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Если нардепы уйдут из "СН" в группу Разумкова, пусть сдают мандат, - Мотовиловец

Если нардепы уйдут из

"Слуги народа", которые захотят присоединиться к межфракционному объединению экс-спикера Дмитрия Разумкова, должны отказаться от депутатского мандата.

Такое мнение первый замглавы фракции "СН" Андрей Мотовиловец высказал в интервью изданию "Лига", сообщает Цензор.НЕТ.

"Если депутаты-списочники выходят из "Слуги народа", пусть сдают мандат и идут на выборы. У нас освобождаются округа. Пусть пойдут на выборы и скажут избирателям: "Мы новая партия Дмитрия Разумкова. Мы просим получить от вас политический мандат". Так будет честнее", - сказал он.

Мотовиловец добавил, что "скептически" относится к президентскому рейтингу Разумкова.

"Этот замер был сделан, когда он был у всех на слуху. Внимание на рейтинги нужно обращать, когда ты подходишь поближе к выборам. Пока нужно сосредоточиться на работе", - сказал он.

Также читайте: Экс-спикер Разумков создает межфракционное объединение "Розумна політика"

"Я не думаю, что избиратели голосовали, думая, что вы создадите свою группу. Это очень низко и манипулятивно", - подчеркнул он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 ноября экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал создание межфракционного объединение "Разумная политика".

Автор: 

Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2627) Мотовиловец (41)


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Топ комментарии
+71
Хе-хе. Истерика у моносброда! Сцyт, когда страшно
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05.11.2021 17:58
+44
а почему б вам всем кодлом не сдать мандат?
Почему те должны сдавать а вы нет?
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05.11.2021 18:00
+36
То пусть Гундосик снова "героически" распустит ВР.
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05.11.2021 18:02
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Правила форума Совет форумчан
Хе-хе. Истерика у моносброда! Сцyт, когда страшно
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05.11.2021 17:58 Ответить
Ну звісно, монозброд розвалиться і тоді треба перевибори, котрих сциться моношобло.
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05.11.2021 18:10 Ответить
Баба Юля вже давно хоче зайти в коаліцію до зелених. Та й он довибори в Раду в Херсоні були, а наш мудрий " нарід" вибирає ......
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05.11.2021 18:27 Ответить
Та вже намає ніякої моно. СН за свою ж Верещук тіка 190 голосів віддали. ЗА призначення додали "антіолігархічні" групи типу "майбаха"...
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05.11.2021 21:42 Ответить
где будут прятаться ЗЕ-билы ?

достанем хоть из-под плинтуса в Украине, хоть из-под Хайфы !
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05.11.2021 18:18 Ответить
Они ж потому и истерят, что как только закончится эта каденция в Раде, они больше не будут нужны - отработанный биомусор. Кто там их куда будет спасать? Их же набирали по объявлению
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05.11.2021 18:20 Ответить
ой боюсь расстрельные списки были готовы еще ДО заяв о вступлении в Партию Слуги дебила Вовы...
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05.11.2021 19:07 Ответить
а вообще у нас нет ИМПЕРАТИВНОГО МАНДАТА ПОЯСНИТЕ ЭТИМ ДЕГЕНЕРАТАМ ВОВЕ И СТЕФАНЧУКУ АРАХАМИИ И ЭТОМУ придурку Мотодураку... в том смысле что переход и (или) выход из фракции не является основанием и обязанностью отбирать мандат у нардепа....
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05.11.2021 19:10 Ответить
Монобільшість СН в парламенті вже різко затріщала по швах...

