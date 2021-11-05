Поддельный COVID-сертификат выявили у пациентки в больнице на Одесчине: Женщина находится в тяжелом состоянии
В Измаиле Одесской области в реанимации находится не привитая от COVID-19 пациентка, у которой был "липовый" сертификат о вакцинации.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Борис Волошенков.
У нее подтвердился коронавирус, но при этом имелся сертификат, якобы подтверждающий вакцинацию.
"Состояние женщины осложнено сопутствующей патологией. Поэтому она под постоянным наблюдением медиков…", - сказал Волошенков.
При этом он акцентировал на том, что история с сертификатом и состояние пациентки - разные, независящие друг от друга вопросы.
По его словам, неизвестно, было бы ли ее лечение другим, если бы медики изначально знали, что документ о наличии прививки не соответствует действительности.
"Это – гипотетический вопрос", - сказал чиновник, добавив, что происхождением сертификата (фальшивка это или другое нарушение) занимаются правоохранительные органы.
Как отметил генеральный директор Дунайской областной больницы Виталий Гайдуков, он не может утверждать, что это поддельный сертификат. В частности, документ может быть настоящим, но выдан пациентке, которая не вакцинировалась.
К ней была направлена медицинская комиссия, чтобы провести комиссионный осмотр.
"В палате в присутствии медицинской сестры, меня и заведующего ковид-отделением ей сказали: "Вы - в крайне тяжелом состоянии. Тактика лечения зависит от того, были ли вы вакцинированы. От этого зависит ваша жизнь - нужны разные препараты и разные дозы".
Тогда она взяла за руку заведующего отделением и сказала: "Я не вакцинирована", - рассказал Гайдуков.
2 ноября женщину перевели в реанимацию – ее состояние продолжает ухудшаться, ей нужна активная кислородная терапия, возможно, даже перевод на аппарат искусственной вентиляции легких.
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Ага!
Так він же ж нам сертифікат показував який купив недавно!
Показував! Тільки от перевірку справжності сертифікату йому не поліція провела, а сама болячка «ковідна»!
Это те врачи, которые амизон против гриппа рекомендуют? Или "пейте цинк чтобе придатвратить кавидъ"? Или другие, которые гомеопаты-целители? В мировой практике никакого увеличения побочки от вакцин у переболевших нет.
Из инторнетов оне всьо ето берут, из интернетов. Казалось бы, всё открыто в том числе исходные данные по ковиду, достаточно найти и сопоставить факты. Ан-нет, оказалось, что для большинства это слишком сложно и не слишком интересно. Большинство шарится по откровенным интернет-помойкам, принимает за чистую монету всё, что там находит, и потом шарит это по фейсбучикам и бложикам. А потом получается, что 99% информации по медицине (и ковиде) в укрнете это леденящий душу адокъ.
Путаны переберутся с окружной к кабинетам вакцинации.Чем стоять мерзнуть на ветру-тут в тепле,в добре за 300 гривен можно по-быстрому отсосать.Главное что б не толпились.
"Вы - в крайне тяжелом состоянии. Тактика лечения зависит от того, были ли вы вакцинированы. От этого зависит ваша жизнь - нужны разные препараты и разные дозы". Тогда она взяла за руку заведующего отделением и сказала: "Я не вакцинирована"
Там много градаций, но опции "был ли вакцинирован" нет.
А далі - помре, то і кінці у воду та ще один + на користь вакцинації. А виживе - то нічого не докаже, бо усі були в масках і окулярах, а при низькій сатурації людина не адекватна.
А Гайдукову варто би бути не лише директором, але й ЛІКАРЕМ і, передусім ЛЮДИНОЮ і не допитувати ( тероризувати і шантажувати брехнею) людей на смертному одрі.
Сдается половина так называемых вакцинированых - фейковые.