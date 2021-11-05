Нардепы "Голоса", обвинившие власть в срыве командировки, собирались в США частным образом, - посольство
Посольство Украины утверждает, что нардепы "Голоса" едут в Штаты как частные лица, а подобные поездки дипучреждения не сопровождают.
Об этом говорится в комментарии, который посольство дало "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.
"Обязательным условием рабочих командировок для госслужащих является согласование и определение целей и задач рабочей поездки с Верховной Радой, Кабинетом Министров или Министерством иностранных дел (в зависимости от типа делегации). В то же время частные поездки госслужащих не сопровождаются и не организуются зарубежными дипломатическими учреждениями Украины", - пояснили в посольстве.
Также там отметили, что без официального согласования визита невозможно выделить на него средства из госбюджета.
Ранее депутаты партии "Голос" обвинили власть в попытке заблокировать их командировку в США.
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истерили гейропейцы жополизы рашкованских задниц в ПАСЕ от Лехиных унитазных рукавиц и украинского простреленного прапора
І, взагалі, посольства для чого? Тільки для Бубочки, чи, взагалі, для усіх громадян? (риторично)
А було так: .