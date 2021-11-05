Отстраненным от работы за отказ от COVID-вакцинации не будут оплачивать больничные, - Фонд соцстрахования
Украинцам, которых отстранят от работы за отказ от вакцинации против коронавируса, не будут предоставлять пособия по больничным листкам. Речь идет о тех, кто подлежит вакцинации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фонд социального страхования.
Сообщается, что выплаты не производятся за те дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от работы. В Фонде обращают внимание на то, что отказ от вакцинации при отсутствии противопоказаний подвергает окружающих опасности.
Также уточняется, что согласно законодательству, пособия по временной потере трудоспособности финансируются, чтобы компенсировать заработок, потерянный за время лечения.
"В случае отстранения от работы с прекращением выплаты заработной платы работника, не соблюдающего требования по обязательной вакцинации против COVID-19, факт потери заработка из-за болезни или травмы в такой период отсутствует", - добавили в Фонде.
Отметим, перечень профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от COVID, определен приказом Минздрава.
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Зараз очевидно одне - заражаються одинаково і ті, і інші, щеплення не зупиняє зараження коронавірусом.
А все решту - шалена давка фармацевтичних компаній і куплених ними т.з. держчиновників, "медиків" і "науковців" з метою : для кого продати побільше продукції, а для кого - отримати побільше "відкатів" на закупках. Судячи з інтенсивності агітації "за" - фармкомпанії квапляться , бо весною може з"ясуватися, що ця вакцинація - найбільша афера в історії.
Тому в темі "шмундяк- нешмундяк" треба бути обачливішим - немає доказів ні того, ні другого...
Те, що народ ринувася на щеплення - то не доказ ефективності вакцинації, а доказ паніки серед населення, штучно створеної недобросовісними "діячами"...
Вы уверены, что вам дают правдивую полную информацию !?
Вот вас скрин с одного гос.ресурса... Пересчитайте цифры в не и напишите свое мнение ...
И я уверен, что ТАКАЯ ФИНГЯ ВЕШАЕТСЯ МАССОВО !!!
https://ibb.co/3k0snzM
Не веришь.... Вот тебе видео. фильм расследование (США)
https://oum.video/videos/otvakcineny-ot-podloga-k-katastrofe/
Посли країн Європейського союзу на засіданні 5 листопада 2021 року вирішили виключити Україну із «зеленого списку» для поїздок до ЄС в умовах пандемії. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter та агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дипломатичні джерела.
У ЗМІ повідомляють, що рішення прийняли на тлі зростання захворюваності на коронавірус в Україні, а офіційно про це повідомлять вже на початку наступного тижня - ЄС оновлює склад «зеленого переліку» кожні два тижні. Нагадаємо, Україна перебуває у «зеленого списку» для поїздок до ЄС з 15 липня.
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1456543636657774592 5 ч
Тёмный Рыцарь 700 случаев смертей от коронавируса в день +Жесткий дефицит кислорода в больницах -Очередная Схема ЗеКо Кот\зарабатывает на смертельной пандемии Укр\производители кислорода остановлены Закупки осуществляются Минздравом через Польшу Без раскрытия условий контрактов
https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=889400868427774
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6260562764017749?__cft__[0]=AZXaHo2AeQNoJR6EviLgWWCs6KlpYHxVrmygvMbJaP_bdF6fQGzvxYGYaCX_2jtxuNxW4wELej7kdE54YUkWUrkcZgItW9HB6HGTdttHPnigVQX93cZMTxWgGvfG5o6Tj-0&__tn__=%2CO%2CP-R 6 ч. ·
Президент Грузии предложила сделать лечение от коронавируса платным для невакцинированных
Круг замкнется.
шо там за дибіли сидять? вже давно всім відомо, що вакцинованих мало подвжргаєт. а не вакциновані нехай самі як хочуть
26 серпня я закрив лікарняний, після перелому. Зараз вже листопад...
Головне, що податок зняли з зарплатні, за нараховані лікарняні, які я бачу лише на папері...
Добре, що був якийсь запас грошовий, бо після ще й ковідом перехворів. А як людям, які від зарплати - до зарплати??? Де гроші брати на ліки та на поїсти, якщо лікарняні невідомо коли з'являться???
СЛАВА ЗЄ!