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Новости Коронавирус и карантин
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Поддельный COVID-сертификат выявили у пациентки в больнице на Одесчине: Женщина находится в тяжелом состоянии

Поддельный COVID-сертификат выявили у пациентки в больнице на Одесчине: Женщина находится в тяжелом состоянии

В Измаиле Одесской области в реанимации находится не привитая от COVID-19 пациентка, у которой был "липовый" сертификат о вакцинации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Борис Волошенков.

У нее подтвердился коронавирус, но при этом имелся сертификат, якобы подтверждающий вакцинацию.

"Состояние женщины осложнено сопутствующей патологией. Поэтому она под постоянным наблюдением медиков…", - сказал Волошенков.

При этом он акцентировал на том, что история с сертификатом и состояние пациентки - разные, независящие друг от друга вопросы.

По его словам, неизвестно, было бы ли ее лечение другим, если бы медики изначально знали, что документ о наличии прививки не соответствует действительности.

"Это – гипотетический вопрос", - сказал чиновник, добавив, что происхождением сертификата (фальшивка это или другое нарушение) занимаются правоохранительные органы.

Как отметил генеральный директор Дунайской областной больницы Виталий Гайдуков, он не может утверждать, что это поддельный сертификат. В частности, документ может быть настоящим, но выдан пациентке, которая не вакцинировалась.

Читайте: "Не было никакого нападения", - полиция о конфликте в COVID-больнице Николаева

К ней была направлена медицинская комиссия, чтобы провести комиссионный осмотр.

"В палате в присутствии медицинской сестры, меня и заведующего ковид-отделением ей сказали: "Вы - в крайне тяжелом состоянии. Тактика лечения зависит от того, были ли вы вакцинированы. От этого зависит ваша жизнь - нужны разные препараты и разные дозы".

Тогда она взяла за руку заведующего отделением и сказала: "Я не вакцинирована", - рассказал Гайдуков.

2 ноября женщину перевели в реанимацию – ее состояние продолжает ухудшаться, ей нужна активная кислородная терапия, возможно, даже перевод на аппарат искусственной вентиляции легких.

Читайте: Конфликт в COVID-больнице Николаева: Кислорода и лекарств в медучреждении хватает, пациентку забрали самовольно, - и.о. директора больницы Лущенко

Автор: 

