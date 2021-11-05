Международная экспертная группа Conflict Armament Research обнародовала отчет о российском вооружении в войне на Донбассе. ФОТОрепортаж
4 ноября международная неправительственная организация Conflict Armament Research ("Исследователи оружия конфликтов") опубликовала отчет под названием "Оружие войны в Украине. Трехлетнее исследование поставок вооружения в Донецкой и Луганской областях".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
На 230 листах исследования содержится значительный массив фактологических данных, которые являются бесспорным свидетельством использования незаконными вооруженными формированиями на оккупированной территории Украины в Донецкой и Луганской областях вооружения и военной техники именно российского происхождения.
Это первый отчет Conflict Armament Research, который стал результатом сотрудничества этой организации с контрразведкой Службы безопасности Украины, начатой в 2018 году. Данная работа преследовала цель предоставить доказательства международному сообществу объективной и беспристрастной информации о характере и происхождении оружия на Востоке Украины.
Отмечается, что опубликованный отчет впервые подробно охватил большой объем данных по вооружению и боеприпасам российского производства. Специалистами Conflict Armament Research изучены десятки реальных видов стрелкового оружия и боеприпасов, противопехотных мин, гранатометов и переносных зенитно-ракетных комплексов.
Conflict Armament Research создана в 2011 году и наделена полномочиями Европейского Союза по сбору, обобщению и анализу данных о происхождении ВВТ, используемых в зонах вооруженных конфликтов в разных регионах мира.
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