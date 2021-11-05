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Резников выведен из состава Трехсторонней контактной группы по Донбассу, на его место замглавы делегации назначен Костин, - указ Зеленского

Резников выведен из состава Трехсторонней контактной группы по Донбассу, на его место замглавы делегации назначен Костин, - указ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом возложил исполнение обязанностей первого заместителя главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам Андрея Костина.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №568/2021 от 5 ноября опубликован на сайте главы государства.

"Временно возложить исполнение обязанностей первого заместителя главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе на Костина Андрея Евгеньевича - члена делегации, представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам", - говорится в тексте указа.

Также президент вывел из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Алексея Резникова, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.

Костин - глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики. Резников назначен на должность министра обороны.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВР назначила Резникова министром обороны. ВИДЕО

Автор: 

Трехсторонняя контактная группа (842) Резников (1169) Костин (180)


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Топ комментарии
+3
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05.11.2021 21:20
+1
боже, какой шкандаль..
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05.11.2021 21:28
+1
что-то пенсия не пришла 5 листопада ....
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05.11.2021 21:31
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05.11.2021 21:20 Ответить
боже, какой шкандаль..
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05.11.2021 21:28 Ответить
что-то пенсия не пришла 5 листопада ....
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05.11.2021 21:31 Ответить
Покращення тобі прийшло від зє каманди. А мені прийшла
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05.11.2021 21:42 Ответить
ну тебе за твои коменты Рошен еше год будет выплачивать по 10 грн за твои тупые фотошопы и высеры ..главное как тебе по губам проводят одной темой : Нарик с Порошкнко получают Томос ... как то так ..и еще ты руки побрил ?
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05.11.2021 21:54 Ответить
В мене хороша пенсія, і дала мені її Україна. Ти знову убоге обісралося.
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05.11.2021 22:04 Ответить
тебе пенсию давно выплачивают ? с детства ?
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05.11.2021 22:13 Ответить
З 45 років, вже майже 2 роки. І порозумнішай нарешті хоч трохи.
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05.11.2021 22:18 Ответить
Від зміни місць доданків сума не змінюється !!!! Дійство лялькового балагана триває !!))
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05.11.2021 21:40 Ответить
пришла пенсия таки ..завтра пойду 2000 грн за - газ свет вода интернет
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05.11.2021 22:15 Ответить
Відчуваєшь покращення??? Жуй зелену локшину далі ,радій "новим лицам" !!!)))
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05.11.2021 22:46 Ответить
И как теперь с этим жить зеленому зонтику?))) Она так старалась, так старалась)))
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05.11.2021 22:19 Ответить
 
 