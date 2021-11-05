В Киеве за сутки полицейские выписали 139 админпротоколов за нарушение карантина

В Киеве работники полиции по результатам проверок общественного транспорта за 4 ноября составили 139 админстративных материалов по фактам нарушения карантина.

Об этом информирует в Фейсбуке полиция Киева, сообщает Цензор.НЕТ.

"В течение суток проведено 482 проверки. Проверено 223 общественных транспортных средства. Составлено 2 административных протокола (ч. 1 ст. 44-3 КУоАП (Нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по борьбе с инфекционными болезнями - ред.)", - говорится в сообщении.

Также работники правоохранительных органов в течение четверга после проверок общественного транспорта вынесли 137 админпостановлений по ч. 2 ст. 44-3 КУоАП (Пребывание в общественных домах, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно – ред.).

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Отдельно в полиции отметили, что за прошедшие сутки было проверено 259 объектов хозяйственной деятельности, но ни одного протокола по результатам этих проверок работники правоохранительных органов не вынесли.