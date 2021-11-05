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В селах Киевщины и Хмельнитчины массово появляются объявления об отключении света, - Данилюк

В селах Киевщины и Хмельнитчины массово появляются объявления об отключении света, - Данилюк

Так, Подгайцы Киевской области без электричества с 8 до 18 будут в ноябре 8 дней из 30.

Об этом пишет в Фейсбуке экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Такие объявления начали массово появляться в селах Киевской и Хмельницкой областей. Людей предупреждают, что начиная с 17 ноября через день будут выключать свет с 10 утра до 6 вечера", - написал он, опубликовав соответствующее фото.

Данилюк предполагает , что подобные отключения будут введены по всей стране, как в девяностые.

"Это означает, что промышленные предприятия остановятся. Обязательства по контрактам на поставки будут сорваны. Малый и средний бизнес загонят еще глубже под ковер, потому что, конечно, все магазины, ТРЦ – все работает на электричестве. Добавьте еще к этому ограничению из-за локдауна, и вырисовывающаяся картина получается совсем апокалиптической", - строит предположения Данилюк.

Читайте: Никаких поручений СНБО о веерных отключениях нет, - Шмыгаль

Он отмечает, что хотел бы услышать объяснение этой ситуации от президента.

"Почему Украина скатилась до того, чтобы покупать электричество у Лукашенко и РФ, и кто будет за это отвечать? И какой у нас план действий, чтобы пережить зиму и не добить экономику. Санкции СНБО против погоды явно не помогут", - подытожил экс-секретарь Совета.

Автор: 

Киевская область (4105) отключение (204) Хмельнитчина (896) Данилюк Александр (469) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+22
главное что не барыга...хотя при барыге даже в 14-ом и 15-ом не отключали.
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05.11.2021 17:37
+21
ЗЕ-льоный веер

по приколу, в темноте.
ну как вам, поселяне ?
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05.11.2021 17:35
+14
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05.11.2021 17:38
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ЗЕ-льоный веер

по приколу, в темноте.
ну как вам, поселяне ?
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05.11.2021 17:35 Ответить
затонепорошенко.

они довольны.
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05.11.2021 17:40 Ответить
в 2000 году вот так просто на 14-19-21 час отключали свет в селе хотя погода была + 20и +35 уже апрель май... под Одессой Облэнерго Бабакова Дума РФ-- (Одесса) било на все гайкой с болтом ....я подал в суд сумма 167 тысяч курс 5 гривен за 1 бакс их не впечатлила.... тогда сумма стала 5.000.000 гривен или 1 млн. баксов ну вы бы видели кого только не побегало в суде да мне отказали 2 суда стоило обэнерго 30 тысяч баксов оставался Верховный Суд ждали подам или нет жалобу потом поумнели и перестали отключать вообще.... начальник РЭС и все райэнерго стало лучшими друзьями в селе стали работать точечно выявлять тех кто воровал свет и отрезать наставили в частном секторе каждом доме счетчик на улице много квартирные дома проверили и выявили квартиры где свет шел по левым кабелям и мимо счетчика.. отключали от света по 2-4 улицы-- пока соседи сами не сдавали воров на их улице а иначе сумма воровства равно распределялась на всю улицу... потом так стали работать по воде.... короче НАСТУПИЛА ЭРА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЙ САНКЦИЙ и ОТВЕТСТВЕННОСТИ кто не воровал платил по счетчику тот сидел со светом /водой а потом и с газом...А ВЕЕРНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРИНОСЯТ НЕ ЭКОНОМИЮ-- А УБЫТКИ- ЭТО ДОКАЗАНО ЕЩЕ В 90 ГОДАХ после длительного отключения особенно осенью весной зимой и после запуска когда начинался массовый ПИК света трансформаторы подстанции и кабеля просто взрывались как хлопушки....
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05.11.2021 19:21 Ответить
Не могет быть! Дениска Шмигаль и Зе сказали что Усе хорошо!
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05.11.2021 17:35 Ответить
да в некоторіх районах уже как месяц такое происходит но молчат а нам тут зе локшину вішають то ли еще будет
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05.11.2021 17:37 Ответить
главное что не барыга...хотя при барыге даже в 14-ом и 15-ом не отключали.
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05.11.2021 17:37 Ответить
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05.11.2021 17:38 Ответить
Молодец, бубочка, лохов так и учат !
Ну,.... шоб по приколу.
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05.11.2021 17:52 Ответить
Главное, чтоб липизрисство было, когда будут крутить квартал или видосики-гундосики.

А то зе-быдло из сел Киевщины и Хмельниччины, на 99% голосовавшее за клована, не поймет.
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05.11.2021 17:38 Ответить
Так найвелычнишый все делает, что-бы быдло наконец-то поняло, кого оно выбрало. Главное, у бубочки наступил конец. Теперь зебаньки пусть держатся за этот самый конец. Конец его эпохи бедности. В общем, нормально бубочка прикололся. Над стадом дебилов, проголосовавшим за него.
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05.11.2021 17:51 Ответить
Хуже не будит
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05.11.2021 17:40 Ответить
Да ладно,зазеленышам главное,чтобы когда "Сватов" показывают, свет был
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05.11.2021 17:43 Ответить
А шо каму не нравицца?
Голосавали по приколу, а в этих селах голосовели не меньше 80% за бубочку, вот теперь бубочка над вами, идиотами, и прикалывается.

