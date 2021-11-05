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Дело экс-директора Запорожского титана-магниевого комбината Сивака направили на повторное рассмотрение, - ЦПК

Дело экс-директора Запорожского титана-магниевого комбината Сивака направили на повторное рассмотрение, - ЦПК

Владимира Сивака обвиняют в растрате 492 млн. грн.

Об этом сообщает в Фейсбуке общественная организация "Центр противодействия коррупции", информирует Цензор.НЕТ.

"Ранее апелляция Антикорсуда поддержала сомнительный оправдательный приговор, вынесенный запорожским судом. В приговоре запорожского суда юристы ГПК обнаружили немало грубых нарушений. Теперь дело снова рассмотрит Апелляционная палата Высшего антикорсуда", - сказано в сообщении.

В то время, когда Сивак был директором завода, предприятие принадлежало олигарху Фирташу. В августе 2021 года Хозяйственный суд Запорожской области по иску САП вернул Запорожский титано-магниевый комбинат в собственность государства.

Автор: 

суд (25072) ЗТМК (14) Центр противодействия коррупции (247)


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Растратьі , как таковой не бьіло , бьіло "нецелевое использование средств в сумме 492 млн.грн". Гендиректор Сивак бьіл у Фирташа , вернее холдинга "DFgroup" , в роли зицпредседателя Фукса , самостоятельно на месте не решал вопросьі в несколько тьісяч гривен , только по согласованию с холдингом в Киеве. Так , что афера с 492 миллионами на совести киевского руководства холдинга , Сивак там простой исполнитель. Но , бьіла и еще одна сторона деятельности "людей Фирташа" на ЗТМК , которую , почему-то , обошла своим вниманием прокуратура. Хотя реальньіе хищения на миллионьі долларов именно там. Єто внешнеєкономическая деятельность предприятия с момента назначения Сивака и.о. гендиректора тогда еще ГП ЗТМК. Схема вьівода средств с государственного предприятия бьіла достаточно примитивной и наглой , люди Фирташа и представить себе не могли , что их "крьішу" может что-то нарушить. Но , "крьіша" дала течь в 2014г. Осталось только провести квалифицированное расследование , есть и документьі и свидетели.
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05.11.2021 20:30 Ответить
 
 