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Новости Коронавирус и карантин
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Отстраненным от работы за отказ от COVID-вакцинации не будут оплачивать больничные, - Фонд соцстрахования

Отстраненным от работы за отказ от COVID-вакцинации не будут оплачивать больничные, - Фонд соцстрахования

Украинцам, которых отстранят от работы за отказ от вакцинации против коронавируса, не будут предоставлять пособия по больничным листкам. Речь идет о тех, кто подлежит вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фонд социального страхования.

Сообщается, что выплаты не производятся за те дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от работы. В Фонде обращают внимание на то, что отказ от вакцинации при отсутствии противопоказаний подвергает окружающих опасности.

Также уточняется, что согласно законодательству, пособия по временной потере трудоспособности финансируются, чтобы компенсировать заработок, потерянный за время лечения.

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"В случае отстранения от работы с прекращением выплаты заработной платы работника, не соблюдающего требования по обязательной вакцинации против COVID-19, факт потери заработка из-за болезни или травмы в такой период отсутствует", - добавили в Фонде.

Отметим, перечень профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от COVID, определен приказом Минздрава.

Автор: 

вакцина (3814) карантин (16729) чиновник (1560) госслужащие (339) больничный (55) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
але ж вони сплачували внески до фонду
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05.11.2021 16:15
+11
Справедливості заради: вакциновані точно так само можуть переносити вірус та заражати ним, як і невакциновані. Інша справа, що чим більше вакцинованих - тим менше "важких" хворих, менше навантаження на медицину, менше дефіцит кисню, відповідно - можна знімати обмеження.
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05.11.2021 16:25
+6
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05.11.2021 16:27
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але ж вони сплачували внески до фонду
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05.11.2021 16:15 Ответить
Уколись и живи спокойно. Вы же антикваки не только себя а других заражаете!
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05.11.2021 16:18 Ответить
Справедливості заради: вакциновані точно так само можуть переносити вірус та заражати ним, як і невакциновані. Інша справа, що чим більше вакцинованих - тим менше "важких" хворих, менше навантаження на медицину, менше дефіцит кисню, відповідно - можна знімати обмеження.
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05.11.2021 16:25 Ответить
Научно доказано, что вакцинированные на 60-70% меньше распространяют ковид чем невасованые долпоепы
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05.11.2021 17:03 Ответить
На 73%. Ссылка есть или голоса нашептали?
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05.11.2021 17:23 Ответить
це твоя нова теорыя? тянеш на шНобеля... Луи Пастер в гробу перевертаэться.
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05.11.2021 17:03 Ответить
Кто-то может ответить- кто в Израиле лежит в больницах и потребляет кислород?
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05.11.2021 17:22 Ответить
Вопрос к тебе а то ты видать спец сильный - а вакцинированных вакцинированных заражают? Нет? Ну так а шо тогда киздеть? Те которые не укололись сами виноваты. Помнишь детскую игру в проталкиваю - кто не спрятался я не виноват.
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05.11.2021 17:56 Ответить
Не будь быдлом, уколотый.
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05.11.2021 16:28 Ответить
уколотым - вакцинированным, не по пути с антиваксеровским быдлом.
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05.11.2021 17:05 Ответить
Та не ображайтеся на це бидло уколоте, воно ж хвореньке від уколу... А мізків і до цього не було і до цього, коли колотися йшло.. З логікою теж - ні-ні... А то б було однаково який відсоток вакцинованих є заразними.. Йому і одного буде досить, але ж ні - тепер свою злобу за те, що прогнувся на інших випльовує... Погладьте його збиткового...
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05.11.2021 19:45 Ответить
Это чья б корова мычала Штирлиц! антиквакеры ходят заражают окружающих а уколовшиеся оказуется виноваты? Та писал бы сразу что мол это порох во всём виноват…
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05.11.2021 18:01 Ответить
Уже плакаты вывешивают , что вакцинированный не означает - не распространитель вируса , вас маски заставляют носить как и неуколотых а всё равно - антиваксы распространяют а мы стерильные,Сколько вижу , всё больше убеждаюсь в действии спайк белка вакцины на мозг
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05.11.2021 16:28 Ответить
Антиваки вивішують плакати "Стєпанов уймісь". Ти їм підскажи шо вже майже півроку Ляшко, нехай плакати перепишуть
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05.11.2021 16:37 Ответить
Да кто тебя может заразить? Укололся два раза экспериментальной вакциной - и полгода спи спокойно. Потом снова на уколы.
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05.11.2021 16:29 Ответить
Ти хочеш сказати, що коли була епідемія "іспанки" то ждали 10 років щоб вакцину проексперементувати? Так тоді медицина і наука були набагато слабші.
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05.11.2021 16:38 Ответить
Ні, хочу спитати що у таких темах робите ви, усіляко вакциновані різними експериментальними шмурдяками на півроку.
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05.11.2021 16:53 Ответить
а ви знаєте напевно що то шмурдяк? Власне самі дослідили? Чи одна баба сказала? Для Всіх розвинених країн то не шмурдяк = тому що мільярди витрачають на ці вакцини - а для ВАС шмурдяк? А можна почитати дослідження? Ссилку дасте на наукові праці?
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05.11.2021 17:19 Ответить
То кацап рогатий, йому марно щось доказувати. Бидло є бидло
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05.11.2021 19:04 Ответить
Наразі немає достовірних ні ближніх ні, тим більше віддалених результатів лікування щеплених і нещеплених у порівнянні. Такі дані дуже приблизно будуть відомі по закінченні другої хвилі пандемії, орієнтовно в травні-квітні наступного року. Тоді у порівнянні "щеплені-нещеплені" можна приблизно сказати скільки захворіло, скільки померло, скільки одужало, скільки інвалідізовано, по віку, по супутніх хворобах, по важкості захворювання...
Зараз очевидно одне - заражаються одинаково і ті, і інші, щеплення не зупиняє зараження коронавірусом.
А все решту - шалена давка фармацевтичних компаній і куплених ними т.з. держчиновників, "медиків" і "науковців" з метою : для кого продати побільше продукції, а для кого - отримати побільше "відкатів" на закупках. Судячи з інтенсивності агітації "за" - фармкомпанії квапляться , бо весною може з"ясуватися, що ця вакцинація - найбільша афера в історії.
Тому в темі "шмундяк- нешмундяк" треба бути обачливішим - немає доказів ні того, ні другого...
Те, що народ ринувася на щеплення - то не доказ ефективності вакцинації, а доказ паніки серед населення, штучно створеної недобросовісними "діячами"...
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05.11.2021 20:34 Ответить
Тобто кількість померлих вас не переконує серед ваксів та антиваксів згідно світової статистики!? Річ не стільки в заразності, скільки у легкості перенесення хвороби та кількості смертей. Чи думаєте той хто лежав під ШВЛ та вигоріло 50% легень через місяць бігати буде!? А вакцинований - в якого з носа лише покапало - буде бігати. А працюватимуть як!? Один інвалідом став, а інший наразі здоровий наче й не хворів. А за віддалені перспективи, то я вже мовчу. Якщо один так і буде через ступеньку задихатись....
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05.11.2021 20:46 Ответить
А вы сами хоть РАЗ перепроверили те данные и цифры, которые вам вешают науши !?

