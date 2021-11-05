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Зеленский подписал закон о выделении 800 млн грн на обустройство кислородных станций в опорных больницах

Зеленский подписал закон о выделении 800 млн грн на обустройство кислородных станций в опорных больницах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №5460 о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", которые касаются увеличения расходов на закупку, проектирование и установку кислородных станций в учреждениях здравоохранения.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующая отметка появилась на странице законопроекта на сайте парламента в пятницу.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла законопроект №5460 во втором чтении в четверг, 4 ноября. В первом чтении он был принят 15 июля 2021 года.

Проект предусматривает создание новой бюджетной программы "Централизованные закупки кислородных станций для опорных здравоохранительных учреждений", а также выделение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установке кислородных станций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко уверен, что Зеленский как можно быстрее подпишет закон о кислородных станциях

Авторы законопроекта отмечают, что, учитывая состояние электросетей учреждений здравоохранения, установка кислородных станций является единственным способом обеспечения кислородной независимости больниц.

Более того, установка кислородных станций целесообразна и там, где уже присутствуют другие способы кислородного потока, что позволит больницам иметь выбор между источниками кислорода – аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), высококачественный кислород из баллонов или резервуаров, кислород из собственного генератора кислородной станции.

Кроме того, обеспечение опорных больниц кислородными станциями также позволит снизить спрос больниц на кислород в баллонах, что уменьшит нагрузку на логистическую сеть.

Также смотрите: Порошенко призвал срочно принять закон о кислородных станциях: Эту проблему надо решить раз и навсегда. ВИДЕО

Автор: 

закон (3175) Зеленский (20185) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) кислород (70)


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Топ комментарии
+12
Бенина шавка лето красное проворовала и пропела, оглянуться не успела, а тут жопа прилетела.
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05.11.2021 18:56
+10
Невже відосики більше не допомагають хворим?
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05.11.2021 18:51
+9
Порошенко, шо ж ти робиш?! Зупинись! Бубачькіни офшори в апаснастє!
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05.11.2021 18:52
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О,Велике дихання...
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05.11.2021 18:47 Ответить
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05.11.2021 19:00 Ответить
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05.11.2021 20:16 Ответить
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06.11.2021 04:45 Ответить
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05.11.2021 20:17 Ответить
Невже відосики більше не допомагають хворим?
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05.11.2021 18:51 Ответить
Асфальтобетон тоже, как оказалось, не может вылечить и спасти.
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05.11.2021 18:57 Ответить
Порошенко, шо ж ти робиш?! Зупинись! Бубачькіни офшори в апаснастє!
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05.11.2021 18:52 Ответить
Навіть дивує, що попри непримирену підкилимну боротьбу у буратінок на це знайшовся час...
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05.11.2021 18:56 Ответить
Бенина шавка лето красное проворовала и пропела, оглянуться не успела, а тут жопа прилетела.
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05.11.2021 18:56 Ответить
А почему не из денег с ковидного фонда,или ковидный фонд пошел на поддержку бородатой бабушки?
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05.11.2021 19:03 Ответить
Зеленский плакал крокодильими слезами, когда подписывал этот закон. Ведь денег на кислороде больше не украдёшь.
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05.11.2021 19:07 Ответить
Проснулось....
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05.11.2021 19:11 Ответить
С апреля зелёные саботажники мариновали этот закон , а кремлёвская кукла его не подписывал.... Скольких людей они убили? На пожизненное потянет?
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05.11.2021 19:17 Ответить
Ну и дела.
Этот закон лежал в Раде еще с весны. Его принятие Радой протолкнул Порошенко.
И что ты сделаешь, величайшему лидеру всей вселенной пришлось его подписать.
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05.11.2021 19:21 Ответить
800 млн раздеребанят без тендеров среди своих людей.
"здесь можно хорошо прибарахлится и внукам хватит" - девиз зе-упырей
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05.11.2021 20:01 Ответить
Поздно проводить тендер на закупку боржоми, когда почки отвалились.
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05.11.2021 20:11 Ответить
Спаситель ты наш! Нужно будет потратить еще несколько месяцев на реализацию закона, а там, смотришь, и кислород уже не будет нужен. Или пандемия пройдет, или народ перемрет.
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05.11.2021 20:19 Ответить
Пока эти деньги доберутся до больниц, то будет очень хорошо если от них останется хотя бы треть выделенной суммы
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05.11.2021 22:32 Ответить
 
 