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Новости Война
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В Днепре простились с погибшим в зоне ООС воином 128-й ОГШБр Сергеем Елисеевым

Сегодня, 5 ноября, на Аллее Героев Краснопольского кладбища в городе Днепр состоялась церемония прощания с Сергеем Елисеевым, воином 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, погибшем 2 ноября на Приазовском направлении.

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

В Днепре простились с погибшим в зоне ООС воином 128-й ОГШБр Сергеем Елисеевым 01

Сергею Елисееву был 31 год. В 2015 году он пошел служить в ВСУ. Сначала в 93-й бригаде, с 2019 года - в 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригаде. Сергей был командиром отделения и боевой машины.

Как сообщили в 128-й ОГШБр, Елисеев погиб от пули снайпера во время выполнения боевого задания.

В Днепре простились с погибшим в зоне ООС воином 128-й ОГШБр Сергеем Елисеевым 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2 ноября в зоне ООС погиб воин 128-й ОГШБр Сергей Елисеев. ФОТО

Провести героя в последний путь пришли родные, друзья и побратимы.

У погибшего остались жена и 5-летний сын.

Автор: 

похороны (1525) потери (4368) Ян Осока (1501) 128 отдельная горно-пехотная бригада (155) операция Объединенных сил (6766)


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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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05.11.2021 21:22 Ответить
Пересекался со 128 на встречных путях эшелонов. Парни отважные и дружные. Вечная память...
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05.11.2021 21:59 Ответить
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05.11.2021 22:12 Ответить
Вічна память Герою !
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05.11.2021 22:40 Ответить
Царство небесное герою Украины, вечная память!
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05.11.2021 22:44 Ответить
Герої не вмирають
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05.11.2021 23:04 Ответить
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину..
Спочивай з миром, синку....

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05.11.2021 23:08 Ответить
Вечная память!
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06.11.2021 00:59 Ответить
Світла пам'ять полеглому воїну.
Глибокі співчуття рідним.
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06.11.2021 04:41 Ответить
 
 