До міжфракційного об'єднання "Розумна політика" (Разумкова)- вже готові приєднатися 25 нардепів...
Далі слід очікувати "одруження" СН... як не з ОПЗЖ, то з "Батьківщиною"
Правда, нині в світі стали модними "безголові ЛГБТ-шлюби"... тому можуть "сообразіть і на троіх"
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05.11.2021 21:26 Ответить
Секта? Всё признан на лицо...
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05.11.2021 22:18 Ответить
это че за зеленый шмондер ?
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06.11.2021 11:40 Ответить
А кто тебя знает, что ты за шмондер.
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06.11.2021 12:23 Ответить
А що це за дебіл намалювався?
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05.11.2021 17:59 Ответить
Тав в ВР вся монобильшисть - стадо идиотов. ЗЕбанутых.
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05.11.2021 18:06 Ответить
гнилые люди даже делая общее дело обязательно между собой перегрызутся
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05.11.2021 18:16 Ответить
https://ru.slovoidilo.ua/persony/motovilovecz-andrej-viktorovich https://ru.slovoidilo.ua/persony/motovilovecz-andrej-viktorovich

КОЛИЧЕСТВО ОБЕЩАНИЙ (ШТ.)
71 В процессе18 Выполнено6 Не выполнено95 Всего
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05.11.2021 18:13 Ответить
Так он же спикером Рады был! Вы чо?
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05.11.2021 18:24 Ответить
У вас у московії?
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05.11.2021 18:28 Ответить
Та і ще №1 в виборчому списку СН!!! Втім, коли корабель починає тонути, щурі не виконують команди капітана не покидати корабель.
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05.11.2021 18:31 Ответить
а почему б вам всем кодлом не сдать мандат?
Почему те должны сдавать а вы нет?
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05.11.2021 18:00 Ответить
А где-же он кормиться будет, если руки из тухеса ростут?
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05.11.2021 18:07 Ответить
в законотворчестве не важно от куда руки, пусть даже из жопы, важно, чтоб мозги присутствовали и интеллект был не на уровне грузчика и прачки.... намного выше.
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05.11.2021 18:19 Ответить
А шо, стадо ЗЕбилов из монофракции дало тебе повод надеяться, что у них есть мозги? У этих дебилов интеллект ниже плинтуса, это аксиома.
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05.11.2021 19:10 Ответить
я разве про ЗЕбилов говорил? я говорил в общем... про всех.
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05.11.2021 19:20 Ответить
Харчеваться. Харчеваться, а не кормиться.
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05.11.2021 21:45 Ответить
правильна и пусть бабло в конвертах, которое раздавали-вернут
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05.11.2021 18:00 Ответить
чем глубже в ЗЕболото те больше серут жабы
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05.11.2021 21:27 Ответить
"Я не думаю, что избиратели голосовали, думая." Очень точная мысль. Не думали ваабще.
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05.11.2021 18:00 Ответить
и голосовали за Голобородько.... кинули их, а теперь еще и требуют мандаты сдавать.
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05.11.2021 18:21 Ответить
Ааааа)))во ахметка в опу зеле кинжал засунул
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05.11.2021 18:00 Ответить
То пусть Гундосик снова "героически" распустит ВР.
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05.11.2021 18:02 Ответить
Этот зекретин сам себя подставил -тот разумков из штанов выпрыгивал уже -выгони меня ,зеля!нет у зекрыс методов против ахметки,которому дерьмак посмел условия ставить)))
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05.11.2021 18:07 Ответить
Если так дело и дальше пойдет,то роспуски станут плановыми-по средам и пятницам.
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05.11.2021 18:08 Ответить
Не пойдёт - новая ВР объявит Гундосику импичмент.
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05.11.2021 18:11 Ответить
Не факт,что мудрый нарид опять не выберет вместо "квартала"- "дизель шоу".
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05.11.2021 18:15 Ответить
Я надеюсь, что многие получили прививку от клоунов и обещальщиков типа - "Лох, голосуй за меня и я сделаю мир и газ дешевле"...
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05.11.2021 18:25 Ответить
Ваши слова-да Богу в уши.
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05.11.2021 18:42 Ответить
Там уже 25слуг намылилось
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05.11.2021 18:04 Ответить
Голобуцький: ми отримали класичну історію, коли державою керує сірий кардинал, а в короля - полювання, бали та позування для парадного портрету

05.11.2021, 17:40 • 134 • https://uainfo.org/blognews/1636119866-golobutskiy-mi-otrimali-klasichnu-istoriyu-koli-derzhavoyu.html#mc-container 0



Аваков в ефірі "Україна 24" описав те, що ми і так знали про ОП і Зеленського: ""Они приходят в кабинет президента, он говорит "предлагаю то-то и то-то". Они: "Блестяще! Это гениально, господин президент! Миллиард деревьев? Браво!".

