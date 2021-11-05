Федоров: Прописка скоро станет просто способом сообщить государству, где ты живешь

Место регистрации не будет давать право собственность на жилье. Изменить регистрацию можно будет через платформу "Дія".

Об этом пишет в блоге для издания "Гордон"министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

Он пояснил, какие изменения ожидают украинцев в связи с тем, что Верховная Рада приняла закон об электронной прописке.

"Скоро мы сделаем регистрацию чисто декларативной. Это означает, что пользователь прямо в приложении или на портале "Дія" сможет указать адрес, по которому фактически проживает, и все", - написал Федоров.

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По его словам, для смены прописки нужно будет предоставить одно заявление. Идти в ЦНАП с документами собственника жилья не понадобится - ему достаточно будет подтвердить согласие онлайн.

"Ранее "прописка" в Украине означала, что человека можно выписать из жилья только через суд. Это абсолютно устаревшая практика с советских времен. Арендодатели с новой услугой могут быть спокойны: место регистрации не будет давать право собственности на жилье, а будет только сообщать государству, где человек проживает", - подчеркнул Федоров.

Министр отметил, что упрощение процесса регистрации места жительства даст понять, сколько реально людей проживает в городах. И позволит платить налоги, оформлять пенсию, документы или медицинскую помощь именно по месту жительства.

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"Также мужчинам не придется больше ходить в военкоматы, чтобы изменить место регистрации. Если услугой хочет воспользоваться человек военнообязанный, то для того, чтобы он мог не посещать дважды военкомат, он по собственному желанию сможет получить уникальный номер в реестре военнообязанных, для того, чтобы сведения о нем поступили в военкомат по прошлому месту жительства (для снятия с учета) и по новому месту жительства (для взятия на учет). Эта опция позволит изменить место жительства без лишних проблем", - добавил министр.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 5 августа парламент принял закон об электронной регистрации места жительства.