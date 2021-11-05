Хорватия вводит новые ограничения после новых рекордов заражений коронавирусом
Власти Хорватии решили ограничить массовые сборы и расширить использование COVID-сертификатов после того, как за последние сутки количество новых инфицированных коронавирусом в стране вновь достигло рекордного показателя.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет AP.
Как и в большей части стран Центральной и Восточной Европы, в Хорватии в последние недели наблюдается огромный рост числа больных и госпитализаций, что обусловлено низким уровнем вакцинации и ослаблением карантинных ограничений.
В Хорватии сообщили о почти 7000 новых случаях заражения в пятницу после подтверждения около 6300 накануне.
Хорватская кризисная команда по противодействию коронавирусу заявила, что новые правила массовых собраний начнут действовать с субботы, а для подготовки к использованию COVID-сертификатов стране понадобится больше времени.
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Министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович объявил, что с субботы в помещениях будут разрешены собрания до 50 человек, которые должны заканчиваться до полуночи.
Чиновник также сообщил, что с середины ноября в стране будут введены COVID-пропуска для работников всех государственных учреждений, в частности, в области образования.
Ранее Хорватия ввела COVID-пропуска в отраслях здравоохранения и социальной помощи, требующих подтверждения прививки, справку о том, что человек переболел COVID-19 или отрицательным тестом.
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