Про це на власній сторінці у Facebook https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/4692221827507684 пише політолог Олексій Голобуцький, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .

Єрмак дійсно знайшов оптимальні інструменти для взаємодії з Зеленським: лестощі, переконання в мудрості, мужності, чомусь там ще. А всі довкола - заздрісники. Але дурні, тому "ми їх на раз переграємо, одним пальцем"!.. Грає на добре йому відомих страхах, бажаннях, слабкостях Зеленського як на роялі: втиснеш сюди - отримаєш цей звук, втиснеш туди - інакший.

Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1636018543-yuriy-romanenko-zelenskiy-i-ahmetov-possorilis.html Юрий Романенко: Зеленский и Ахметов поссорились

Це вже навіть не тепла ванна. Це повноцінне занурення в штучний світ, де все можливо і все реально.

Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1636110886-u-zelenskogo-seychas-po-faktu-dazhe-ne-prezidentskie-a-imperatorskie.html У Зеленского сейчас по факту даже не президентские, а императорские полномочия. Наполеон, которого он изображал в кино, от зависти бы сжевал свою треуголку - Кочетков

В підсумку ми отримали класичну історію, коли державою керує сірий кардинал. А в короля полювання, бали, виходи до вдячного народу і позування для парадного портрету.
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05.11.2021 18:04 Ответить
Так "король" - конченый идиот, всем рулит Дерьмак.
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05.11.2021 18:09 Ответить
вчера короля трахнул Лерос и тот пошел по рукам
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05.11.2021 18:16 Ответить
вчера был реально исторический день !

фах по фейсу и ничего !
а раньше то, за Лехой Гончаренко по зале ВР бегал, ничего личного кричал.
Вчера ЗЕ утерся и сидел обосцаный
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05.11.2021 18:26 Ответить
А если бы выборы были раз в год - подобных вопросов просто не возникало бы - Рада была бы уже практически чистая от зеленых крыс.
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05.11.2021 18:04 Ответить
У зепотвор починається паніка і це супер 😊
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05.11.2021 18:05 Ответить
насколько я помню разумков был первый номер в списке слуг уродов.
Почему мотовылец считает его неправильным слугой а себя правильным?
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05.11.2021 18:05 Ответить
Потому что он правильно и старательно вылизывает тухес бубочке, а Разумков уже наелся бубочкиного дерьма. ЗЕленого.
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05.11.2021 18:11 Ответить
между нами всё порвато и тропинка затоптата...
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05.11.2021 18:06 Ответить
Вторая колонна бени выдвигается.
ПЫСЫ: Полагаю, что тебе придется пойти нафуй и дальше. С мандатом.
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05.11.2021 18:06 Ответить
Повторюю для юридичних дегенератів: мандати дали ВИБОРЦІ (хай навіть і дебіли), а не ваша гоп-компанія.
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05.11.2021 18:07 Ответить
Ну да, ещё Димы Разумкова не хватало в президенты. Сына своего любящего рашку отца
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05.11.2021 18:08 Ответить
https://t.me/zelenicholovichky Зеленi чоловічки
Керівництво ВР хоче відсторонити від засідання депутатів, які тримали плакати проти Зеленського (на вчорашньому засіданні з призначенням Резнікова Міністром оборони).

 Алкоголік Корнієко, якого нещодавно призначили віцеспікером в Раді, натякнув журналістам, що монобільшість спробує відсторонити від засідань депутатів «ЄС», які тримали плакати проти Зеленського.

