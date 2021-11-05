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Под видом мигрантов: Кремль использует Беларусь для организации спящих террористических или боевых ячеек в Европе

Под видом мигрантов: Кремль использует Беларусь для организации спящих террористических или боевых ячеек в Европе

Беларусь может быть источником поставки в страны Европы боевого оружия и членов террористических организаций. При этом, операции такого уровня на границе Беларуси с Польшей не могут осуществляться Минском в одиночку, а находятся под управлением Кремля по схемам, отработанным во время Холодной войны, тогда Москва осуществляла инфильтрацию боевых групп и оружия в страны Западной Европы для дестабилизации ситуации в случае необходимости.

Об этом сообщает Институт Роберта Ленсинга, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент, который произошел на польско-белорусской границе в ночь с 1 на 2 ноября и характеризуется польскими властями как "вторжение" на польскую территорию со стороны Беларуси людей в форме, вооруженных длинноствольным оружием, по мнению экспертов Института Роберта Ленсинга, может предполагать организованную переброску в Европу боевых групп для организации спящих террористических или боевых ячеек.

"Кроме того, вооружение таких групп и их отход на территорию Беларуси после обнаружения польскими пограничниками означает, что их целью не является получение убежища в странах Европы, а цель проникновения в Европейский Союз не является гуманитарной", - пишет издание.

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При этом, как сообщает издание, лица, которые прибыли в Беларусь, а затем предприняли попытку пересечь польскую границу, могли получить длинноствольное оружие только в самой Беларуси. Ведь мигранты, прибывшие в Беларусь для дальнейшей переправки в страны Европы, не могли привезти его с собой, и тем более приобрести его в Беларуси. Они могли получить его только от белорусских силовиков или с территории России через агентуру в пограничной службе Беларуси или КГБ этой страны.

"Нельзя исключать вероятность того, что группы, которые проникли за последние 4 месяцев в Западную Европу переправили туда взрывчатку, оружие и боеприпасы, которые могут быть использованы для совершения террористических актов и диверсий в регионе с целью изменения политического паттерна и популяризации политических сил, которые поддерживаются Россией", - резюмирует издание.

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Автор: 

Беларусь (7886) мигранты (979) Польша (8390) терроризм (18687) Евросоюз (17052)


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Топ комментарии
+12
мацковия не только извечный враг Украины, еще и всего человечества.
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05.11.2021 18:59
+11
Та Європі не до того, "озабочені" застосуванням Україною лише одного "Байрактара" і сертифікацією "ПП-2".
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05.11.2021 19:00
+10
"Если бы провалилась россия,то не было бы никакого ни убытка,ни волнения в человечестве." (с)
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05.11.2021 18:49
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Правила форума Совет форумчан
Там уже подобных ячеек полные города(наверно).
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05.11.2021 18:45 Ответить
"Если бы провалилась россия,то не было бы никакого ни убытка,ни волнения в человечестве." (с)
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05.11.2021 18:49 Ответить
мацковия не только извечный враг Украины, еще и всего человечества.
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05.11.2021 18:59 Ответить
Через Беларусь агенты кремля оккупировали не только Киев ,но и другие города( беларусами)Последние события в Украине -тому подтверждение.СБУ и службы безопасности ПС и НК сопли жуют.98 % беларусов-отпетые ватники..
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05.11.2021 18:53 Ответить
Не чіпай ПС , хлопці з 2014 постійно на передовій .
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05.11.2021 19:31 Ответить
Я Знаю .Но и на гражданке работы - выше головы!Тем более ,что у них ротация бывает гораздо чаще.
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05.11.2021 19:41 Ответить
Слушна думка.... скоріше так і є. Защиту кордону потрібно збільшувати , а злосних порушників відстрілювати.
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05.11.2021 18:58 Ответить
Та й не злосних- теж.
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05.11.2021 19:52 Ответить
Та Європі не до того, "озабочені" застосуванням Україною лише одного "Байрактара" і сертифікацією "ПП-2".
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05.11.2021 19:00 Ответить
Білоруси дуже швидко стануть такими самими ізгоями у світі, як і кацапи.
Будь яке лихо у світі смердить ликовими лаптями, білоруси до цього приєднались.
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05.11.2021 19:01 Ответить
Россия поддерживает, потому что альтернативы не видно. но власть Лука никому не отдаст. Он классический маньяк власти. При помощи белорусов удовлетворяет свои извращённые наклонности.

- Лукашенко нужна власть и только власть. Если он видит угрозу своей власти со стороны своих граждан, он репрессирует своих граждан, если он видит угрозу для своей власти со стороны Кремля, он будет обороняться от Кремля, уйдет в землянки, начнет войну с братским русским народом - все, что угодно, но только не уступить, - комментирует на "Эхе Москвы" российский политолог и ученый Дмитрий Орешкин текущие отношения между Кремлем и властями Беларуси. - Лукашенко надо показать, что он контролирует ситуацию, что он никого не боится, что он главный царь страны, на этой территории, для этих 9 миллионов человек. И он это показывает.
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05.11.2021 19:02 Ответить
Щоб воювати з росією, Лука має мати підтримку хоча б 50 відсотків населення саме в такій війні.
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05.11.2021 19:16 Ответить
Нам не впервой Кремль брать.
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05.11.2021 19:42 Ответить
маразм написал. если лень - займись чем нибудь поинтересней.
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05.11.2021 20:27 Ответить
Да особо и нечем заниматься. Осень.
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05.11.2021 21:43 Ответить
Зачем 50%. Лукашенко никогда смешных процентов не признавал. Считать голоса для слабаков. Сильный власть защитит. В продолжение выступление Орешкина.

- Это человек такой, который вцепился всеми восемью конечностями в страну под названием Беларусь и ни за что ее никому не намерен отдавать - ни в западном направлении, ни в восточном, ни вверх, ни вниз, - заключил российский политолог.
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05.11.2021 19:23 Ответить
Нужно просто посмотреть в глаза Тупину и все будет норм. А террористические ячейки это не страшно ))
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05.11.2021 19:24 Ответить
Те, що ***** веде гібридну війну з усім цивілізованим світом і в своїх інтересах використовує союзників по оборонному блоку, зокрема Білорусь з маріонеткою бульбенфюрером лукашенком на чолі, то є доконаний факт. Російська практика ***** не відрізняється від наробок сталінських терористів у Європі і світі на протязі ХХ століття. Не може Імперія Зла існувати без війни.
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05.11.2021 19:36 Ответить
Хах , так у нас в Україні в кожній "церкві" Гуні Московського - не сплячий , а діючий терористичний осередок.
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05.11.2021 19:48 Ответить
Європа "починає прозрівати...." а взагалі,

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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05.11.2021 20:43 Ответить
Прокидається Білорусь серед ночі Відчуває - їй задерли нічну сорочку і, нахабно розсуваючи їй ноги, пхають щось тверде у "проміжжя"!
- Гвалт! Насилуют!!!
У відповідь чує вкрадливий голос Путіна:
- Тихо, тихо! Это не насилие, а всего-лишь определённый уровень интеграции!
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05.11.2021 21:32 Ответить
 
 