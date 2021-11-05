Конфликт в COVID-больнице Николаева: Кислорода и лекарств в медучреждении хватает, пациентку забрали самовольно, - и.о. директора больницы Лущенко

В Новобугской многопрофильной больнице объяснили инцидент с их пациенткой, которую ночью на частной скорой привезли в николаевскую "инфекционку" с требованием принять на лечение и обеспечить кислородом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт больницы.

И. о. директора Владимир Лущенко заявил, что пациентка получала необходимое лечение, однако ее дети приняли решение и самовольно забрали пациентку.

"Больная Л., житель ПГТ Казанка, поступила в терапевтическое отделение больницы 03.11.2021 в 23:35 с ковидной двусторонней пневмонией в крайне тяжелом состоянии с сатурацией 35% и температурой 39 градусов. Госпитализирована в терапевтическое отделение, где состояние было стабилизировано (сатурация 88, температура 37,5), хотя и оставалось тяжелым. Получала курс терапии согласно протоколу Минздрава в полном объеме, в том числе и кислород (в больнице 104 кислородных баллона и 20 резервных, 76 кислородных концетраторов 2019-2021 годов выпуска). Руководитель больницы утром лично имел 2-х часовую беседу с детьми больной, рассказал им о ее состоянии, прогнозе лечения и транспортировки. По настоянию детей звонил С. Федоровой, которая мне и зятю больной в госпитализации в областную больницу больной Л. отказала из-за отсутствия мест.

Вечером 04.11.2021 в 21:30 дети больной самовольно зашли в терапевтическое отделение с нарушением карантинного режима и забрали маму, не обращая внимания на обращение дежурного медицинского персонала. Заявления сына и дочери больной о нежелании лечения их матери в нашей больнице и ответственности за нее вне нашего учреждения получены и вклеены в историю болезни", - говорится в сообщении.

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Лущенко заявил, что больница всеми необходимыми лекарствами и кислородом обеспечена в полном объеме.

По его словам, инцидент можно было предотвратить, если бы Федорова утром не отказала детям пациентки в госпитализации больной в инфекционную больницу - в таком случае ее транспортировали бы реанимобилем скорой.

В ходе брифинга заместитель главы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров заявил, что в Новобугской больнице по состоянию на сегодня заправлены 200 баллонов с кислородом: "Позавчера, вчера и 3-4 дня назад не было такого, чтобы в Новом Буге не было кислорода и кислородного концентратора".

"Не всегда то, что мы читаем, видим, слышим, соответствует реальной действительности, и нужно спрашивать у профессионалов, у главных врачей, у тех, кто непосредственно лечит, у тех, кто непосредственно отвечает за обеспечение больниц, у непосредственно владеющих полной информацией по каждому вопросу, поэтому, уважаемые представители массовой информации, все, что касается вакцинации, наличия кислорода и других ситуаций - мы готовы ко всем ответам", - отметил Гранатуров.

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Ранее директор Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что ночью 5 ноября в областную инфекционную больницу ворвались неизвестные, которые привезли их тяжело больную COVID-19 родственницу в состоянии агонии (ее сатурация была 35). Они с угрозами набросились на медиков и потребовали предоставить больной кислород. Как оказалось пациентку госпитализировали в больницу без кислорода и реанимации, поэтому ее близкие решили штурмом привезти ее в облбольницу. По словам Федоровой, местные власти: ОГА и облсовет, отправляют в Киев отчеты о полной обеспеченности региона всем необходимым, а по факту в области лишь три больницы обеспечены частично и одна обеспечена всем необходимым для лечения коронавирусной болезни.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что его заместитель сегодня выезжает в Николаевскую область, чтобы рассмотреть ситуацию в этой больнице и в целом по оказанию помощи больным с коронавирусной ситуацией.

Светлана Федорова утверждает, что из 10 больниц в области, которые определены для помощи больным COVID-19, только в ее заведении для этого есть все необходимое.

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