Вы уверены, что вам дают правдивую полную информацию !?

Вот вас скрин с одного гос.ресурса... Пересчитайте цифры в не и напишите свое мнение ...

И я уверен, что ТАКАЯ ФИНГЯ ВЕШАЕТСЯ МАССОВО !!!

https://ibb.co/3k0snzM
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06.11.2021 22:30 Ответить
Специально для тебя... Несколько лет назад... В одной из стран северной Америки произвели вакцину... Которая якобы проверили вдоль и поперек КРУПНЫМИ корпорациями ... Но оказалось, что в результате ее применения люди стали заражаться одной ОЧЕНЬ опасной болячкой... её переименовали и продали в Англию и Бразилию... Так прошло несколько лет пока поняли откуда у них появилась ОЧЕНЬ опасная болячка.

Не веришь.... Вот тебе видео. фильм расследование (США)

https://oum.video/videos/otvakcineny-ot-podloga-k-katastrofe/
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06.11.2021 22:25 Ответить
А ты шо уколов боишься а целочка? Ну и мужики пошли…
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05.11.2021 18:02 Ответить
Ещё покупают продукты и НДС платят.
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05.11.2021 16:20 Ответить
так вони не хворі а тупо усунуті від роботи...
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05.11.2021 17:01 Ответить
"чемпионы по борьбе с ковилом!"(с)
Посли країн Європейського союзу на засіданні 5 листопада 2021 року вирішили виключити Україну із «зеленого списку» для поїздок до ЄС в умовах пандемії. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter та агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дипломатичні джерела.

