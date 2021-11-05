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Федоров: Прописка скоро станет просто способом сообщить государству, где ты живешь

Федоров: Прописка скоро станет просто способом сообщить государству, где ты живешь

Место регистрации не будет давать право собственность на жилье. Изменить регистрацию можно будет через платформу "Дія".

Об этом пишет в блоге для издания "Гордон"министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

Он пояснил, какие изменения ожидают украинцев в связи с тем, что Верховная Рада приняла закон об электронной прописке.

"Скоро мы сделаем регистрацию чисто декларативной. Это означает, что пользователь прямо в приложении или на портале "Дія" сможет указать адрес, по которому фактически проживает, и все", - написал Федоров.

Читайте: Рада ввела онлайн-прописку

По его словам, для смены прописки нужно будет предоставить одно заявление. Идти в ЦНАП с документами собственника жилья не понадобится - ему достаточно будет подтвердить согласие онлайн.

"Ранее "прописка" в Украине означала, что человека можно выписать из жилья только через суд. Это абсолютно устаревшая практика с советских времен. Арендодатели с новой услугой могут быть спокойны: место регистрации не будет давать право собственности на жилье, а будет только сообщать государству, где человек проживает", - подчеркнул Федоров.

Министр отметил, что упрощение процесса регистрации места жительства даст понять, сколько реально людей проживает в городах. И позволит платить налоги, оформлять пенсию, документы или медицинскую помощь именно по месту жительства.

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"Также мужчинам не придется больше ходить в военкоматы, чтобы изменить место регистрации. Если услугой хочет воспользоваться человек военнообязанный, то для того, чтобы он мог не посещать дважды военкомат, он по собственному желанию сможет получить уникальный номер в реестре военнообязанных, для того, чтобы сведения о нем поступили в военкомат по прошлому месту жительства (для снятия с учета) и по новому месту жительства (для взятия на учет). Эта опция позволит изменить место жительства без лишних проблем", - добавил министр.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 5 августа парламент принял закон об электронной регистрации места жительства.

Автор: 

регистрация (291) Федоров Михаил (502) диджитализация (220) Дія (419)


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Топ комментарии
+12
По аналогии-пенсионное удостоверение не будет давать право на пенсию,а будет только подтверждением того,что ты когда то работал.
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05.11.2021 21:00
+9
Открываются широчайшие возможности для криминала!!
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05.11.2021 21:03
+8
Жить охота? Не сообщайте
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05.11.2021 20:53
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Жить охота? Не сообщайте
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05.11.2021 20:53 Ответить
Я пропишусь на Банковой) Мусора если че приходите ОП )
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05.11.2021 21:25 Ответить
я первый на Банковую !
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05.11.2021 23:49 Ответить
гладко стелят да бол ьно падать
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05.11.2021 20:54 Ответить
тю, совок невигойний, де та "пропіска" на зоні й лишилася...
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05.11.2021 20:58 Ответить
про політичну зону виклав у відкритий доступ В. Кіпіані - https://vivat-book.com.ua/blog/vakhtang-kipiani-dysydenty.html https://vivat-book.com.ua/blog/vakhtang-kipiani-dysydenty.html

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05.11.2021 21:27 Ответить
Швеция: Регистрация по месту жительства означает, что вы зарегистрированы в Шведском государственном налоговом управлении как житель определенного муниципалитета Швеции.
Многие права и обязанности, имеющиеся у вас, зависят от факта и места регистрации. Например, это касается права на детское и пособие на оплату жилья, места уплаты налога и голосования.
Каждый муниципалитет планирует свою деятельность, исходя из количества проживающих там людей. При смене адреса вы должны сообщить об этом в Шведское государственное налоговое управление в течение одной недели.

Выписка из государственного реестра актов гражданского состояния

Выписка из государственного реестра записей актов гражданского состояния (personbevis) - это документ, в котором указаны данные, зарегистрированные на вас в Шведском государственном налоговом управлении, - например, имя, адрес и семейное положение. Выписка потребуется вам, в частности при оформлениии водительского удостоверения. Важно не забывать, что такая выписка не может использоваться в качестве удосторения личности.

