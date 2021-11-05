Под видом мигрантов: Кремль использует Беларусь для организации спящих террористических или боевых ячеек в Европе
Беларусь может быть источником поставки в страны Европы боевого оружия и членов террористических организаций. При этом, операции такого уровня на границе Беларуси с Польшей не могут осуществляться Минском в одиночку, а находятся под управлением Кремля по схемам, отработанным во время Холодной войны, тогда Москва осуществляла инфильтрацию боевых групп и оружия в страны Западной Европы для дестабилизации ситуации в случае необходимости.
Об этом сообщает Институт Роберта Ленсинга, информирует Цензор.НЕТ.
Инцидент, который произошел на польско-белорусской границе в ночь с 1 на 2 ноября и характеризуется польскими властями как "вторжение" на польскую территорию со стороны Беларуси людей в форме, вооруженных длинноствольным оружием, по мнению экспертов Института Роберта Ленсинга, может предполагать организованную переброску в Европу боевых групп для организации спящих террористических или боевых ячеек.
"Кроме того, вооружение таких групп и их отход на территорию Беларуси после обнаружения польскими пограничниками означает, что их целью не является получение убежища в странах Европы, а цель проникновения в Европейский Союз не является гуманитарной", - пишет издание.
При этом, как сообщает издание, лица, которые прибыли в Беларусь, а затем предприняли попытку пересечь польскую границу, могли получить длинноствольное оружие только в самой Беларуси. Ведь мигранты, прибывшие в Беларусь для дальнейшей переправки в страны Европы, не могли привезти его с собой, и тем более приобрести его в Беларуси. Они могли получить его только от белорусских силовиков или с территории России через агентуру в пограничной службе Беларуси или КГБ этой страны.
"Нельзя исключать вероятность того, что группы, которые проникли за последние 4 месяцев в Западную Европу переправили туда взрывчатку, оружие и боеприпасы, которые могут быть использованы для совершения террористических актов и диверсий в регионе с целью изменения политического паттерна и популяризации политических сил, которые поддерживаются Россией", - резюмирует издание.
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Будь яке лихо у світі смердить ликовими лаптями, білоруси до цього приєднались.
- Лукашенко нужна власть и только власть. Если он видит угрозу своей власти со стороны своих граждан, он репрессирует своих граждан, если он видит угрозу для своей власти со стороны Кремля, он будет обороняться от Кремля, уйдет в землянки, начнет войну с братским русским народом - все, что угодно, но только не уступить, - комментирует на "Эхе Москвы" российский политолог и ученый Дмитрий Орешкин текущие отношения между Кремлем и властями Беларуси. - Лукашенко надо показать, что он контролирует ситуацию, что он никого не боится, что он главный царь страны, на этой территории, для этих 9 миллионов человек. И он это показывает.
- Это человек такой, который вцепился всеми восемью конечностями в страну под названием Беларусь и ни за что ее никому не намерен отдавать - ни в западном направлении, ни в восточном, ни вверх, ни вниз, - заключил российский политолог.
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
- Гвалт! Насилуют!!!
У відповідь чує вкрадливий голос Путіна:
- Тихо, тихо! Это не насилие, а всего-лишь определённый уровень интеграции!