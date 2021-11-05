Если нардепы уйдут из "СН" в группу Разумкова, пусть сдают мандат, - Мотовиловец

"Слуги народа", которые захотят присоединиться к межфракционному объединению экс-спикера Дмитрия Разумкова, должны отказаться от депутатского мандата.

Такое мнение первый замглавы фракции "СН" Андрей Мотовиловец высказал в интервью изданию "Лига", сообщает Цензор.НЕТ.

"Если депутаты-списочники выходят из "Слуги народа", пусть сдают мандат и идут на выборы. У нас освобождаются округа. Пусть пойдут на выборы и скажут избирателям: "Мы новая партия Дмитрия Разумкова. Мы просим получить от вас политический мандат". Так будет честнее", - сказал он.

Мотовиловец добавил, что "скептически" относится к президентскому рейтингу Разумкова.

"Этот замер был сделан, когда он был у всех на слуху. Внимание на рейтинги нужно обращать, когда ты подходишь поближе к выборам. Пока нужно сосредоточиться на работе", - сказал он.

Также читайте: Экс-спикер Разумков создает межфракционное объединение "Розумна політика"

"Я не думаю, что избиратели голосовали, думая, что вы создадите свою группу. Это очень низко и манипулятивно", - подчеркнул он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 ноября экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал создание межфракционного объединение "Разумная политика".