У ЗМІ повідомляють, що рішення прийняли на тлі зростання захворюваності на коронавірус в Україні, а офіційно про це повідомлять вже на початку наступного тижня - ЄС оновлює склад «зеленого переліку» кожні два тижні. Нагадаємо, Україна перебуває у «зеленого списку» для поїздок до ЄС з 15 липня.
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05.11.2021 16:17 Ответить
Петля все туже и туже. Но ... Надо терпеть. Принципы не продаются. Или ...? Если все хорошенько обдумать. Взвесить все "за" и "против". То ... Можно и уколоться.
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05.11.2021 16:19 Ответить
моя дохтур говорит что мне можно колоться на мой УТОЧНЯЮЩИЙ ВОПРОС --а ГАРАНТИРУЕТ ЛИ ОНА 100% БЛАГОПОЛУЧИЕ МОЕГО ЗДОРОВЬЯ С УЧЕТОМ ПАТАЛОГИЙ И ИНВАЛИДНОСТИ ДОКТОР СТРЕМНО ПРОМОЛЧАЛА короче играйте в Лото Забаву или Максиму или Супер Лото шансов сорвать Джек пот выше чем гарантировано не откопытиться от Шмундяка...
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05.11.2021 16:22 Ответить
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05.11.2021 16:27 Ответить
Креативопередоз.
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05.11.2021 16:31 Ответить
полную безопасность даст только инъекция физраствора или дистилированой воды, да и то если врач с прямыми руками и понятием о гигиене. в анальгине на страницу а4 побочек и противопоказаний.
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05.11.2021 16:31 Ответить
Те що ви написали - для антиваксерів "китайська грамота", я впевнена на 300% що всі хто волає про ПОВНУ БЄЗАПАСНАСТЬ, навіть не читають про потипоказання до всіх ліків що вони приймають у повсякденному житті. Ніколи не повірю що вони подорожником лічаться.
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05.11.2021 16:52 Ответить
Саме цікаве що у жижи убрали весь максимальний список побічних дій напевно вона для безсмертя у таблетки від головного болю більше противопокозань врази чому це так ?
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05.11.2021 19:40 Ответить
Може тому що на разробку "жижі" мільярди долярів та фунтів стерлінгів витратили!? Це вам не курячу сліпоту з медвежими вушками та подорожником в ступці товкли та через марлю цідили й на картопляному лушпинні настоювали. Тому й менше протипоказаннь. Чим більший бюджет дослідження - тим краще розробили препарат. До питання самі додумались, чи ворожка-сусідка підказала!?
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05.11.2021 20:31 Ответить
Вам погуглить? Чи може самі це зробите? Бо я чесно кажу - я не медик, і не вивчала у своєму ВИШІ медицину, а саме правець. А якщо ви вже "так засумували" за мною, й хочете провести бесіду, то з якого приводу відразу скажіть?? ЗА Акцію Антиваксів - я вже відповіла вам своє Бачення з цього приводу. Ви впевнені що це Зеленський, я Впевнена що це Кацапстан. Переконувати до "синіх соплєй" я вас не збираюсь, якщо будете мати вільний час, то самі пошукаєте в інтернеті докази мої слів, або порозпитуєте розумних людей. Не захочете - ВАШЕ право. Вірте в що забажаєте. Якщо ви стосовно ВАКЦИН (Пфайзер-Комірнаті, Модерна, АстраЗенека, Коронавак - то я їм довіряю навіть більше - ніж нашій медицині разом взятій. Хоча й у нас є розумні люди - це беззаперечно. Отож Бажаю ВАМ ЗДОРОВ'Я й гарного вечора. На жаль на Переконання в мене не має багато часу, в педагоги я не годжусь. Але поспілкуватись та думкою поділитись - це будь-ласка, це я вже зробила стосовно ВАС.
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07.11.2021 16:25 Ответить
Це скорочення від ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Не знаю як Ви, а в мене всі відразу розуміють про що мова. Але можливо що ви й не чули. Все може бути. І давайте не апелювати до Українських Классиків літературної мови, тому що й ви і я давно розмовляємо суржиком, із запозиченням слів іншомовного походження. А скорочено - не чіпляйтесь будь-ласка до слів
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07.11.2021 16:41 Ответить
Все він чув. Це україномовний троль-провокатор з-за парєбріка. Він сюди за холіваром заходить. Зараз почне обзиватися, він від цього дуже збуджується. Одним словом - маніяк.
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07.11.2021 16:58 Ответить
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07.11.2021 19:41 Ответить
Мені таких як ти вже нема де у садочку закопувати.
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07.11.2021 19:55 Ответить
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07.11.2021 20:03 Ответить
Гарантия? У дохтура?
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05.11.2021 16:24 Ответить
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1456543636657774592 5 ч



