а не таскать полудохлую по больницам...
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05.11.2021 16:38 Ответить
Придурку, брешуть, щоб переможні реляції тих, хто над ними не зіпсувати, бо ж по сраці дістануть. Зеленій гопоті брехати, що дихати. на тому й стоять виродки. А люди вмирають, ну то яка херня, то ж не слуги, третьякова плакати не буде.
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05.11.2021 16:43 Ответить
Родичам просто не було що робити - їм привиділось, що нема кисню, погано лікують, тож найняли приватну машину і заплатили 8000 гривень. А може вже і лікарня гребе гроші за ліки і кисень.
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05.11.2021 16:47 Ответить
Ви перша людина яка коментар написала після того як прочитала текст ! І ніякої плати за кисень , дурним родичам здалося що кисень у обласній лікарні це буде круто і вони перед іншими покрасуються що он їхню родичку в області лікують , а не там де інших ((
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05.11.2021 17:29 Ответить
И поэтому этот "гений" в должности ИО пишет, что конфликт создала директор областной больницы?)
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05.11.2021 17:39 Ответить
Буває що ИО схожий на ИА ( того що віслюк )
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05.11.2021 17:44 Ответить
То есть, это та самая жаба, которая рассказывала, про "нападение на больницу", требовала пост полиции выставить, чтобы ее задницу не порвали родственники на британский флаг? И эти три "девочи-санитарки" на смене, которые не хотели принимать больных, уже не такие и бедные , а просто охеревшие телки, пришли поспать на работе, а тут их потревожили. А может родственники денег не дали, как там хотели ?!
Ну и что эта "врачиха" с подельниками еще работает, или она своя, зеленая, "имеет право на ошибку" пошалила чуть-чуть, ну с кем не бывает?
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05.11.2021 17:02 Ответить
Вы статью читали? Или только заглавие?) Возмущаетесь зелеными и при этом верите на слово этим зеленым, после того как их обвинила в бездействии эта директор больницы)
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05.11.2021 17:43 Ответить
Ну вам виднее, читатель вы или писатель, раз вы в статье и коментах Петю нашли)))
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05.11.2021 18:17 Ответить
Тазик с холодной водой подарить?)))
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05.11.2021 18:38 Ответить
Давай адрес и ФИО, вышлю сразу)
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05.11.2021 18:50 Ответить
та вот в том то и дело, прочитал всё развитие событий. От того, как фролова кляузы в полицию писала за "нападение", до того, как она не хотела принимать больную по непонятным причинам за 10-12 часов до инциндента, и вплоть до позиции полиции, что никакого нападения на самом деле не было, а родственники были возмущены поведением персонала, который отказывался принимать больного.
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05.11.2021 18:52 Ответить
Для вас отсутствие свободных мест, является непонятной причиной? И то что николаевцев, по этой причине развозят по районным больницам(об этом сообщалось перед этим), не является подтверждением отсутствия этих мест? Кого должны были выгнать из больницы, чтобы из одной больницы переправить больного в другую больницу???
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05.11.2021 19:05 Ответить
так если нет мест, принимать больных не нужно, пусть на кладбище сразу везут?
зы: так кто пи**дит?!
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05.11.2021 19:17 Ответить
Вы невнимательны) Эта пациентка НАХОДИЛАСЬ в больнице, но родственникам захотелось в больницу, в которой нет мест...
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05.11.2021 19:48 Ответить
Верю каждому слову родственников и ни единому слову дохторов. Подтвердено тремя смертями людей от халатности врачей. Людей просто кинули и качали бабло с родственников.
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05.11.2021 18:12 Ответить
А где можно найти слова родственников, а чукча?)
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05.11.2021 18:18 Ответить
Такое впечатление, что комментируют люди или не читавшие двух статей или просто дебилы.. Не стали бы родственники тратить приличные деньги и срочно тащить больную в нормальную больницу если бы на месте был бы кислород, пусть даже за деньги. Понятно, что кислорода не было, пусть он сто раз был на бумаге. Родственников я не осуждаю, возможно сам бы сделал тоже самое в случае необходимости. Другое дело, что это Николаевская область и больная скорее всего не вакцинированная...
