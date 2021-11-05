Федоров: Прописка скоро станет просто способом сообщить государству, где ты живешь
Место регистрации не будет давать право собственность на жилье. Изменить регистрацию можно будет через платформу "Дія".
Об этом пишет в блоге для издания "Гордон"министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
Он пояснил, какие изменения ожидают украинцев в связи с тем, что Верховная Рада приняла закон об электронной прописке.
"Скоро мы сделаем регистрацию чисто декларативной. Это означает, что пользователь прямо в приложении или на портале "Дія" сможет указать адрес, по которому фактически проживает, и все", - написал Федоров.
По его словам, для смены прописки нужно будет предоставить одно заявление. Идти в ЦНАП с документами собственника жилья не понадобится - ему достаточно будет подтвердить согласие онлайн.
"Ранее "прописка" в Украине означала, что человека можно выписать из жилья только через суд. Это абсолютно устаревшая практика с советских времен. Арендодатели с новой услугой могут быть спокойны: место регистрации не будет давать право собственности на жилье, а будет только сообщать государству, где человек проживает", - подчеркнул Федоров.
Министр отметил, что упрощение процесса регистрации места жительства даст понять, сколько реально людей проживает в городах. И позволит платить налоги, оформлять пенсию, документы или медицинскую помощь именно по месту жительства.
"Также мужчинам не придется больше ходить в военкоматы, чтобы изменить место регистрации. Если услугой хочет воспользоваться человек военнообязанный, то для того, чтобы он мог не посещать дважды военкомат, он по собственному желанию сможет получить уникальный номер в реестре военнообязанных, для того, чтобы сведения о нем поступили в военкомат по прошлому месту жительства (для снятия с учета) и по новому месту жительства (для взятия на учет). Эта опция позволит изменить место жительства без лишних проблем", - добавил министр.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 5 августа парламент принял закон об электронной регистрации места жительства.
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Многие права и обязанности, имеющиеся у вас, зависят от факта и места регистрации. Например, это касается права на детское и пособие на оплату жилья, места уплаты налога и голосования.
Каждый муниципалитет планирует свою деятельность, исходя из количества проживающих там людей. При смене адреса вы должны сообщить об этом в Шведское государственное налоговое управление в течение одной недели.
Выписка из государственного реестра актов гражданского состояния
Выписка из государственного реестра записей актов гражданского состояния (personbevis) - это документ, в котором указаны данные, зарегистрированные на вас в Шведском государственном налоговом управлении, - например, имя, адрес и семейное положение. Выписка потребуется вам, в частности при оформлениии водительского удостоверения. Важно не забывать, что такая выписка не может использоваться в качестве удосторения личности.
Если вам понадобится выписка из государственного реестра актов гражданского состояния, ее можно заказать на веб-сайте Налоговой службы или в центре обслуживания Налоговой службы. Получить выписку из государственного реестра актов гражданского состояния, когда это потребуется, не составляет труда.
и т.д. - https://www.informationsverige.se/ru/jag-har-fatt-uppehallstillstand/samhallsorientering/boken-om-sverige/att-forsorja-sig-och-utvecklas-i-sverige/folkbokforing/
завтра зареєструюсь на Банковій !
хі-хі, живу я там
Во всем мире такое есть, только в бывшем совке нельзя было работать без прописки - крепостное право в действии.
Основное отличие (и основная проблема) совковой прописки в том, что она несёт в себе гораздо больше, чем просто место проживания. По нормальному же это должно быть исключительно сообщение государству о том, где сейчас живёшь, не более того. Никаких прописок, выписок с кучей документов не должно быть вообще, это совковый архаизм.
Во всем мире такое есть, только в бывшем совке нельзя было работать без прописки - крепостное право в действии.
Не плодите фейки.
ах, МИЛИЦИЯ?
...
поищите совок в другом месте - своей советской молодости или в своем Зажопинске.
Рассчет и выдача субсидий основана на прописке.
Субсидии тоже отменят, как отменили льготы на проезд, льготы на электричество и многие другие льготы?