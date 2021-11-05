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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве за сутки полицейские выписали 139 админпротоколов за нарушение карантина

В Киеве за сутки полицейские выписали 139 админпротоколов за нарушение карантина

В Киеве работники полиции по результатам проверок общественного транспорта за 4 ноября составили 139 админстративных материалов по фактам нарушения карантина.

Об этом информирует в Фейсбуке полиция Киева, сообщает Цензор.НЕТ.

"В течение суток проведено 482 проверки. Проверено 223 общественных транспортных средства. Составлено 2 административных протокола (ч. 1 ст. 44-3 КУоАП (Нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по борьбе с инфекционными болезнями - ред.)", - говорится в сообщении.

Также работники правоохранительных органов в течение четверга после проверок общественного транспорта вынесли 137 админпостановлений по ч. 2 ст. 44-3 КУоАП (Пребывание в общественных домах, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно – ред.).

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Отдельно в полиции отметили, что за прошедшие сутки было проверено 259 объектов хозяйственной деятельности, но ни одного протокола по результатам этих проверок работники правоохранительных органов не вынесли.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25466) Нацполиция (16415) штраф (1282) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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05.11.2021 20:37 Ответить
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Влада стверджує, що антивакцинаторів під'юджують агенти москви.

Чому б тоді першим ділом обмежувати права не невакцинованих, але агентів москви?

Якби влада з таким самим натхненням, з яким душить невакцинованих громадян, душила б ватників, п'ята колона вже зникла б.

Натомість, в той самий час, як невакцинованому громадянину забороняють сиділи в трамваї, рабіновичу дозволяють сидіти в парламенті.

У невакцинованого громадянина закривають вареничну, а телеканал мураєва не закривають.

Це переконує нас в нещирості влади.

Московська агресія є страшнішою за ковід. Але влада не стільки зацікавлена в боротьбі з цими бідами, скільки в обмеженні наших вольностей.
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05.11.2021 20:41 Ответить
Шоб ви так з "алєнямі" на машинах боролися в місцях, де стоянка заборонена!
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05.11.2021 20:42 Ответить
Правильно, продолжайте в том же духе, нечего жалеть этих невакцинированных. Только не удивляйтесь, что процент вакцинированных не возрастает настолько, насколько бы вам этого хотелось бы.
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05.11.2021 20:45 Ответить
А з якого перепугу мусора мають законне право перевіряти стан мого здоровля?
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05.11.2021 21:33 Ответить
та, приміряють на нас фашиський режим, цифрову диктатуру,

щоб було , як у Китаї. Нічого особливого.
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05.11.2021 21:44 Ответить
Ну ДУЖЕ хоче ця клоунська влада залити свій шмурдяк людям за шкіру
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05.11.2021 21:47 Ответить
Чепуха. Когда пойдут расстрелы - от это будут топ-новости. А так-мелюзга и не о чем!
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05.11.2021 23:14 Ответить
А сколько воров поймали?
Когда начнут публиковать: в Киеве совершено краж - ***, раскрыто - ***.?
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06.11.2021 09:25 Ответить
 
 