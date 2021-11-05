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Нардепы "Голоса", обвинившие власть в срыве командировки, собирались в США частным образом, - посольство

Нардепы

Посольство Украины утверждает, что нардепы "Голоса" едут в Штаты как частные лица, а подобные поездки дипучреждения не сопровождают.

Об этом говорится в комментарии, который посольство дало "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

"Обязательным условием рабочих командировок для госслужащих является согласование и определение целей и задач рабочей поездки с Верховной Радой, Кабинетом Министров или Министерством иностранных дел (в зависимости от типа делегации). В то же время частные поездки госслужащих не сопровождаются и не организуются зарубежными дипломатическими учреждениями Украины", - пояснили в посольстве.

Также там отметили, что без официального согласования визита невозможно выделить на него средства из госбюджета.

Читайте: "Голос" обвиняет власть в блокировании командировки делегации членов фракции в США: За этим стоят люди Зеленского и Банковая

Ранее депутаты партии "Голос" обвинили власть в попытке заблокировать их командировку в США.

Автор: 

посольство (1079) США (26313) Голос партия (499)


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Топ комментарии
+12
Этой "истеричный" вообще-то сделал в ПАСЕ и Совете Европы в миллион раз больше величайшегонедонаполеона. Который тупо забил на свои обязанности согласно Конституции и ни разу там не объявился.
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05.11.2021 19:10
+12
Гончаренко пару дней назад вернулся из США, где сделал много полезного для Украины. Попросите Подоляка обновить методичку.
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05.11.2021 19:16
+9
Леха с Берьозой множили на ноль рашка-ТВ с миллиардо-долларовым бюджетом

истерили гейропейцы жополизы рашкованских задниц в ПАСЕ от Лехиных унитазных рукавиц и украинского простреленного прапора
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05.11.2021 19:15
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какое гнилье !!!!
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05.11.2021 19:06 Ответить
какой министр такие и его кулебяки
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05.11.2021 21:29 Ответить
Этой "истеричный" вообще-то сделал в ПАСЕ и Совете Европы в миллион раз больше величайшегонедонаполеона. Который тупо забил на свои обязанности согласно Конституции и ни разу там не объявился.
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05.11.2021 19:10 Ответить
Леха с Берьозой множили на ноль рашка-ТВ с миллиардо-долларовым бюджетом

