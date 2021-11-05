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Венгрия "громко" поддержит Украину в НАТО, нужно только преодолеть недоразумения, - Кулеба

Венгрия

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия вернется к "громкой поддержке Украины в НАТО" после преодоления спорных вопросов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".

Кулеба назвал "дипломатической шпилькой" тот факт, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто на Варшавском форуме безопасности не упомянул о перспективах Украины в НАТО, но сказал о такой возможности для Грузии.

Глава МИД добавил, что ситуация изменится, "учитывая историю двусторонних отношений с Венгрией", а членство Украины в НАТО и ЕС отвечает интересам Венгрии.

"У меня нет сомнений, что после того, как мы с Венгрией преодолеем те недоразумения, которые у нас есть, она энергично вернется к громкой поддержке Украины в НАТО", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От рук "Талибана" не погиб ни один гражданин Украины, - Кулеба

Автор: 

Венгрия (1926) НАТО (9929) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+7
Пока не преодолеем недорозумений Зе и Кулебу , ни хрена не будет.
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05.11.2021 16:48
+7
У зекретинов закон такой -не выглядеть умнее тупорылой шмаркли?этот же кулеба вроде раньше таким дебилом не был...
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05.11.2021 16:50
+6
Віддамо Закрпаття і станемо друзяками?
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05.11.2021 16:47
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Віддамо Закрпаття і станемо друзяками?
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05.11.2021 16:47 Ответить
Ніхто Закарпаття не віддасть. Для цього треба згоду місцевого населення, а ії не буде. Місцеві мадяри теж проти приєднання до Угорщини - з чого жити будуть?. А так допомога меншині, контрабанда
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05.11.2021 17:24 Ответить
Пока не преодолеем недорозумений Зе и Кулебу , ни хрена не будет.
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05.11.2021 16:48 Ответить
У зекретинов закон такой -не выглядеть умнее тупорылой шмаркли?этот же кулеба вроде раньше таким дебилом не был...
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05.11.2021 16:50 Ответить
притворялся...и тут проявился. )))
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05.11.2021 16:52 Ответить
А, что вы янелохи зеленые пообещали взамен? Как эти понты от зеленых уже достали!
Уже планы А,Б, В и по Донбассу были на ваших языках, а толку 0!
Вам веры уже нет никакой.
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05.11.2021 16:52 Ответить
Мадьяры любят фасоль и горох?
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05.11.2021 16:56 Ответить
Недоразумение занимает девятую часть суши на планете Земля. Отрыжка этого недоразумения портит воздух на Банковой.
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05.11.2021 16:58 Ответить
"Преодолеть недорозумения" это заслать бабла больше чем кацапы? Мы не потянем такие суммы!)
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05.11.2021 17:04 Ответить
Да но нет.
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05.11.2021 17:27 Ответить
Ну не дають кулебі спокою дьопйош зеленський та янукович іванович. хоче, мабуть, якусь жужу або міклоша кулебу.
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05.11.2021 17:29 Ответить
Недорозумінням мадьяри вважають що Закарпаття Сталін приєднав до України...Так,там завжди жив якийсь відсоток русинів,які після розпаду Австро-Угорщини навіть спромоглися проголосити Закарпатську Русь,яка на відміну від ЗУНР проїснувала п"ять днів...І врахуйте,мадяри - нація прикра,жорстока,не схильна до асиміляціі.Почитайте,що говорив про них сапер Водічка у "Бравому вояку Швейку"...
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05.11.2021 17:52 Ответить
Венгрия, да и все страны ЕС поддержат Украину, ну как команду на соревнованиях, не больше. Украина говорит - это война, с реальными боевыми действиями и их смертельными последствиями, а они прячут глаза и бубнят о внутреннем конфликте. Даже в реальных соревнованиях, что то, из спортивной атрибутики, прилетает к зрителям, может и здесь так получиться. Мерзкий российский офицерский состав, любит играть чужими солдатами и на чужих полях, вот устроили толкотню "у бортика", а валят на белорусов.
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05.11.2021 18:24 Ответить
пока венгерских всериятов "громко" поддерживает рашист , Кулеба несет чушь о том.чего не ведает.Мокрые и бредовые фантазии Кулебы.Венгрия пешка.Пока подельники рашиста - фрицы не дадут добро никакого НАТО Украине не видеть
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05.11.2021 19:28 Ответить
 
 