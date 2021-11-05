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Новости Война
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"Оккупанты должны понимать - нарушение режима прекращения огня не будет безнаказанным", - Кулеба о дальнейшем применении "Байрактаров". ВИДЕО

Российские оккупанты на Донбассе должны понимать, что нарушение минских договоренностей не будет оставаться безнаказанным, а украинский МИД приложит все усилия, чтобы ВСУ получала новейшие образцы оружия.

Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова о дальнейшем применении ударных беспилотников "Байрактар" украинской армией.

"Мы продолжим нашу работу, чтобы у нашей армии было как можно больше оружия, чтобы у нас были крепкие союзники. Наши военные уже будут решать какое конкретно оружие необходимо использовать. Мы должны дисциплинировать РФ на Донбассе. Они должны понимать, ччто нарушение минских договоренностей, нарушение режима прекращения огня, убийство украинских солдатов не будет безнаказанным", - сказал Кулеба.

Видео 1+1

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Беспилотник Bayraktar уничтожил бомбой российскую гаубицу, обстреливавшую защитников Украины, - Бутусов. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3516) Донбасс (26955) Бутусов Юрий (4343) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+5
Я давно предлагаю перекинуть его через забор на па-рашку, но что-то никто не берется пока.
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05.11.2021 17:30
+5
Хочеться сподіватися, що така заява не буде голослівною.
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05.11.2021 18:24
+5
Ураааа. Сейчас говнокомандующий вернет наши войска на те рубежи, от которых он же и заставил отойти? Сейчас это зеленое чмо извинится перед боевым генералом, которого он закрыл по обвинению в защите Украины?
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05.11.2021 22:52
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В качестве наказания - отправка скомороха на гастроль в Горловку? Да, от такого даже Безлер разбежится в разные стороны.
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05.11.2021 17:27 Ответить
Я давно предлагаю перекинуть его через забор на па-рашку, но что-то никто не берется пока.
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05.11.2021 17:30 Ответить
Этот утконос хорошо прижился.
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06.11.2021 02:51 Ответить
Да оккупанты уже поняли, и потихоньку оттаскивают от передовой технику которую жалко потерять.
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05.11.2021 17:36 Ответить
Вчера был такой же "здравомыслящий" ватник на подобной теме, пытался мне что-то доказать. Успокоил его модератор сайта, который оставил от кремлёвского бреда одни крестики.
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05.11.2021 18:29 Ответить
Нну, если не считать того, что это именно он и был, то да, "такой же")
/Видела вчера вашу беседу/
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05.11.2021 18:42 Ответить
И этот клон "здравомыслящего" в крестики превратился
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05.11.2021 18:45 Ответить
Словоблудие - не аргумент.
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05.11.2021 18:46 Ответить
Вы "в пыль растираете" в альтернативной реальности. Ваш растиратель неМефодий вообще заткнулся и на войну не пришёл.

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05.11.2021 19:10 Ответить
"Умом расею не понять", так же выглядит и кремлёвская логика. Я же написал - неМефодий на войну больше не пришёл, а ушёл читать Рымарука и слушать падающие "обычные гранаты".
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05.11.2021 19:28 Ответить
Я Вам дал удочку - рыбачьте.
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05.11.2021 19:35 Ответить
Лаптеногое, и таки да, сдёрни отсюда
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05.11.2021 18:33 Ответить
После так швабра и Хранция бурно обеспокоилась, мы больше никогда не увидим Байрактер в деле...
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05.11.2021 17:58 Ответить
Оккупанты?....хмммм....
https://www.instagram.com/p/CV2g4qrrprf/?utm_medium=copy_link
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05.11.2021 18:09 Ответить
Вже давним-давно Фейк-контроль розібрав це "розпорядження"
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05.11.2021 23:20 Ответить
Хочеться сподіватися, що така заява не буде голослівною.
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05.11.2021 18:24 Ответить
От министра иностранных дел, такие заявления звучат несколько НЕ УБЕДИТЕЛЬНО!
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05.11.2021 18:26 Ответить
ха-ха! если ***** заверещал на весь мир про "байрактар", значит, оно того стоило! в своё время, если б "кто то" кнопку нажал и разнёс нахрен всё, мы уже такой проблемы не видели... двоим богам служить не дано
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05.11.2021 19:12 Ответить
понимание оккупантов- С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 5 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Ранен украинский военнослужащий.
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05.11.2021 19:17 Ответить
"Оккупанты должны понимать - нарушение режима прекращения огня не будет безнаказанным"
_И это правильно, тут не о чем спорить. Если только, конечно, эти слова так и не станут делом.
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05.11.2021 20:15 Ответить
Ураааа. Сейчас говнокомандующий вернет наши войска на те рубежи, от которых он же и заставил отойти? Сейчас это зеленое чмо извинится перед боевым генералом, которого он закрыл по обвинению в защите Украины?
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05.11.2021 22:52 Ответить
Бла бла бла...С момента первого и единождого применения Байрактаров,было уже куча обстрелов, ну и где же наша решимость на ответки?!....
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06.11.2021 00:13 Ответить
Цей баральбез давно торохтить всяку хрєнь, коли розкурює айкоси із головним клоуном.
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06.11.2021 02:50 Ответить
Це правильно
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06.11.2021 08:34 Ответить
Красивая риторика. Уже с позиции старшенства. Так и надо было раньше. Ведь кацапня - это как малые дети. Даже ближе к животным ))
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07.11.2021 06:29 Ответить

Цитата Кулеби: "...Окупанти повинні розуміти - порушення режиму припинення вогню не буде безкарним..."...І коли буде "кара" чи тільки все на словах будете воювати зебалаболи?
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07.11.2021 19:36 Ответить
 
 