Дело экс-директора Запорожского титана-магниевого комбината Сивака направили на повторное рассмотрение, - ЦПК

Владимира Сивака обвиняют в растрате 492 млн. грн.

Об этом сообщает в Фейсбуке общественная организация "Центр противодействия коррупции", информирует Цензор.НЕТ.

"Ранее апелляция Антикорсуда поддержала сомнительный оправдательный приговор, вынесенный запорожским судом. В приговоре запорожского суда юристы ГПК обнаружили немало грубых нарушений. Теперь дело снова рассмотрит Апелляционная палата Высшего антикорсуда", - сказано в сообщении.

В то время, когда Сивак был директором завода, предприятие принадлежало олигарху Фирташу. В августе 2021 года Хозяйственный суд Запорожской области по иску САП вернул Запорожский титано-магниевый комбинат в собственность государства.