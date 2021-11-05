У олигархов теперь два пути - работать "в белую" или начать "черную страницу" своей истории, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах и заявил, что теперь у олигархов есть только два пути.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Facebook.
"В 1991 году Украина восстановила свою независимость, но долгое время оставалась зависимой. Зависимой от интересов крупного бизнеса и большой политики. За это время они не просто тесно сплелись. Между ними вырос знак равенства. Как в известной дилемме "Что было раньше?", уже не вспомнить, кто кого создал: политики, которые стремились владеть большим состоянием, или владельцы большого состояния, которые стремились владеть политиками. Очевидно одно: и первые, и вторые никогда не имели Родины. Украина была для них просто ресурсной базой. Государственный бюджет – источником прибыли. А государственный интерес Украины – незнакомыми, смешными словами", - говорится в сообщении.
По словам Зеленского, сегодня он подписал закон, который в корне изменит это.
"Мы строим страну, где правила равны для всех. Где политики защищают интересы более 40 миллионов граждан. Где бизнес существует при содействии государства, а не за счет государства. Те, кого обычно называют олигархами, имеют теперь всего два пути. Первый – стать прозрачным, честным бизнесом и работать "в белую". Второй – пытаться играть по старым правилам, чем начать черную страницу своей истории", - подытожил президент.
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Это как в фильме (по семейным обстоятельствам), Теща - квартира, дочь - комната, а 40 миллионов Громадян - 40 лямов украденных у Привата зелёных
В парламенте не народные депутаты, а шестерки олигархата, что его защищает на законодательном уровне.
Так чего именно бояться олигархам, Зеленский? Только одного - народа, которого они грабят,причем безбожно в последнее время.
Юсупова, яка топила за ЗЕленого ублюдка, видала вчора ось таке