больница (1434) карантин (16729) Одесская область (3536) сертификат (226) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Где видео ,тролина? Сидит какая то Чучундра и рассказывает басни. Где видео со входом ,с показом таблички с названием больницы,нет ничего кроме слов какой то ТП.
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05.11.2021 16:45
+8
а кто её пустил в реанимацию? ВЫПИСАТЬ! ПУСТЬ ПРИКЛАДЫВАЕТ К ГОЛОВЕ СВОЙ "СЕРТИФИКАТ". ТРИ РАЗА В ДЕНЬ. ПЕРЕД ЕДОЙ.
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05.11.2021 17:05
+7
Какие врачи? Можно фамилии врачей с их квалификацией,или ссылку на научный меджурнал,а не спидинфо. Млять да откуда же вы это все берете? Хотя я догадываюсь с каких болот .
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05.11.2021 16:48
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Жаль женщину. Наверное повелась на рекомендации антивакса "Привет". Складно он тут всем лапшу на уши вешал. Что то кудысь пропал. Наверное павязали?
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05.11.2021 16:14 Ответить
Може, корона наздогнала?
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05.11.2021 16:17 Ответить
Корона ... Это жестоко. Пусть лучше будет павязали.
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05.11.2021 16:22 Ответить
Жорстоко, але справедливо.
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05.11.2021 16:26 Ответить
Ну ... Тут не поспоришь.
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05.11.2021 16:29 Ответить
Куме! Я чув - Ваш сусід «корону» підхопив?!
Ага!
Так він же ж нам сертифікат показував який купив недавно!
Показував! Тільки от перевірку справжності сертифікату йому не поліція провела, а сама болячка «ковідна»!
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05.11.2021 16:35 Ответить
реанимация самый лучший в мире детектор брехни на ковид-сертификаты
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05.11.2021 17:06 Ответить
Приблизно так, лише з іншого приводу вважали в Гестапо.
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06.11.2021 16:37 Ответить
Антиваксы срут другим в уши, а как припрет то все равно вакцинируются. А вот дебилы с насранными ушами потом в реанимации завещания пишут.
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06.11.2021 12:29 Ответить
Снимать и показывать постоянно и 24 часа , - Пускай все смотрят, как говорится у Страха глаза Велики.
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05.11.2021 16:18 Ответить
Журналистка зашла в Винницкий клинический центр инфекционных болезней и не нашла не только больных но и увидела , за день, только две скорых. Зато встретила военизированную охрану. Видео на цукербуке.
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05.11.2021 16:21 Ответить
Ну так где видео или деньги с Москвы перекинули а видео забыли.
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05.11.2021 16:27 Ответить
https://m.facebook.com/groups/950172318501343/user/100006874628261/
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05.11.2021 16:32 Ответить
Где видео ,тролина? Сидит какая то Чучундра и рассказывает басни. Где видео со входом ,с показом таблички с названием больницы,нет ничего кроме слов какой то ТП.
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05.11.2021 16:45 Ответить
есть два типа фальшивых сертификатов - один, просто напечатанный на принтере и проданный; другой, когда задействованы доктора, проводя за бабло пациента через ковид-систему и выдают "справждний" серкификат, но без вакцинации, проверить такой сертификат на подлинность невозможно.... только случай, типа в Измаиле, может выявить его фальшивость.
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05.11.2021 16:27 Ответить
криминал с ковид сертификатом измаильской тетки на лицо... наказать и тетку - выставить счет на лечение, и доктора, выдавшего сертификат, уволить с волчим билетом.
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05.11.2021 16:30 Ответить
Значит не помогают левые сертификаты.
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05.11.2021 16:36 Ответить
Это так неожиданно.
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05.11.2021 18:21 Ответить
Врачи утверждают , что прививка переболевшим - это преступление, так как у переболевших побочка существенно увеличивается. Поэтому каждый врач, который переболевшему не сделает прививку и выдаст сертификат - однозначно Герой, так как спас жизнь человеку.
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05.11.2021 16:38 Ответить
> "Врачи утверждают , что прививка переболевшим - это преступление, так как у переболевших побочка существенно увеличивается."

Это те врачи, которые амизон против гриппа рекомендуют? Или "пейте цинк чтобе придатвратить кавидъ"? Или другие, которые гомеопаты-целители? В мировой практике никакого увеличения побочки от вакцин у переболевших нет.
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05.11.2021 16:46 Ответить
Какие врачи? Можно фамилии врачей с их квалификацией,или ссылку на научный меджурнал,а не спидинфо. Млять да откуда же вы это все берете? Хотя я догадываюсь с каких болот .
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05.11.2021 16:48 Ответить
> " да откуда же вы это все берете?"

Из инторнетов оне всьо ето берут, из интернетов. Казалось бы, всё открыто в том числе исходные данные по ковиду, достаточно найти и сопоставить факты. Ан-нет, оказалось, что для большинства это слишком сложно и не слишком интересно. Большинство шарится по откровенным интернет-помойкам, принимает за чистую монету всё, что там находит, и потом шарит это по фейсбучикам и бложикам. А потом получается, что 99% информации по медицине (и ковиде) в укрнете это леденящий душу адокъ.
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05.11.2021 16:55 Ответить
Я сама дочь офицера, тут не все однозначно...
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06.11.2021 12:26 Ответить
Говорят, вакцину можно отсосать в месте укола, как яд змеи. Нужно только уложиться в 3,5 минуты после инъекции. Только не рассказывайте антиваксам, представьте что будет твориться в прививочных центрах!
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05.11.2021 17:19 Ответить
Начнут деньги зарабатывать.Появятся профессиональные отсасывальщицы(ки).
Путаны переберутся с окружной к кабинетам вакцинации.Чем стоять мерзнуть на ветру-тут в тепле,в добре за 300 гривен можно по-быстрому отсосать.Главное что б не толпились.
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05.11.2021 18:40 Ответить
и чтобы им было привычнее работать, разрешат уколы делать в ту часть тела, которую пожелает вакцинируемый
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05.11.2021 20:36 Ответить
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05.11.2021 20:46 Ответить
Врач может утверждать что угодно. Что он Наполеон Бонапарт. Утверждать или опровергать могут только эксперименты проведенные в соответствии с научными стандартами.
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06.11.2021 12:25 Ответить
Що за маячня?
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05.11.2021 16:40 Ответить
История, леденящая кровь: "№

