Если нардепы уйдут из "СН" в группу Разумкова, пусть сдают мандат, - Мотовиловец
"Слуги народа", которые захотят присоединиться к межфракционному объединению экс-спикера Дмитрия Разумкова, должны отказаться от депутатского мандата.
Такое мнение первый замглавы фракции "СН" Андрей Мотовиловец высказал в интервью изданию "Лига", сообщает Цензор.НЕТ.
"Если депутаты-списочники выходят из "Слуги народа", пусть сдают мандат и идут на выборы. У нас освобождаются округа. Пусть пойдут на выборы и скажут избирателям: "Мы новая партия Дмитрия Разумкова. Мы просим получить от вас политический мандат". Так будет честнее", - сказал он.
Мотовиловец добавил, что "скептически" относится к президентскому рейтингу Разумкова.
"Этот замер был сделан, когда он был у всех на слуху. Внимание на рейтинги нужно обращать, когда ты подходишь поближе к выборам. Пока нужно сосредоточиться на работе", - сказал он.
"Я не думаю, что избиратели голосовали, думая, что вы создадите свою группу. Это очень низко и манипулятивно", - подчеркнул он.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 ноября экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал создание межфракционного объединение "Разумная политика".
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достанем хоть из-под плинтуса в Украине, хоть из-под Хайфы !
До міжфракційного об'єднання "Розумна політика" (Разумкова)- вже готові приєднатися 25 нардепів...
Далі слід очікувати "одруження" СН... як не з ОПЗЖ, то з "Батьківщиною"
Правда, нині в світі стали модними "безголові ЛГБТ-шлюби"... тому можуть "сообразіть і на троіх"
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Почему те должны сдавать а вы нет?
05.11.2021, 17:40 • 134 • https://uainfo.org/blognews/1636119866-golobutskiy-mi-otrimali-klasichnu-istoriyu-koli-derzhavoyu.html#mc-container 0
Аваков в ефірі "Україна 24" описав те, що ми і так знали про ОП і Зеленського: ""Они приходят в кабинет президента, он говорит "предлагаю то-то и то-то". Они: "Блестяще! Это гениально, господин президент! Миллиард деревьев? Браво!".
Про це на власній сторінці у Facebook https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/4692221827507684 пише політолог Олексій Голобуцький, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Єрмак дійсно знайшов оптимальні інструменти для взаємодії з Зеленським: лестощі, переконання в мудрості, мужності, чомусь там ще. А всі довкола - заздрісники. Але дурні, тому "ми їх на раз переграємо, одним пальцем"!.. Грає на добре йому відомих страхах, бажаннях, слабкостях Зеленського як на роялі: втиснеш сюди - отримаєш цей звук, втиснеш туди - інакший.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1636018543-yuriy-romanenko-zelenskiy-i-ahmetov-possorilis.html Юрий Романенко: Зеленский и Ахметов поссорились
Це вже навіть не тепла ванна. Це повноцінне занурення в штучний світ, де все можливо і все реально.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1636110886-u-zelenskogo-seychas-po-faktu-dazhe-ne-prezidentskie-a-imperatorskie.html У Зеленского сейчас по факту даже не президентские, а императорские полномочия. Наполеон, которого он изображал в кино, от зависти бы сжевал свою треуголку - Кочетков
В підсумку ми отримали класичну історію, коли державою керує сірий кардинал. А в короля полювання, бали, виходи до вдячного народу і позування для парадного портрету.
фах по фейсу и ничего !
а раньше то, за Лехой Гончаренко по зале ВР бегал, ничего личного кричал.
Вчера ЗЕ утерся и сидел обосцаный
Почему мотовылец считает его неправильным слугой а себя правильным?
ПЫСЫ: Полагаю, что тебе придется пойти нафуй и дальше. С мандатом.
Керівництво ВР хоче відсторонити від засідання депутатів, які тримали плакати проти Зеленського (на вчорашньому засіданні з призначенням Резнікова Міністром оборони).
Алкоголік Корнієко, якого нещодавно призначили віцеспікером в Раді, натякнув журналістам, що монобільшість спробує відсторонити від засідань депутатів «ЄС», які тримали плакати проти Зеленського.
Вони дійсно такі тупі, що можуть це зробити. Може хоч так ці йолопи вивчать, що таке «ефект Стрейзанд».
В таком случае мандаты должны сдать все депутаты от СН, ведь люди голосовали за либертарианскую партию, а СН потом два раза меняла свою идеологию.
сначала просто воровать
а потом воровать с предательством
Там хоть и половина полные дебилы, но всё равно понимают, что второй раз они ни за что в депутаты не попадут и придётся опять идти в домработницы, грузчики, фотографы, которыми они были, пока мудрый нарид не решил, что именно таким недоучкам он может смело доверить свои жизни и жизни своих детей.
А в депутатах их хорошо кормят.
Вава, запиши його в олігархи, щоб знав, як "сиріткам" аліменти не сплачувати.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/protiv-zelenskogo-sumeet-li-avakov-sozdat-alyans-iz-timoshenko-razumkova-i-groysmana-05112021-441962 https://www.dsnews.ua/ukr/politics/protiv-zelenskogo-sumeet-li-avakov-sozdat-alyans-iz-timoshenko-razumkova-i-groysmana-05112021-441962
Mira D.
@_Mira_Miranda_
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https://twitter.com/_Mira_Miranda_/status/1456641354478637059 2 ч
Яке фото гуляє інтернетом)) Спостерігаємо за руками... і що це? - Бусінки няшні)))))
куча оберігів
https://novate.ru/blogs/280220/53602/
То есть минимум 600000 долларов на каждого дебильного тамаду.
А на продвинутого зебила 1500000 долларов.
Не впевнений про ие що було раніше , але ж люди які вважають що партія СН зараз зацікавлена в особистому збагаченні та вигодах. Ті люди які йшли туди працювати повинні були розуміти що партія не ідеалістів , скоріш бюрократів які бажають піаритися за рахунок повноважень.
Чи передбачає закон та конституція складати мандат при виході з партії ?