Если вам понадобится выписка из государственного реестра актов гражданского состояния, ее можно заказать на веб-сайте Налоговой службы или в центре обслуживания Налоговой службы. Получить выписку из государственного реестра актов гражданского состояния, когда это потребуется, не составляет труда.
и т.д. - https://www.informationsverige.se/ru/jag-har-fatt-uppehallstillstand/samhallsorientering/boken-om-sverige/att-forsorja-sig-och-utvecklas-i-sverige/folkbokforing/
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05.11.2021 21:51 Ответить
во всех цивилизованных станах у гражданина есть обязанность сообщать органам власти о месте постоянного жительства - на случай войны, стихийных бедствий, расчета транспортной наргузки, медицинской и т.д.
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05.11.2021 21:45 Ответить
Кацап, да ты заколебал со своими гулаговскими методичками
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05.11.2021 22:25 Ответить
Бред! Нету такого
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05.11.2021 23:27 Ответить
По аналогии-пенсионное удостоверение не будет давать право на пенсию,а будет только подтверждением того,что ты когда то работал.
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05.11.2021 21:00 Ответить
навішо тоді ця реєстрація ?

завтра зареєструюсь на Банковій !
хі-хі, живу я там
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05.11.2021 21:01 Ответить
затем что местные органы власти должны рассчитывать на какое кол-во людей покупать транспорт, поставлять воду, электроэнергию, на случай войны или стихийного бедствия.
Во всем мире такое есть, только в бывшем совке нельзя было работать без прописки - крепостное право в действии.
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05.11.2021 21:47 Ответить
Всё-таки немного сложнее. Во-первых, государство просит сообщать о месте проживания и для более рутинных вещей, например для налоговой или для других государственных сервисов.

