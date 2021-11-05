В селах Киевщины и Хмельнитчины массово появляются объявления об отключении света, - Данилюк

Так, Подгайцы Киевской области без электричества с 8 до 18 будут в ноябре 8 дней из 30.

Об этом пишет в Фейсбуке экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Такие объявления начали массово появляться в селах Киевской и Хмельницкой областей. Людей предупреждают, что начиная с 17 ноября через день будут выключать свет с 10 утра до 6 вечера", - написал он, опубликовав соответствующее фото.

Данилюк предполагает , что подобные отключения будут введены по всей стране, как в девяностые.

"Это означает, что промышленные предприятия остановятся. Обязательства по контрактам на поставки будут сорваны. Малый и средний бизнес загонят еще глубже под ковер, потому что, конечно, все магазины, ТРЦ – все работает на электричестве. Добавьте еще к этому ограничению из-за локдауна, и вырисовывающаяся картина получается совсем апокалиптической", - строит предположения Данилюк.

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Он отмечает, что хотел бы услышать объяснение этой ситуации от президента.

"Почему Украина скатилась до того, чтобы покупать электричество у Лукашенко и РФ, и кто будет за это отвечать? И какой у нас план действий, чтобы пережить зиму и не добить экономику. Санкции СНБО против погоды явно не помогут", - подытожил экс-секретарь Совета.