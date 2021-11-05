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Новости Агрессия России против Украины Война
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Международная экспертная группа Conflict Armament Research обнародовала отчет о российском вооружении в войне на Донбассе. ФОТОрепортаж

4 ноября международная неправительственная организация Conflict Armament Research ("Исследователи оружия конфликтов") опубликовала отчет под названием "Оружие войны в Украине. Трехлетнее исследование поставок вооружения в Донецкой и Луганской областях".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Международная экспертная группа Conflict Armament Research обнародовала отчет о российском вооружении в войне на Донбассе 01

На 230 листах исследования содержится значительный массив фактологических данных, которые являются бесспорным свидетельством использования незаконными вооруженными формированиями на оккупированной территории Украины в Донецкой и Луганской областях вооружения и военной техники именно российского происхождения.

Международная экспертная группа Conflict Armament Research обнародовала отчет о российском вооружении в войне на Донбассе 02
Международная экспертная группа Conflict Armament Research обнародовала отчет о российском вооружении в войне на Донбассе 03

Это первый отчет Conflict Armament Research, который стал результатом сотрудничества этой организации с контрразведкой Службы безопасности Украины, начатой ​​в 2018 году. Данная работа преследовала цель предоставить доказательства международному сообществу объективной и беспристрастной информации о характере и происхождении оружия на Востоке Украины.

Также смотрите: Контрразведка СБУ пресекла вывоз украинских запчастей к боевым истребителям в РФ. ФОТОрепортаж

Международная экспертная группа Conflict Armament Research обнародовала отчет о российском вооружении в войне на Донбассе 04
Международная экспертная группа Conflict Armament Research обнародовала отчет о российском вооружении в войне на Донбассе 05

Отмечается, что опубликованный отчет впервые подробно охватил большой объем данных по вооружению и боеприпасам российского производства. Специалистами Conflict Armament Research изучены десятки реальных видов стрелкового оружия и боеприпасов, противопехотных мин, гранатометов и переносных зенитно-ракетных комплексов.

Международная экспертная группа Conflict Armament Research обнародовала отчет о российском вооружении в войне на Донбассе 06
Международная экспертная группа Conflict Armament Research обнародовала отчет о российском вооружении в войне на Донбассе 07

Также смотрите: Украина рассказала в ОБСЕ об обнаруженном на Донбассе новейшем российском вооружении: РЛС, системы РЭБ и бронированные автомобили. ФОТОрепортаж

Conflict Armament Research создана в 2011 году и наделена полномочиями Европейского Союза по сбору, обобщению и анализу данных о происхождении ВВТ, используемых в зонах вооруженных конфликтов в разных регионах мира.

Автор: 

оружие (10195) СБУ (19838) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+22
І шо є ще довбойби, які голосують за жопоблок. ***** змінили Порох на якесь лайно
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05.11.2021 17:23
+10
Следующим шагом должна быть выставка этих трофеев в Брюсселе или Страссбурге через дорогу от европарламента.
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05.11.2021 19:08
+9
Это вооружение шахтеры и трактористы ОРДЛО из шахт достают
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05.11.2021 18:35
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Российская бронетехника в войне на востоке Украины. Часть 1
https://antikor.com.ua/articles/22098-rossijskaja_bronetehnika_v_vojne_na_vostoke_ukrainy._chastj_1
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05.11.2021 17:02 Ответить
І шо є ще довбойби, які голосують за жопоблок. ***** змінили Порох на якесь лайно
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05.11.2021 17:23 Ответить
Розслідували, опублікували і що далі? Нічого.
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05.11.2021 17:40 Ответить
залишив лайно
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05.11.2021 19:22 Ответить
Это вооружение шахтеры и трактористы ОРДЛО из шахт достают
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05.11.2021 18:35 Ответить
Следующим шагом должна быть выставка этих трофеев в Брюсселе или Страссбурге через дорогу от европарламента.
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05.11.2021 19:08 Ответить
І, далі на мушку і "вогінь!"
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05.11.2021 19:39 Ответить
Немцам пусть демонстрируют одя "обеспокоения", а то они импотенты, у них только на Байрактары "эрекция".
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05.11.2021 21:58 Ответить
Вифсеврете. Мивамніверім. "Расіян в дамбасе нет." (с)
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05.11.2021 19:31 Ответить
Шахтеры\трактористы купили оружие военторге, и бесконечный запас боеприпасов к оружию тоже.
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05.11.2021 20:39 Ответить
Я даже знаю как ***** выкрутится в данной ситуации. Оно промычит что то вроде. "Америка и Турция помогают Украине вооружением. Почему Россия не может помочь Данбассу?" И у него будет полная поддержка со стороны старой швабры и Хранции!
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06.11.2021 02:18 Ответить
********-Киздопротівний макрону і ангелі:
- Нас там нет! Нас там нет!
Заплачу за пірует!
За словесний мінует!
Приміренченский мінь..!
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07.11.2021 08:46 Ответить
 
 