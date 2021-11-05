Полиция открыла уголовное производство по факту травмирования 7-летней девочки в доме семейного типа на Харьковщине

Полиция открыла уголовное производство по факту травмирования 7-летней девочки, которая воспитывалась в доме семейного типа в пгт Слатино Харьковской области.

По словам отца, ребенок получил телесные повреждения от падения с лестницы. Всех восьмерых детей из дома семейного типа временно поместили в больницы.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщается, 3 ноября в 21:50 в дежурную часть отдела полиции №3 Харьковского РУП №3 поступило сообщение из больницы о госпитализации 7-летней девочки с телесными повреждениями.

Руководители и сотрудники сектора ювенальной превенции Харьковского районного управления полиции №3, следственно-оперативная группа отдела полиции №3 ХРУП №3 выехали по месту жительства девочки. Установлено, что по указанному адресу находится дом семейного типа, в котором проживают 49-летние супруги, а также восемь несовершеннолетних детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2000 искалеченных детских душ ежегодно: под Кабмином требовали запретить отправлять младенцев в дома ребенка. ФОТОрепортаж

Правоохранители опросили родителей и воспитанников дома семейного типа.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все происшествия.

Тем временем, ранее харьковский блогер Евгений Зуб в своем Telegram-канале уже сообщал о том, что в этом доме семейного типа жестоко обращаются с детьми и бьют их.

Также читайте: С 2020 года детей не будут принимать в детские дома, а будут направлять в патронатную или приемную семью или семейный детдом, - Минсоцполитики

"История такова. В поселке Слатино есть дом семейного типа, в котором проживает Мама Маслиева Анна , папа и 8 приемных детей, в возрасте 1-3 года и старше. Семья живет на пособия для приемных детей. Самая старшая дочь 2014 года. Два дня назад девочка порвала книгу, за что была наказана (последствие на фото). Вчера ребенок не послушал маму, папа схватил девочку и сука сильными объятиями сломал ребенку ключицу", - отмечает Зуб.





По его словам, дети не могут подойти к холодильнику и взять еду так как это считается воровством и детей за это наказывают битой.

"И самое печальное, что социальные службы Дергачевского района в курсе этой ситуации (и не хотят забирать детей говоря что это примерная семья). Я много раз сталкивался с соцслужбами и могу сказать, что это самый бесполезный орган. И самое печальное, что ни РОВД, ни прокуратура не могут забрать детей, а только социальная служба. А если служба заберет детей, то нужно заводить на родителей уголовное дело", - пишет Зуб.