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05.11.2021 17:45 Ответить
Ну шо, как там липецкая фабрика поживает, зебанутые? Уже и до электричества Порошенко добрался? Напаприкалывались, сметуны? Или ста дней не прошло, еще надо подождать?
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05.11.2021 17:46 Ответить
если бы твоя порошенка хоть на 10% была человеком, а не свыней циничной, то не проиграл бы позорно клоунам выборы
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05.11.2021 17:59 Ответить
Да, да. Запоребриковые свою "еслибу" парят вовсю, а ты от них ничем не отличаешься. Тот же валенок. Свиня- это ты. Только и в состоянии хрюкать, остальное ноль, полный. Кроме лая Порошенку ничего конкретного предъявить не в состоянии, ни сформулировать, ни подтвердить. Бред один.
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05.11.2021 18:04 Ответить
Це планові роботи. ГАВ вводяться без попереджень і на коротший час.
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05.11.2021 17:46 Ответить
У тому плані також була купівля електроенергії у Білорусії.
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05.11.2021 17:48 Ответить
Ні. Просто при планових роботах із знеструмленням споживачів вимагається попередження за 7 днів (раніше було 10).
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05.11.2021 17:50 Ответить
Ето когда такое было? А ты в какой стране живешь что вас предупреждают? У нас когда захотели тогда и вырубили а дозвониться в Обленерго нельзя потому что трубки не берут. Зато с мобилки спишет пару десятков гривень ( потому что в Обленерго только стационарные тел.) пока слушаешь музыку типо *занято*
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05.11.2021 17:55 Ответить
А це останні років 6 так. І попереджають не нас, а попереджаємо ми.
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05.11.2021 18:10 Ответить
Ага))) У нас позавчера и вчера с 17.00 до 18.00 проводили ремонтные работы))) Причем отключена была и линия обслуживающая ж/д, которая запитана отдельно и никогда не отключается)
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05.11.2021 17:59 Ответить
Про аварійні відключення нічого не чув? І "у нас" це де?
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05.11.2021 18:11 Ответить
Два дня подряд в одно и тоже время?))) Самому то не смешно?) Генический район)
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05.11.2021 18:23 Ответить
очінь інтєрєснає рєшеніє...
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05.11.2021 17:46 Ответить
Нашо нам ліпістрічіство? Нам Сонцесяйний світить!
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05.11.2021 17:52 Ответить
У нас тоже иногда такие обьявы вешают при плановых работах.
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05.11.2021 17:53 Ответить
Якраз включать коли сватів будуть показувати, нічого важливого не пропустять.
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05.11.2021 17:55 Ответить
люблю сватов
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05.11.2021 17:59 Ответить
Найвеличніший лідер **********
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05.11.2021 18:02 Ответить
Ученье - свет, а неученье - тьма... "лечитесь", зебилы....(((
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05.11.2021 18:10 Ответить
Для начала надо спросить у старосты, а вешал ли он объявления в селе. А потом делать выводы.
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05.11.2021 18:41 Ответить
Тю, у нас в Мариуполе ДТЭК так любит плановые ремонты проводить. Иногда по 10 дней отключают подряд, некоторым везунчикам. У нас летом по адресу 4 дня подряд с 8 до 18 отключали и ничего. Это почерк ДТЭК (чтоб их покривило всех с рыжим во главе)
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05.11.2021 18:56 Ответить
ещё тепло, а уже ффсе, а зеленые при этом со спокойной мордой вещают что ффсе будет хорошо...
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05.11.2021 19:02 Ответить
Воздух в Украине станет значительно чище..Шахтерам надо переходить на работу в Гиперлуп Данилюка!США будут оказывать Украине помощь в выработке на наших АЭС водородного топлива.Кроме того ,США обещают провести у нас испытания модульных необслуживаемых АЭС для выработки чистого водородного топлива.Ахметку с его шахтами и коптящими ТЭС -на свалку!!!
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05.11.2021 19:02 Ответить
И космические корабли со всех уголков вселенной потянутся к нам...
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05.11.2021 20:35 Ответить
Хотьпаржом
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05.11.2021 19:16 Ответить
Во первых днем свет почти не нужен по тому что светло от солнца. Во вторых электричество можно брать от акумуляторов а их заряжать ночью когда ток в розетках есть. А в третих кто по умнее тот давно себе поставил в подвале дизель генератор и питаеться от него. Надо понемать что у нас идёт гибридная война с агресором рашей и она делает все что бы Украина загибла без света угля и газа но этого не произойдет. В средние века когда у нас тоже не было ни света ни газа запорожские казаки в Украине провели не сколько войн с рашей но все равно победили и победим и сейчас. По тому что ещё жив в нас козацкий дух к тому же подкрепленый сейчас нашей возросшей гидностью патреотизмом и пунктом конституции где мы все идём в нато и ес. А это будет поважнее чем какой то москальский газ белоруское электричество и казахский уголь. Весь мир с нами. Слава Украине!
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05.11.2021 19:26 Ответить
Слава Ослу!
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05.11.2021 19:29 Ответить
Откуда в селах деньги на генераторы и бензин для них?!
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05.11.2021 20:14 Ответить
Не верю. Это все проделки Порошенка. Все электричество ворует на свои фабрики, шакаладки для зетипиллов делает, а они от них тупеют.
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05.11.2021 19:27 Ответить
Ничего, вернётся во власть Юлия Тимошенко и снова отменит веерные отключения.
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05.11.2021 19:38 Ответить
Потом снова в тюрьму? Доброе дело наказуемо...
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05.11.2021 20:51 Ответить
Рінат Ахмєтов-хазяїн електрики. Хоче подає, хоче ні
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05.11.2021 20:05 Ответить
жители сел пускай ржут. Хуже ж не будет если клоуна избрать презом
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05.11.2021 20:11 Ответить
Дуже добре,нарід повинен пам'ятати який вибір зробив.Слава Зеленському та його уряду,повернув країну в дев'яності роки минулого століття!
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05.11.2021 21:50 Ответить
 
 