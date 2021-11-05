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Новости ДТП
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Смертельное ДТП в Харькове: У 16-летнего подозреваемого принудительно возьмут кровь на анализ

Смертельное ДТП в Харькове: У 16-летнего подозреваемого принудительно возьмут кровь на анализ

У 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, принудительно примут кровь на анализ после того, как он отказался от добровольной сдачи.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Маси Найем, который представляет интересы потерпевшей, передает Цензор.НЕТ.

"У Николая Харьковского принудительно отберут кровь для проведения экспертиз. Полиция сделала то, что нужно: обратилась в суд с соответствующим ходатайством. Спасибо! Сегодня ходатайство суд удовлетворил и разрешил следователю принудительное изъятие образцов крови подозреваемого", - говорится в сообщении.

По словам адвоката, образцы крови необходимы для сравнительного анализа в ряде специальных экспертиз, большинство из которых уже назначены.

"И еще любопытно. Сроки апелляционного обжалования меры пресечения должны были закончиться еще 02 ноября. Адвокаты нашей компании промониторили – жалоба не поступала", - добавил он.

Также читайте: Адвокат Черняк будет помогать семье погибшего в ДТП в Харькове Носова: задача - максимальный срок недоумку-гонщику и привлечение к ответственности его родителей, - Сапронов

Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести. Теперь он отказывается сотрудничать со следствием.

28 октября суд отправил его под арест без права залога.

Единственная находящаяся в сознании свидетельница аварии в Харькове Елизавета Дусик рассказала правоохранителям, что за рулем был подозреваемый, ее ровесник Николай Харьковский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТП с Infiniti: 16-летний подозреваемый Харьковский отказался сдать анализ крови

Автор: 

ДТП (7670) Харьков (7433) Найем Маси (138)


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Топ комментарии
+30
Еще месяц подождут и тогда точно возьмут. Пока не выветрилось еще. Рано
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05.11.2021 17:47
+12
У этого ганд.на гровь нада брать на мясокомбинате.
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05.11.2021 17:49
+11
Очень своевременно...
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05.11.2021 17:47
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Еще месяц подождут и тогда точно возьмут. Пока не выветрилось еще. Рано
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05.11.2021 17:47 Ответить
Тут нет никакой корупции, неужели вы неверите наслово нашему правоссудию ?
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05.11.2021 17:55 Ответить
Ви бачили? Тут ситуація дуже цікава. Саме його батьки не настільки круті. А от за потерпілих вписалися реально небідні люди. Так що тут результати можуть бути цікавими.
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05.11.2021 18:04 Ответить
Давайте читать внимательно.

"По словам адвоката, образцы крови необходимы для сравнительного анализа в ряде специальных экспертиз, большинство из которых уже назначены."
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05.11.2021 19:33 Ответить
Очень своевременно...
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05.11.2021 17:47 Ответить
У этого ганд.на гровь нада брать на мясокомбинате.
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05.11.2021 17:49 Ответить
Вы абсолютно правы....Этого выродка надо полоснуть по горлу и набрать крови на все анализы и экспертизы. Ведро. И не надо у этого урода на все действия следственные согласие спрашивать. Слишком много чести для такой перхоти ***********. Ему всё равно не жить.... После бурной ночки со всеми обитателями барака....
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05.11.2021 18:48 Ответить
так уже времени сколько прошло, там ниче не будет, разводят как лохов наш нарид, ну мож наркоту покажет
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05.11.2021 17:50 Ответить
так кровь для наркоты и берется
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05.11.2021 17:52 Ответить
Це зразки крові НЕ для аналізу на наявність наркотиків чи їх метаболітів. Це порівняльний аналіз. Можливо, десь на місці водія виявили сліди крові, а водій заперечує, що він був за кермом. Для цього і потрібен порівняльний аналіз.
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05.11.2021 20:36 Ответить
Може не треба поспішати?
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05.11.2021 17:51 Ответить
Прошло 10 дней и только берут кровь на анализы... Явная финансовая заинтересованность НЕ расследовать преступление. Хотя общественное мнение ну явно не позволит всё спустить на тормозах, это же очевидно, ало "правоохранители" очнитесь
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05.11.2021 17:52 Ответить
Цікаво, як то виглядатиме. Злапають за руки-ноги, прив'яжуть до стільця і штрикнуть шприцом? І що воно дасть через 10 днів після ДТП?
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05.11.2021 17:54 Ответить
Трёхлитровым шприцем.
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05.11.2021 17:57 Ответить
такие есть?
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05.11.2021 18:06 Ответить
Одолжу велосипедный насос....
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05.11.2021 18:51 Ответить
лучше помповое ружье...
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05.11.2021 18:55 Ответить
"Э нэт тарапитса нэ надо" (с)
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05.11.2021 18:04 Ответить
малолетний уе...бок, совершивший убийство - преступник, и брать в него кровь для анализа нужно не спрашивая у него, и по горячим следам.
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05.11.2021 18:05 Ответить
Може, й треба, але такий аналіз не буде доказом у суді.
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05.11.2021 18:49 Ответить
в нашому суді й вбивство не завжди є доказ виноватості... хіба що суддю закопають. то вже буде жилізний доказ.
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05.11.2021 18:53 Ответить
Может, учитывая резонанс, и расследуют по настоящему. А вообще Новая Полиция, не лучше старой. Моя история пример как расследуют в Украине дела по ДТП. Я, жертва преступления, вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление всё же было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Такое коррумпированное государство нежизнеспособно. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 18 месяцев фальсифицирует дело. - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной бредовой экспертизой, где "эксперты", вопреки всей медицинской науке, написали, что 80-ти летний инвалид может , как ни в чём не бывало, 2 недели, без обращения к врачам, бегать по городу с переломом основания черепа.- Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом в пользу преступника и следствия. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k .

Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637

А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637

Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933

, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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05.11.2021 18:16 Ответить
І що дасть той аналіз? Він - вбивця, і чи був під алко чи нарко сп'янінням, байдуже. Чи це буде для нього виправданням
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05.11.2021 18:21 Ответить
Це обтяжуюча обставина, яка впливає на покарання.
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05.11.2021 18:50 Ответить
Пусть дают хоть 8 лет... Всё равно он и двух лет не протянет - удавится после очередной групповухи...
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05.11.2021 18:55 Ответить
статью переквалифицируют
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06.11.2021 00:52 Ответить
Литров 5 крови взять на анализы и дело будет закрыто.
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05.11.2021 18:27 Ответить
Лучше выпустить всю кровь и не делать никаких анализов - не пачкать пробирки...
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05.11.2021 19:00 Ответить
І що це тепер дасть? За цей час в крові вже не залишилось нічого "зайвого"... О-оперативність.
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05.11.2021 18:34 Ответить
наркота так швидко не метаболізує
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05.11.2021 23:34 Ответить
Смешно.
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05.11.2021 18:36 Ответить
не прошло и полгода.....

что они теперь уже в его крови искать будут?

Золото? Брильянты?....

от придурки.....
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05.11.2021 18:53 Ответить
Не пройшло і пів-року...
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05.11.2021 18:58 Ответить
Макуха для лохов очередная. Только экспресс-анализ в течении первых 3 часов даёт чёткий результат. До 6 часов тоже. Спустя сутки -уже остаточно и не докажешь. Это наработаная схема---молчать, адвоката требовать, потом отказ от него, и всё сначала. Передача за бабло мочегонного на сизо и много-много чего нужного, косить под дуремара---продолжайте---мы же все это знаем и давно. Мы построили---нам и ламать псевдо-систему. Есть старые как эпоха констатации---*Кривое ровным никогда не станет---а чего нет--то и не считают*. Но мы так делаем.
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05.11.2021 18:58 Ответить
Нарешті . А то якась дурня " відмовився "??? Чом він має право відмовлятися ???
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05.11.2021 19:30 Ответить
Как то поздно уже брать кровь у него, разве что всю)) Кровь быстрее всего очищается от алкоголя или наркотиков.
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05.11.2021 20:27 Ответить
Це робиться, скоріш за все, для додаткової доказової бази, хто був за кермом. Мабуть, на водійському місті були сліди крові, от і хочуть порівняти зразки. Ну, а якщо ще щось знайдуть в тій крові, то теж згодиться для слідства.
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05.11.2021 20:40 Ответить
73% каментов - зебилы, сидящие на солях, и не понимающие, что их уже начали вычислять не по ip а по днк
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05.11.2021 22:53 Ответить
Колєнька ще маленький! Неможна у дитинки брати кров без його згоди. Це ж яка психологічна травма у маленького на все життя залишиться. А він потім оскаженіє та стане серійним вбивцею. Колєнькі взагалі в авто не було, він спав вдома у люлі, тверезий та з пістолетом під подушкою( дитяча звичка), мама з татком підтвердять.
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06.11.2021 00:01 Ответить
 
 