Тёмный Рыцарь 700 случаев смертей от коронавируса в день +Жесткий дефицит кислорода в больницах -Очередная Схема ЗеКо Кот\зарабатывает на смертельной пандемии Укр\производители кислорода остановлены Закупки осуществляются Минздравом через Польшу Без раскрытия условий контрактов
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05.11.2021 16:33 Ответить
Геноцид...
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05.11.2021 16:41 Ответить
в любому суді виграють справу з відшкодуванням матеріальних та моральних збитків... це пряме порушення Конституції...
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05.11.2021 17:06 Ответить
Замість ковідсертифіката:
https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=889400868427774
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05.11.2021 17:11 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXaHo2AeQNoJR6EviLgWWCs6KlpYHxVrmygvMbJaP_bdF6fQGzvxYGYaCX_2jtxuNxW4wELej7kdE54YUkWUrkcZgItW9HB6HGTdttHPnigVQX93cZMTxWgGvfG5o6Tj-0&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZXaHo2AeQNoJR6EviLgWWCs6KlpYHxVrmygvMbJaP_bdF6fQGzvxYGYaCX_2jtxuNxW4wELej7kdE54YUkWUrkcZgItW9HB6HGTdttHPnigVQX93cZMTxWgGvfG5o6Tj-0&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6260562764017749?__cft__[0]=AZXaHo2AeQNoJR6EviLgWWCs6KlpYHxVrmygvMbJaP_bdF6fQGzvxYGYaCX_2jtxuNxW4wELej7kdE54YUkWUrkcZgItW9HB6HGTdttHPnigVQX93cZMTxWgGvfG5o6Tj-0&__tn__=%2CO%2CP-R 6 ч. ·



Президент Грузии предложила сделать лечение от коронавируса платным для невакцинированных
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05.11.2021 17:18 Ответить
А те, кому не выплатят больничный не будут платить ЕСВ.
Круг замкнется.
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05.11.2021 17:26 Ответить
Хорошо страховщики устроились.А тем,у кого в диагнозе записан Ковид,лечение за счёт Державы и страховка не выплачивается.Так,шо следите,шо вам пишут врачи в диагнозе.Если у вас обычное ОРВИ,а врач пишет короновирусная инфекция Ковид(а как известно короновирусные инфекции с шестидесятых в мире гуляют),то страховщик прочитав,"короновирусная инфекция",отказывает вам в выплате страховки и отправляет за грошами к Державе
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05.11.2021 18:18 Ответить
Антиваксеры вымрут как мамонты. Естественный отбор в действии.
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05.11.2021 18:50 Ответить
За неоплату по тимчасовій непрацездатності від КОВІД (вакцинованому чи невакцинованому працівникові) - подається і виграється любий суд навіть без адвоката. Т.з. "вакцинація" не є завадою від зараження коронавірусом.
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05.11.2021 20:13 Ответить
В Фонде обращают внимание на то, что отказ от вакцинации при отсутствии противопоказаний подвергает окружающих опасности.

шо там за дибіли сидять? вже давно всім відомо, що вакцинованих мало подвжргаєт. а не вакциновані нехай самі як хочуть
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05.11.2021 20:26 Ответить
А коли мені той фонд лікарняні сплатить???
26 серпня я закрив лікарняний, після перелому. Зараз вже листопад...
Головне, що податок зняли з зарплатні, за нараховані лікарняні, які я бачу лише на папері...
Добре, що був якийсь запас грошовий, бо після ще й ковідом перехворів. А як людям, які від зарплати - до зарплати??? Де гроші брати на ліки та на поїсти, якщо лікарняні невідомо коли з'являться???
СЛАВА ЗЄ!
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05.11.2021 20:23 Ответить
Вот именно по этой причине и не плачу налоги этой шобле
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05.11.2021 20:29 Ответить
Мене вакцина (китайський Коронавак) вберегла від госпіталізації. Сатурація не падала нижче 97, легені чисті. Хоч був і кашель і температура, і нюх втратив... Вакцина від звичайного грипу теж не дає 100 відсотків гарантії...
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07.11.2021 19:21 Ответить
 
 