"Вы - в крайне тяжелом состоянии. Тактика лечения зависит от того, были ли вы вакцинированы. От этого зависит ваша жизнь - нужны разные препараты и разные дозы". Тогда она взяла за руку заведующего отделением и сказала: "Я не вакцинирована"
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05.11.2021 16:46 Ответить
Это тоже какой-то маразм. Что там за изменения в тактике в зависимости от того, был вакциниван или нет?...
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05.11.2021 16:48 Ответить
"нужны разные препараты и разные дозы"
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05.11.2021 16:57 Ответить
Вот общий протокол США - https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/management/clinical-management/hospitalized-adults--therapeutic-management/

Там много градаций, но опции "был ли вакцинирован" нет.
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05.11.2021 17:04 Ответить
Based on disease severity - зависит от наличия вакцинации. А может просто на испуг взяли.
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05.11.2021 17:37 Ответить
За кого вони нас мають?
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05.11.2021 17:04 Ответить
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05.11.2021 17:17 Ответить
Насправді, смішного нічо нема, думаю, шо там дійсно - щепленим, тбм, - щадящєє лєчєніе.
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06.11.2021 12:35 Ответить
Це класичний гестапівський метод: заставити "зізнатися" людину на смертному одрі. В такому стані кожен зізнається у будь-чому. Скоти.
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06.11.2021 16:41 Ответить
Перефразую. Вірус б'є не по паспорту, а по морді.
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05.11.2021 16:55 Ответить
Де можна подивитись протокол лікування шеплених?
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05.11.2021 17:03 Ответить
Ніде, тому ще такого протоколу немає (не повинно бути, якщо він вигадан в Україні). Протокол для щеплених не відрізняється від загального протоколу.
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05.11.2021 17:10 Ответить
Отож.
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05.11.2021 17:16 Ответить
а кто её пустил в реанимацию? ВЫПИСАТЬ! ПУСТЬ ПРИКЛАДЫВАЕТ К ГОЛОВЕ СВОЙ "СЕРТИФИКАТ". ТРИ РАЗА В ДЕНЬ. ПЕРЕД ЕДОЙ.
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05.11.2021 17:05 Ответить
Сертификат сжечь. Пепел развести ведром воды и больной клизму каждый час до излечения.
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05.11.2021 17:20 Ответить
Ну для профилактики можно еще перед сном втирать пепел в дёсна.
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05.11.2021 20:49 Ответить
Задрали людей пугать! Сатурация сатурация, человека нужно отвлечь, успокоить. Прежде всего. А в наших больничках, и здоровым хреново сразу делается. Стресс провокатор вируса, а испуг добивает. От испуга человек задыхается, падает кислород. Организм может вычухаться сам, если его не добивать всякими уколами и таблетками. Обществу психотерапию нужно, а не уколы.
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05.11.2021 17:57 Ответить
Зайшли до палати з жінкою, що задихається і на кисневій підтримці і сказали -" кажи, що не вакцинована, бо ... сама знаєш!" В такому стані людина скаже все, що завгодно...
А далі - помре, то і кінці у воду та ще один + на користь вакцинації. А виживе - то нічого не докаже, бо усі були в масках і окулярах, а при низькій сатурації людина не адекватна.
А Гайдукову варто би бути не лише директором, але й ЛІКАРЕМ і, передусім ЛЮДИНОЮ і не допитувати ( тероризувати і шантажувати брехнею) людей на смертному одрі.
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05.11.2021 18:54 Ответить
"антивакцинаторам" хоть в лоб, хоть по лбу - здыхают, лезут любым способом в реанимацию с воплями "кислород", но облегчить себе жизнь вакциной упорно не желают. одно слово - упоротые!
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05.11.2021 18:58 Ответить
Ха..Ведь общеизвестно,что после вакцинации хер стоять не будет.А невакцинированных потому в мешках и хоронят,что у них даже после смерти хер так стоит,что гроб крышкой накрыть невозможно.Так что нахер ту вакцину.
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05.11.2021 20:55 Ответить
А потом такие липовые антиваксеры орут: ну вот в стране вакцинировано х% а все равно все болеют!
Сдается половина так называемых вакцинированых - фейковые.
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06.11.2021 12:22 Ответить
 
 