Нардепы "Голоса", обвинившие власть в срыве командировки, собирались в США частным образом, - посольство

Посольство Украины утверждает, что нардепы "Голоса" едут в Штаты как частные лица, а подобные поездки дипучреждения не сопровождают.

Об этом говорится в комментарии, который посольство дало "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

"Обязательным условием рабочих командировок для госслужащих является согласование и определение целей и задач рабочей поездки с Верховной Радой, Кабинетом Министров или Министерством иностранных дел (в зависимости от типа делегации). В то же время частные поездки госслужащих не сопровождаются и не организуются зарубежными дипломатическими учреждениями Украины", - пояснили в посольстве.

Также там отметили, что без официального согласования визита невозможно выделить на него средства из госбюджета.

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