истерили гейропейцы жополизы рашкованских задниц в ПАСЕ от Лехиных унитазных рукавиц и украинского простреленного прапора
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05.11.2021 19:15 Ответить
Было такое. У них с Березой неплохо выходило.
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05.11.2021 19:43 Ответить
Гончаренко пару дней назад вернулся из США, где сделал много полезного для Украины. Попросите Подоляка обновить методичку.
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05.11.2021 19:16 Ответить
Полезного в студию из соевой методики?
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05.11.2021 19:17 Ответить
У меня нет "соевой методики", а подолянчика уже потёрли - разговаривать с "потёртыми" мне не интересно.
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05.11.2021 19:21 Ответить
А что здесь делает фото этой "недопосла"? Она, вообще, сейчас кто? Какое право она имеет представлять интересы Украины в США?
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05.11.2021 19:07 Ответить
Как же так? Она же была министром финансов при недопрезиденте Пепо
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05.11.2021 21:45 Ответить
Высралось, ущербное? С облегчением. Только какое отношение имеет министр финансов и дипломат, у которого отказываются принимать верительные грамоты?
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06.11.2021 00:14 Ответить
Ой, які цікаві (і я попереджав!) факти сьогодні вилізли по темі Трампа!))) виявляється, Даченко нікому не дзвонив із приводу досьє на Трампа! Про досьє виявляється перше сказав ПР консультант Клінтон, котрий(!) довгий час працював в….Росії і на (!) Росію. Ги-и-и-и)))) і це не в якійсь газеті а як частина розслідування назначеного Трампом коли він був президентом незалежного прокурора))) ось і з'явились вушка кацапської контори із тією історією)))
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05.11.2021 19:08 Ответить
Більше того-цього руского Дьячеко заарештували сьогодні. Далі буде.
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05.11.2021 19:11 Ответить
Igor Danchenko arrested, charged with lying to FBI about information in Steele dossier
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05.11.2021 19:12 Ответить
Его отпустили под личное обязательство.
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05.11.2021 19:22 Ответить
І що? Факт не в тому, що відпустили, а що заарештували. Багато людей пов'язаних із Клінтом брехали ФБР а це наказується.
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05.11.2021 19:27 Ответить
Вся ця історія «почалас із телефонного дзвінка Дяченко. Брехали всі: Дяченко, PR менеджер Клінтон і сама Клінтон )))
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05.11.2021 19:30 Ответить
А кто єто такая, которая говорит от имениу украинского посольства в США ? Не пора ли ей домой с её верительными грамотами ?
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05.11.2021 19:24 Ответить
Маркарова там - нєпонятно шо! Нехай їде до Миська в Грузію. Їй також дієта не завадить.
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05.11.2021 19:41 Ответить
Такая, что была министром финансов, когда презом была свинка Пепо
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05.11.2021 21:47 Ответить
так в Украине до сих пор нет американского посла а у Марковой в США так и не приняли верительные грамоты, так что там официально нет Украинского посла просто Зе скрывают выдавая фантазии за реальность это показывает отношение к нему жаль страна страдает из за таких
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05.11.2021 19:24 Ответить
О, выполз великий знаток международного права Ее агримант утвержден американской стороной, иначе она не имела бы статус чрезвычайного и полномочного посла Украины в США
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05.11.2021 21:51 Ответить
Статус чрезвычайного и полномочного посла Украины Маркарова приобрела после подписания Указа Зеленским 25 февраля 2021 года (Зеленский - не амерканская сторона).
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06.11.2021 01:11 Ответить
Пророссийским депутатам держава оплачивает командировки в США, а депутатам-патриотам не оплачивает. Раз командировка не оплачена, это позволяет вот таким проворовавшимся лохудрам утверждать, что они ездили туда частным образом.
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05.11.2021 19:29 Ответить
Цю жирну пику американці не хочуть затверджувати, тому що ведуть розслідування по звинуваченні у корупції. Наша ОПа не може, щоб не обісратися. Навіть посла в Америку призначили за хабар.
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05.11.2021 19:39 Ответить
Тупая курка рассуждает о международном праве . Раз она в США, значит ее агримант утвержден штатами и она является чрезвычайным и полномочным послом Украины в США
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05.11.2021 21:53 Ответить
Херрі Херрісон! Тупа курка твоя мама, яка на п'яну голову тебе зробила у під'їзді з п'яним моряком. Тому, коли ти виріс то думав, що ти дівчинка на ім'я Татьяна Лайф.
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05.11.2021 22:16 Ответить
Аргумент железный: "Раз она в США, значит она является послом". Это сколько же послов там от Украины, сотни тысяч?
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06.11.2021 01:14 Ответить
Аргументом является процедура утверждение агримана американской стороной. Без этого она вообще бы не смогла прибыть в Америку в качестве посла. Эта процедура выполнена и ее кандидатура согласована. Все остальное - домыслы педроботов
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06.11.2021 07:26 Ответить
Про те, що депутати їхали на запрошення державних інституцій США сказати забули.

І, взагалі, посольства для чого? Тільки для Бубочки, чи, взагалі, для усіх громадян? (риторично)

А було так: .
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05.11.2021 20:22 Ответить
Корова Що ти БРЕШЕШ!!!!! тОбі як і всій гоп команді зєлєпукіна ні хто не вірить!!!!!!
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05.11.2021 21:04 Ответить
Кажуть була колись непоганим міністро. реформатором , доки не обалялаля в зЕгівенній владі
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05.11.2021 21:43 Ответить
 
 