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05.11.2021 18:21 Ответить
О, я уже и антиковидером стал))) Круто))) Тебя банят не за меня, а за то что ты флуд и срач разводишь(я так подозреваю)
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05.11.2021 19:09 Ответить
Вижу тазика будет маловато, вода выкипит))) А я ведь тебя и не трогал, ты сам ко мне прицепился)))
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05.11.2021 20:56 Ответить
Така ситуація по усій Україні. "Швидкі" з мигалками в чергах біля приймальних відділень інфекційних (профільних по КОВІД) лікарень. Місць не вистачає, тому йде сортування по пріорітетності (невідкладності) надання допомоги. Поступок родичів з Н.Буга не може кваліфікуватися, як тут деякі "розумники" кажуть (віслюки, дураки, дебіли...) то ПАНІКА не маючих медичної освіти людей, коли померає їх мама. Сатурація 35% - то преагональний стан. Н-Бугська лікарня тут винна лише в тому, що лікарі не зуміли переконати родичів не покидати відділення. Та й то відносно - громадяни мають право на вільний вибір лікаря і лікарні.
А директрису з інф. Миколаєва і її черговий персонал варто би допитати "з фанатизмом" - ймовірніше - мала місце відмова в госпіталізації (і не лише по телефону...), що спричинило насильницькі дії родичів. ЯКЩО МАМА КОНАЄ В МАШИНІ, ТО "ДЯКУЮ_ПРОШУ - БУДЬ ЛАСКА..." - НЕ САМІ ХОДОВІ СЛОВА. Буде скарга - буде суд, звільнення і, можливо, карна справа за ненадання медичної допомоги.
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05.11.2021 18:34 Ответить
То есть, они должны были другого больного отключить от кислорода- пусть умирает, а подключить бабулю, родственникам которой объяснили , что мест нет. Ты понимаешь ,что не проблема положить больного даже в коридоре, но если нету свободной точки доступа кислорода - это труп. Настали времена , когда и богатые и бедные в одинаковой патовой ситуации- кому первому дали кислород , у того больше шансов выжить
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05.11.2021 20:51 Ответить
Больница ОБЯЗАНА принять и максимально оказать ТУ помощь, какую смогут ! Просто или не дали денег или не захотели портить себе статистику - в результате совершили уголовное преступление - оставление человека в беспомощном состоянии + плюс куча должностных преступлений!
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06.11.2021 22:48 Ответить
Главный пропангандист вакцинации министр Ляшко обосрался от страха поехать самому и разобраться с преступниками в белых халатах , боясь заразиться короновирусом ?
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05.11.2021 18:51 Ответить
Ляшку насрати на антиваксерів . І це нормально . Вакцини він закупив багато і різної . Нормальні вакцинуються , а дурних не шкода .
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05.11.2021 18:58 Ответить
Я так розумію , теща десь забула поставити підпис в заповіті . Це її і врятувало . Думали покатати стареньку містом , без кисню та реанімації кілька годин , і - вуаля . Аж тут подзвонив нотаріус , сказав що з документами халепа . Тож стареньку довелось терміново витягувати с того світу . А однією ногою була вже там .
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05.11.2021 18:54 Ответить
Наоборот, её забрали, что бы скорее скопытилась, и хата ихняя.
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05.11.2021 21:54 Ответить
За неготовність лікарні (ОБЛАСНОЇ, ІНФЕКЦІЙНОЇ, ОПОРНОЇ!) до надання екстренної і невідкладної допомоги несе відповідальність головний лікар (зараз - Генеральний директор). Це не ядерний удар по Миколаєву! - У цієї пані було маса часу , щоб підготовити установу до другої хвилі пандемії і зараз "не жувати шмарки" і звинувачувати владу. Видно її влаштовує отримувати по 100 тис. зарплати + надбавки (у тому числі і КОВІДні !) Родичі мають обов"язково притягнути і керівництво лікарні і чергову зміну за ненадання медичної допомоги. Цей суд виграється навіть без адвоката.
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07.11.2021 14:17 Ответить
 
 