У олигархов теперь два пути - работать "в белую" или начать "черную страницу" своей истории, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах и заявил, что теперь у олигархов есть только два пути.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Facebook.

"В 1991 году Украина восстановила свою независимость, но долгое время оставалась зависимой. Зависимой от интересов крупного бизнеса и большой политики. За это время они не просто тесно сплелись. Между ними вырос знак равенства. Как в известной дилемме "Что было раньше?", уже не вспомнить, кто кого создал: политики, которые стремились владеть большим состоянием, или владельцы большого состояния, которые стремились владеть политиками. Очевидно одно: и первые, и вторые никогда не имели Родины. Украина была для них просто ресурсной базой. Государственный бюджет – источником прибыли. А государственный интерес Украины – незнакомыми, смешными словами", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, сегодня он подписал закон, который в корне изменит это.

"Мы строим страну, где правила равны для всех. Где политики защищают интересы более 40 миллионов граждан. Где бизнес существует при содействии государства, а не за счет государства. Те, кого обычно называют олигархами, имеют теперь всего два пути. Первый – стать прозрачным, честным бизнесом и работать "в белую". Второй – пытаться играть по старым правилам, чем начать черную страницу своей истории", - подытожил президент.

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