Вони дійсно такі тупі, що можуть це зробити. Може хоч так ці йолопи вивчать, що таке «ефект Стрейзанд».
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05.11.2021 18:08 Ответить
"Если депутаты-списочники выходят из "Слуги народа", пусть сдают мандат и идут на выборы. У нас освобождаются округа. Пусть пойдут на выборы и скажут избирателям: "Мы новая партия Дмитрия Разумкова. Мы просим получить от вас политический мандат". Так будет честнее", - сказал он. Источник:
В таком случае мандаты должны сдать все депутаты от СН, ведь люди голосовали за либертарианскую партию, а СН потом два раза меняла свою идеологию.
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05.11.2021 18:10 Ответить
точно замечено-два раза меняли идеологию;
сначала просто воровать
а потом воровать с предательством
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05.11.2021 19:42 Ответить
Ну от і почалось бурлєніє нечистот. Далі буде...
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05.11.2021 18:12 Ответить
Если депутат списочник значит за него голосовали пусть и лохи, но голосовали. На каком основании они должны сдавать свои мандаты. Тем более, что партии Разумкова нет,
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05.11.2021 18:13 Ответить
Шустер через полгода может оказаться без покровителя.Сегодня его Порошенко будет защищать!
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05.11.2021 18:14 Ответить
а может слуги рискнут пойти на внеочередные выборы?
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05.11.2021 18:15 Ответить
Не рискнут.
Там хоть и половина полные дебилы, но всё равно понимают, что второй раз они ни за что в депутаты не попадут и придётся опять идти в домработницы, грузчики, фотографы, которыми они были, пока мудрый нарид не решил, что именно таким недоучкам он может смело доверить свои жизни и жизни своих детей.
А в депутатах их хорошо кормят.
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05.11.2021 18:32 Ответить
А який закон чи регламент зобов'язує їх здавати мандат? Он ви самі навиганяли з фракції, і що? Ну, стали позафракційними, але ж депутатами залишились. Що воно за дебілятко намалювалось
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05.11.2021 18:15 Ответить
мажоритарників цей закон не стосується,а списочникі на вихід тепер,а ще недавно,пам*ятаю тут ми обурювалися-чому не можна вигнати депутата,після того як їх перекупляли пачками,до революції
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05.11.2021 18:53 Ответить
Значить, Разумков може наумовляти мажоритарників СН вийти з фракції, тим більш що вони менш залежні від Зє!партії. Просто особисто мене ні ті, ні інші не цікавлять - я не їх електорат.
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05.11.2021 19:41 Ответить
його першого і виженуть зелені з депутатства на з*їзді своєму,нехай на дворі наумовляє))
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05.11.2021 20:05 Ответить
Я ж кажу - мені байдуже щодо Зє!леного гівна. Власне, як і до будь-якого іншого.
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05.11.2021 21:17 Ответить
Це що, рудий відмовиться наповнювати конверти пліснявим слугам? НігАдяй ! Що ж вони жерти будуть?
Вава, запиши його в олігархи, щоб знав, як "сиріткам" аліменти не сплачувати.
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05.11.2021 18:20 Ответить
этот суровый Гарри Поттер бальшой учоный)))
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05.11.2021 18:23 Ответить
Похож, его кошерная версия.
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05.11.2021 18:51 Ответить
уткi кряють жаби квакають
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05.11.2021 18:23 Ответить
Пупс має бути позбавлений мандату бо він №1 у списку "Слуг". Геть з ВР! Оце і є "депутатське рабство" яке запровадила мадам Капітєльман - "якщо в моєму списку роби що хочеш, кради якнайбільше але голосуй як сказав лідер!". Якщо хтось вважає "вибори по партійним спискам" за куплені місця в списку будь якої партії "демократію" то він розумово неповносправний...
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05.11.2021 18:31 Ответить
Деякі члени партії СН вже зрозуміли, що чим раніше вони покинуть цю партію, то у них більше шансів на своє політичне майбутнє.
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05.11.2021 18:36 Ответить
Яке майбутнє?! Хочаб не сісти.
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05.11.2021 20:18 Ответить
Тому і будуть прагнути і "рибку з*їсти і на тепле місце сісти", а не біля "параші".
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05.11.2021 20:52 Ответить
А шо так можна?
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05.11.2021 18:51 Ответить
Аваков хоче об'єднати в одному альянсі Тимошенко, Разумкова та Гройсмана. "Я відкидаю крайні точки зору - вкрай праву, вкрай ліву. Я - центрист. Але визнаю, що є ліві центристи - такі як Дмитро Разумков, наприклад. Є праві центристи - Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк. Є Юлія Тимошенко - вона знаходиться над усіма Є Олег Ляшко - він просто є. Є Ігор Смешко, напевно з'являться інші люди Давайте подумаємо про те, щоб всі ці розумні та різні люди спробували зробити ось такий альянс, який дозволить зробити баланс, який би рухав нашу країну вперед. Ось це те, чим я хочу займатися. Так, це політика. Так, це буде. І від цього нікуди не подітися, я цим буду займатися".
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/protiv-zelenskogo-sumeet-li-avakov-sozdat-alyans-iz-timoshenko-razumkova-i-groysmana-05112021-441962 https://www.dsnews.ua/ukr/politics/protiv-zelenskogo-sumeet-li-avakov-sozdat-alyans-iz-timoshenko-razumkova-i-groysmana-05112021-441962

