Под видом мигрантов: Кремль использует Беларусь для организации спящих террористических или боевых ячеек в Европе

Беларусь может быть источником поставки в страны Европы боевого оружия и членов террористических организаций. При этом, операции такого уровня на границе Беларуси с Польшей не могут осуществляться Минском в одиночку, а находятся под управлением Кремля по схемам, отработанным во время Холодной войны, тогда Москва осуществляла инфильтрацию боевых групп и оружия в страны Западной Европы для дестабилизации ситуации в случае необходимости.

Об этом сообщает Институт Роберта Ленсинга, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент, который произошел на польско-белорусской границе в ночь с 1 на 2 ноября и характеризуется польскими властями как "вторжение" на польскую территорию со стороны Беларуси людей в форме, вооруженных длинноствольным оружием, по мнению экспертов Института Роберта Ленсинга, может предполагать организованную переброску в Европу боевых групп для организации спящих террористических или боевых ячеек.

"Кроме того, вооружение таких групп и их отход на территорию Беларуси после обнаружения польскими пограничниками означает, что их целью не является получение убежища в странах Европы, а цель проникновения в Европейский Союз не является гуманитарной", - пишет издание.

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При этом, как сообщает издание, лица, которые прибыли в Беларусь, а затем предприняли попытку пересечь польскую границу, могли получить длинноствольное оружие только в самой Беларуси. Ведь мигранты, прибывшие в Беларусь для дальнейшей переправки в страны Европы, не могли привезти его с собой, и тем более приобрести его в Беларуси. Они могли получить его только от белорусских силовиков или с территории России через агентуру в пограничной службе Беларуси или КГБ этой страны.

"Нельзя исключать вероятность того, что группы, которые проникли за последние 4 месяцев в Западную Европу переправили туда взрывчатку, оружие и боеприпасы, которые могут быть использованы для совершения террористических актов и диверсий в регионе с целью изменения политического паттерна и популяризации политических сил, которые поддерживаются Россией", - резюмирует издание.

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