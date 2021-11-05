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Новости Газовая война
2 029 20

Кулеба отрицает возможность уступок РФ в обмен на дешевый газ: Мы разорвали связь с политическим "русским миром" - ни у кого нет желания возвращать Украину туда

Кулеба отрицает возможность уступок РФ в обмен на дешевый газ: Мы разорвали связь с политическим

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отрицает возможность политических уступок России в обмен на дешевый газ или электроэнергию для Украины.

Об этом он заявил во время Hard-talk в рамках форума "Re:Open Zakarpattia", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во-первых, внешнеполитическое руководство государства точно не будет делать никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса Украины. Во-вторых, мы зашли настолько далеко на этом пути, и наша (газотранспортная) система уже перестроена в соответствии с Третьим энергетическим пакетом, что россиянам будет чрезвычайно сложно продать нам или заставить нас что-то здесь делать, потому что система уже существует просто по другим правилам, и мы понимаем, что в этой системе есть наша безопасность и наше благосостояние", - сказал Кулеба.

Он добавил, что, несмотря на все трудности вокруг Украины, мы идем к полной интеграции в европейскую электрическую сеть ENTSOI.

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"Это политическая позиция, политическое решение. Этой зимой мы должны пройти первый шок-тест, когда мы должны полностью отсоединиться от России и Беларуси. И вот это – конкретный пример европейской интеграции на энергетическом направлении, которая необратима", - подчеркнул глава МИД.

Министр заявил, что для него неприемлемы любые попытки возвращения Украины в "русский мир".

"Я считаю, что мы разорвали эту связь с политическим "русским миром". Я… уверяю вас: ни у Президента, ни в правительстве, ни в парламенте нет никакого желания возвращать Украину туда. Мы однозначно развиваемся как европейская и евроатлантическая страна. Хочется большего признания этого факта со стороны наших европейских и евроатлантических друзей. Но мы делаем свое дело, мы идем по своему пути, и для меня это принципиально", - резюмировал Кулеба.

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Как сообщалось, издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что российский газовый монополист "Газпром" предлагал Молдове внести изменения в соглашение о свободной торговле с ЕС и отложить реформу энергетического рынка, согласованную с Брюсселем, в обмен на более дешевый газ для страны.

Автор: 

Газ (10223) газопровод (831) россия (95308) русский мир (606) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+3
Возвращать Украину к кацапам захотят олигархи. Авакав,каламойский об этом прямо говорят.Другие тоже. Но молчат.
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05.11.2021 16:56
+3
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05.11.2021 17:02
+3
Ваше заявление это именно ВАШЕ заявление и отражает исключительно ваше желание мышебратства.
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05.11.2021 17:19
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Возвращать Украину к кацапам захотят олигархи. Авакав,каламойский об этом прямо говорят.Другие тоже. Но молчат.
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05.11.2021 16:56 Ответить
Ваше заявление это именно ВАШЕ заявление и отражает исключительно ваше желание мышебратства.
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05.11.2021 17:19 Ответить
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05.11.2021 16:59 Ответить
Ну так закупки електроенергії можна не рахувати це просто братня допомога
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05.11.2021 17:01 Ответить
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05.11.2021 17:02 Ответить
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05.11.2021 17:04 Ответить
Уголь, электрика, нефть, транзит газа, ядерное топливо и много чего еще.....Это как?
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05.11.2021 17:04 Ответить
А платить будут простые украинцы.
Наведите порядок с газом, принадлежащем народу!
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05.11.2021 17:09 Ответить
Лядь, скільки ви будете цю бадягу мішати?
Вже був "дешевий" газ в обмін на мокшаньский флот в криму.
Вже були відключення в мінус 25 і в 2014. Про безкінечні звинувачення в крадіжках і говорити немає сенсу. Відваліть.
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05.11.2021 17:15 Ответить
Украина должна бы быть заинтересована в скорейшем вводе в эксплуатацию СП2. Так, нет?
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24.11.2021 07:15 Ответить
У Зебіла спитайте, який відкликав всі позови проти "грязьпрому", в обмін на зустріч з ******. Та вітренка, який після призначення першим ділом ліквідував групу, яка лобіювала зупиинку "пп2".
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24.11.2021 09:51 Ответить
Вже був "дешевий" газ в обмін на мокшаньский флот в криму.
Вже були відключення в мінус 25 і в 2014.

Надо же рвать все трубы, провода, дороги с рашкой, что бы такого больше не было. Или как?
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24.11.2021 09:59 Ответить
Потрібно заробляти, збагачуватись за рахунок парашки, економічно і політично розвалювати її, як це робилось до 2019 року.
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24.11.2021 10:08 Ответить
А на воде в Крым, почему нельзя заробляти, збагачуватись за рахунок парашки?
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24.11.2021 10:33 Ответить
Европейы строят СП-2, летят с руснёй на Марс, развивают торговлю, а мы отказываемся. Мы точно стремимся в Европу. На мой взгляд мы скорее стремимся в Британию или США.
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05.11.2021 17:16 Ответить
З одними пориваємо,до других стремімся,при цьому крадемо,брешемо і все менше маємо можливіть довести,що ми державницька нація...Бо сміливі гинуть і вмирають,розумні виїзжають з країни а лишаються кулеби і їм подібні холуї...У владі все менше українців,все більше інородців...яка перспектива?..
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05.11.2021 17:41 Ответить
А давай ты предоставишь выбор каждому?))) По отдельности))) Вот тогда и поглядим, сколько на деле поддерживает идею европейского выбора.
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05.11.2021 17:54 Ответить
больше половины
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05.11.2021 19:26 Ответить
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24.11.2021 12:47 Ответить
 
 