Основное отличие (и основная проблема) совковой прописки в том, что она несёт в себе гораздо больше, чем просто место проживания. По нормальному же это должно быть исключительно сообщение государству о том, где сейчас живёшь, не более того. Никаких прописок, выписок с кучей документов не должно быть вообще, это совковый архаизм.
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05.11.2021 22:15 Ответить
Открываются широчайшие возможности для криминала!!
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05.11.2021 21:03 Ответить
Вова из Ростова! Сообщит
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05.11.2021 21:14 Ответить
Интересно, зачем государству знать где я живу и зачем мне ему об этом сообщать
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05.11.2021 21:30 Ответить
затем что местные органы власти должны рассчитывать на какое кол-во людей покупать транспорт, поставлять воду, электроэнергию, на случай войны или стихийного бедствия.
Во всем мире такое есть, только в бывшем совке нельзя было работать без прописки - крепостное право в действии.
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05.11.2021 21:47 Ответить
И много раз вы видели чтобы государство хотело помочь людям? Все инициативы государства только из корыстных мотивов и не более Все, от постройки моста и дороги до ремонта детского сада делается за наши налоги и из всего этого от 15% до 25% воруется. Там где чиновник не может украсть либо не делается вовсе либо с большим скрипом.
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05.11.2021 22:18 Ответить
Например что бы ты смог голосовать на местных выборах. По другому начнутся карусели и один человек сможет наголосовать при желании в десятке регионов
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06.11.2021 01:57 Ответить
иди ты нах! сообщил?
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05.11.2021 21:30 Ответить
Хфьодоров, яка там в буби адреса? Сообщі. Завтра ж пропишуся в твоїй шахрайській дії.
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05.11.2021 21:34 Ответить
Он то право на владение квартирой не даёт, это верно. Но и выселить прописавшегося квартиранта будет нельзя, если он прописался. И выписать тоже нельзя - если он там живёт и может это доказать наличивем своего барахла его и через суд не випишешь. Выгнать нельзя, так как он там прописан, милиция станет на его стороноу. Прописанных граждан выселить нельзя. Так что поздравляю арендодателей с головной болью. Будут жить эти квартиранты сколько им хочеться, и платить конечно не будут, ибо зачем платить, если хозяин не может его выселить. Коммунальные услуги тоже некоторые повысят, если больше людей прописано в квартире.
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05.11.2021 21:41 Ответить
почему нельзя? Взял да выписал - такая возможность там будет предоставлена. И нельзя прописаться без разрешения хозяина.
Не плодите фейки.
ах, МИЛИЦИЯ?
...
поищите совок в другом месте - своей советской молодости или в своем Зажопинске.
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05.11.2021 21:49 Ответить
Вот именно, что теперь будет можно прописываться БЕЗ разрешения хозяина. Читай закон. Уже по радио и тв обсуждают эту тему, и что у арендодателей теперь будут большие проблемы.
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05.11.2021 22:07 Ответить
Слышь ты. Я в Киеве живу. И много случаем знаю, когда вызывали милицию чтобы выселить жильцов. И милиция становилась на сторону прописанных. Беляков, не трынди, если не разбираешься.
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05.11.2021 22:10 Ответить
Ну таки какой идиот вызывает милицию если человек там прописан? Менты в жилищных спорах не участвуют это компетенция суда и судебных исполнителей. Прописка не даёт право на собственность лет уже 20 точно. Ну а если можно прописаться без уведомления хозяина то это какой то п..ц и сюр , не уверен в этом , пойду почитаю
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05.11.2021 23:30 Ответить
Менты могут выставить человека из квартиры по требованию хозяина. Но если он там прописан - то они не имеют права его выгонять. А теперь все квартиранты попрописываются, и их с квартиры не выгонишь никаким образом. И ты не путай право собственности с правом проживания - это разные вещи. Квартиранты, когда пропишутся, права собстенности на ту квартиру иметь не будут, но будут иметь право на проживание. Так понятно?
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06.11.2021 11:15 Ответить
Закон так и не нашел только урывки из него и там написано о том что необходимо согласие и подтверждение собственника
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06.11.2021 20:40 Ответить
Кстати:
Рассчет и выдача субсидий основана на прописке.
Субсидии тоже отменят, как отменили льготы на проезд, льготы на электричество и многие другие льготы?
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05.11.2021 21:54 Ответить
а сфигали я должен сообщать об этом государству? налоги заплатил - государство свободно
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05.11.2021 22:19 Ответить
Дурак Дурак - ну какие с тебя налоги? Анализы - и те некачественные
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05.11.2021 22:22 Ответить
Спросим у интернет-жулика Фьодорова - а зачем "государству" знать где кто живет?
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05.11.2021 22:21 Ответить
Больше всего порадовались уклонисты
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05.11.2021 22:32 Ответить
Хорошая подработка пенсионерам.Теперь можно в своей квартире,зарегистрировать толпу нелегалов и брать за прописку гроши.Здорово придумали
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05.11.2021 22:34 Ответить
Соберусь брать кредит, обращусь к недорогому хакеру, чтобы прописал меня у кого-нибудь....Пусть меня ищут там, где я никогда не был и не буду.... Хозяевам жилья - головная боль от таких "нововведений"....Аналогично и в мою квартиру может прописаться тайком какое-нибудь дерьмо..... Мне не нравятся такие "блага" для народа.....
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06.11.2021 00:07 Ответить
Тільки но хтось із моїх орендаторів заїкнеться про "реєстрацію" буде негайно виселений. І проблема тут навіть не в тому що ціна оренди миттєво виросте на 20-25%, а в тому що один раз отримавши податок чиновник починає нараховувати його автоматично кожного місяця незалежно від того здається житло чи ні. Більш того, якщо взяв родину з дитиною то припруться соціальні працівники і почнуть "встановлювати стандарти", а далі не встигнеш огледітись і ти вже "приватний підприємець" який має регулярно платити побори всім паразитам...
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06.11.2021 00:55 Ответить
Так зачем квартирантам теперь заикаться о прописке? Они тихо пропишутся у вас, вы и знать не будете.
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06.11.2021 11:16 Ответить
Без мого відома прописатися неможливо бо реєстрацію має проводити власник житла і ніхто інший цього зробити не може. Орендатори можуть без мого відома вказувати в якихось анкетах лише тимчасову адресу проживання.
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06.11.2021 14:03 Ответить
А що вона робила раніше, клоуни?
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06.11.2021 08:43 Ответить
а зачем ей это знать?
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06.11.2021 12:05 Ответить
 
 