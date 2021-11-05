Зеленский подписал закон о выделении 800 млн грн на обустройство кислородных станций в опорных больницах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №5460 о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", которые касаются увеличения расходов на закупку, проектирование и установку кислородных станций в учреждениях здравоохранения.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующая отметка появилась на странице законопроекта на сайте парламента в пятницу.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла законопроект №5460 во втором чтении в четверг, 4 ноября. В первом чтении он был принят 15 июля 2021 года.

Проект предусматривает создание новой бюджетной программы "Централизованные закупки кислородных станций для опорных здравоохранительных учреждений", а также выделение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установке кислородных станций.

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Авторы законопроекта отмечают, что, учитывая состояние электросетей учреждений здравоохранения, установка кислородных станций является единственным способом обеспечения кислородной независимости больниц.

Более того, установка кислородных станций целесообразна и там, где уже присутствуют другие способы кислородного потока, что позволит больницам иметь выбор между источниками кислорода – аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), высококачественный кислород из баллонов или резервуаров, кислород из собственного генератора кислородной станции.

Кроме того, обеспечение опорных больниц кислородными станциями также позволит снизить спрос больниц на кислород в баллонах, что уменьшит нагрузку на логистическую сеть.

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