Смертельное ДТП в Харькове: У 16-летнего подозреваемого принудительно возьмут кровь на анализ

У 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, принудительно примут кровь на анализ после того, как он отказался от добровольной сдачи.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Маси Найем, который представляет интересы потерпевшей, передает Цензор.НЕТ.

"У Николая Харьковского принудительно отберут кровь для проведения экспертиз. Полиция сделала то, что нужно: обратилась в суд с соответствующим ходатайством. Спасибо! Сегодня ходатайство суд удовлетворил и разрешил следователю принудительное изъятие образцов крови подозреваемого", - говорится в сообщении.

По словам адвоката, образцы крови необходимы для сравнительного анализа в ряде специальных экспертиз, большинство из которых уже назначены.

"И еще любопытно. Сроки апелляционного обжалования меры пресечения должны были закончиться еще 02 ноября. Адвокаты нашей компании промониторили – жалоба не поступала", - добавил он.

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Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести. Теперь он отказывается сотрудничать со следствием.

28 октября суд отправил его под арест без права залога.

Единственная находящаяся в сознании свидетельница аварии в Харькове Елизавета Дусик рассказала правоохранителям, что за рулем был подозреваемый, ее ровесник Николай Харьковский.

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