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Новости Коронавирус и карантин
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Хорватия вводит новые ограничения после новых рекордов заражений коронавирусом

Хорватия вводит новые ограничения после новых рекордов заражений коронавирусом

Власти Хорватии решили ограничить массовые сборы и расширить использование COVID-сертификатов после того, как за последние сутки количество новых инфицированных коронавирусом в стране вновь достигло рекордного показателя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет AP.

Как и в большей части стран Центральной и Восточной Европы, в Хорватии в последние недели наблюдается огромный рост числа больных и госпитализаций, что обусловлено низким уровнем вакцинации и ослаблением карантинных ограничений.

В Хорватии сообщили о почти 7000 новых случаях заражения в пятницу после подтверждения около 6300 накануне.

Хорватская кризисная команда по противодействию коронавирусу заявила, что новые правила массовых собраний начнут действовать с субботы, а для подготовки к использованию COVID-сертификатов стране понадобится больше времени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хорватия смягчила условия въезда

Министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович объявил, что с субботы в помещениях будут разрешены собрания до 50 человек, которые должны заканчиваться до полуночи.

Чиновник также сообщил, что с середины ноября в стране будут введены COVID-пропуска для работников всех государственных учреждений, в частности, в области образования.

Ранее Хорватия ввела COVID-пропуска в отраслях здравоохранения и социальной помощи, требующих подтверждения прививки, справку о том, что человек переболел COVID-19 или отрицательным тестом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хорватия и Черногория ужесточили ограничения против COVID-19 в туристический сезон

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карантин (16729) Хорватия (266) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Тобто, в рекордсменів по короновірусу -США, масово вірять кацапській пропаганді? До речі, вони ж також чемпіони по вакцинації, скоро проколять і ще ненароджених, як так??
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05.11.2021 20:19
+2
Треба більше сертифікатів... чим побільше.
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05.11.2021 19:58
+2
Треба більше знущатися з довпойобів - може почнуть вакцинуватися, а не вірити у кацапську пропаганду
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05.11.2021 20:09
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Треба більше сертифікатів... чим побільше.
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05.11.2021 19:58 Ответить
Треба більше знущатися з довпойобів - може почнуть вакцинуватися, а не вірити у кацапську пропаганду
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05.11.2021 20:09 Ответить
Тобто, в рекордсменів по короновірусу -США, масово вірять кацапській пропаганді? До речі, вони ж також чемпіони по вакцинації, скоро проколять і ще ненароджених, як так??
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05.11.2021 20:19 Ответить
А шо там со смертностью? В Израиле, к примеру, 7 (СЕМЬ) человек в день. Просто у них нормально провакцинировались Файзером все, кроме упоротых ортодоксов и некоторых мусульман.
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05.11.2021 20:32 Ответить
В Израиле сейчас нет простуды. В январе посмотрим.
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05.11.2021 22:00 Ответить
В Хорватии вакцинированы 47%.
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05.11.2021 20:29 Ответить
Это им всем выписали фальшивые сертификаты о вакцинации.
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05.11.2021 21:59 Ответить
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06.11.2021 01:46 Ответить
Антиваксеруни дуже радіють таким новим. Дурням приємно, коли знаходиться хтось, ще дурніший.

Хорвати! Хіба вам теж так погано живеться, як українцям? Що ви теж жити більше не хочете?
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06.11.2021 01:03 Ответить
+
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06.11.2021 12:16 Ответить
Почему до полуночи?
Исследования показали, что вирус ночью распространяется хуже.
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06.11.2021 09:32 Ответить
 
 