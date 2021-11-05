Дело экс-директора Запорожского титана-магниевого комбината Сивака направили на повторное рассмотрение, - ЦПК
Владимира Сивака обвиняют в растрате 492 млн. грн.
Об этом сообщает в Фейсбуке общественная организация "Центр противодействия коррупции", информирует Цензор.НЕТ.
"Ранее апелляция Антикорсуда поддержала сомнительный оправдательный приговор, вынесенный запорожским судом. В приговоре запорожского суда юристы ГПК обнаружили немало грубых нарушений. Теперь дело снова рассмотрит Апелляционная палата Высшего антикорсуда", - сказано в сообщении.
В то время, когда Сивак был директором завода, предприятие принадлежало олигарху Фирташу. В августе 2021 года Хозяйственный суд Запорожской области по иску САП вернул Запорожский титано-магниевый комбинат в собственность государства.
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Александр Ивашин #418386
показать весь комментарий05.11.2021 20:30 Ответить Мне нравится 1
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