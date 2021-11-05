РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11308 посетителей онлайн
Новости
15 509 213

У олигархов теперь два пути - работать "в белую" или начать "черную страницу" своей истории, - Зеленский

У олигархов теперь два пути - работать

Президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах и заявил, что теперь у олигархов есть только два пути.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Facebook.

"В 1991 году Украина восстановила свою независимость, но долгое время оставалась зависимой. Зависимой от интересов крупного бизнеса и большой политики. За это время они не просто тесно сплелись. Между ними вырос знак равенства. Как в известной дилемме "Что было раньше?", уже не вспомнить, кто кого создал: политики, которые стремились владеть большим состоянием, или владельцы большого состояния, которые стремились владеть политиками. Очевидно одно: и первые, и вторые никогда не имели Родины. Украина была для них просто ресурсной базой. Государственный бюджет – источником прибыли. А государственный интерес Украины – незнакомыми, смешными словами", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, сегодня он подписал закон, который в корне изменит это.

"Мы строим страну, где правила равны для всех. Где политики защищают интересы более 40 миллионов граждан. Где бизнес существует при содействии государства, а не за счет государства. Те, кого обычно называют олигархами, имеют теперь всего два пути. Первый – стать прозрачным, честным бизнесом и работать "в белую". Второй – пытаться играть по старым правилам, чем начать черную страницу своей истории", - подытожил президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон об олигархах

У олигархов теперь два пути - работать в белую или начать черную страницу своей истории, - Зеленский 01

Автор: 

Зеленский (20185) Закон об олигархах (119)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+45
Когда зелох безпричинно списывает долгов фирташам на 100 млрд - это игра в "белую" или еще нет?
показать весь комментарий
05.11.2021 17:18
+39
вава, еще лобик сморщи и ножкой топни. Игорьвалерич даст тебе конхфетку. Сосательную)))
показать весь комментарий
05.11.2021 17:17
+33
Беня не соответствует потому шо его ручная обезьянка играет роль Президента Украины.
показать весь комментарий
05.11.2021 17:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
це ти так ахметова та пінчука бореш? за 600 тон промислового кисню для лікарень дав без тендерів 80 млрд. на будівництво вагонів для укрзалізниці,а потім за безцінь ці вагони вона будуть ще й в оренду собі брати?
показать весь комментарий
06.11.2021 13:35 Ответить
Бггг. По этому Ахметов на аукционе вчера поднял цену на свет в 4 раза.....
показать весь комментарий
06.11.2021 14:21 Ответить
ваван а ты самто в белую работал хоть? или всё бабло в офшорах попрятал, правильный ты наш, нелох одним словом, ахахаха
показать весь комментарий
06.11.2021 14:26 Ответить
показать весь комментарий
06.11.2021 15:12 Ответить
Де політики захищають інтереси понад 40 мільйонів громадян Джерело:

Это как в фильме (по семейным обстоятельствам), Теща - квартира, дочь - комната, а 40 миллионов Громадян - 40 лямов украденных у Привата зелёных
показать весь комментарий
06.11.2021 16:32 Ответить
В нашей стране законов много. Только вот они не хотят работать, т.к. госинституты не хотят работать. Полиция убивает и насилует, не говоря уже о воровстве. Про судейство и так все в курсе.
В парламенте не народные депутаты, а шестерки олигархата, что его защищает на законодательном уровне.
Так чего именно бояться олигархам, Зеленский? Только одного - народа, которого они грабят,причем безбожно в последнее время.
показать весь комментарий
06.11.2021 17:44 Ответить
Якби ще ці олігархи не показали комусь дорогу. Втім вони вже "злякалися",як контрабандисти санкцій РНБО.
показать весь комментарий
06.11.2021 18:22 Ответить
у инвестиционной няни началась тяжелая "черная" полоса обогащения)))
показать весь комментарий
06.11.2021 18:26 Ответить
А які шляхи в тебе, покидьку ???
показать весь комментарий
06.11.2021 19:42 Ответить
Для Зебабуіна шлях один - це на ростов , якщо встигне добігти 😠
показать весь комментарий
07.11.2021 09:36 Ответить

Юсупова, яка топила за ЗЕленого ублюдка, видала вчора ось таке

показать весь комментарий
07.11.2021 00:16 Ответить
А, что там с ростом экономики на 40% и миллиардом высаженных деревьев? Эти темы уже закрыли?
показать весь комментарий
07.11.2021 07:17 Ответить
По этому безумному закону кроме Порошенко ни один олигарх (в том числе и Коломойский) не являются олигархами. Это потому что, как Московия на Донбассе, Коломойский в политике "ихтамнет".
показать весь комментарий
07.11.2021 09:04 Ответить
Страница 3 из 3
 
 