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05.11.2021 18:54 Ответить
Прям...не "Слуга народу",а Гитлерюгенд якійсь !
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05.11.2021 19:06 Ответить
хм. це ж, з якого переляку?! схоже у нардепа iстерика
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05.11.2021 19:08 Ответить


Mira D.


@_Mira_Miranda_

·
https://twitter.com/_Mira_Miranda_/status/1456641354478637059 2 ч



Яке фото гуляє інтернетом)) Спостерігаємо за руками... і що це? - Бусінки няшні)))))
куча оберігів
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05.11.2021 19:28 Ответить
Гематит,малахит(возможно имитация)кажись моховый агат,4 непонятка(фото?)
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05.11.2021 20:23 Ответить
Костюм неполный
https://novate.ru/blogs/280220/53602/
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05.11.2021 21:04 Ответить
А брилу граніту на шию слабо?
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06.11.2021 11:42 Ответить
самое интересное. что будущей осенью агрохимия и жиробас наберут меньше голосов, чем набрали бы весной
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05.11.2021 19:28 Ответить
А если не сдадут, шо будэ?
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05.11.2021 19:37 Ответить
atsasi
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05.11.2021 19:38 Ответить
А главное пусть вернут 20-30-50.
То есть минимум 600000 долларов на каждого дебильного тамаду.
А на продвинутого зебила 1500000 долларов.
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05.11.2021 19:46 Ответить
Моторыловец, а может действительно, всей зЕплесени сдать мандаты (это не оскорбление!) и посмотрим, хоть один зЕлоховец пройдёт? Кстати, этот подвиг и на небесах вам зачтётся и Украину спасёте!
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05.11.2021 20:01 Ответить
Це якщо думати як людина , а не як зебіл - ті побіжать знову якесь лайно виберуть . На жаль ... . Перевірено за 30 років .
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06.11.2021 10:44 Ответить
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05.11.2021 20:06 Ответить
По Закону сдати повині ті хто зайшов по партійним спискам..але мажоритарники можуть сміло послати його нафуй і переходити куди завгодно
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05.11.2021 20:34 Ответить
А в цього де(зе)біла запитали , піде він в тюрму або буде тікати разом з зе в росію ? Думаю , що каломойському такі мотовиловці не потрібні .
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06.11.2021 10:41 Ответить
А законом передбачено складати мандат у разі виходу з партії яка не виконує свої обіцянки передвиборні ?
Не впевнений про ие що було раніше , але ж люди які вважають що партія СН зараз зацікавлена в особистому збагаченні та вигодах. Ті люди які йшли туди працювати повинні були розуміти що партія не ідеалістів , скоріш бюрократів які бажають піаритися за рахунок повноважень.
Чи передбачає закон та конституція складати мандат при виході з партії ?
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06.11.2021 11:05 Ответить
Ще одне виповзло з-під ЗЕлиних засцяних трусів.
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06.11.2021 11:40 Ответить
Интересно, где этот ЗЕленый олень такую норму вычитал?
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06.11.2021 12:08 Ответить
и пусть канают!!
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06.11.2021 19:56 Ответить
 
 