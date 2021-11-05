В Днепре простились с погибшим в зоне ООС воином 128-й ОГШБр Сергеем Елисеевым
Сегодня, 5 ноября, на Аллее Героев Краснопольского кладбища в городе Днепр состоялась церемония прощания с Сергеем Елисеевым, воином 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, погибшем 2 ноября на Приазовском направлении.
Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.
Сергею Елисееву был 31 год. В 2015 году он пошел служить в ВСУ. Сначала в 93-й бригаде, с 2019 года - в 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригаде. Сергей был командиром отделения и боевой машины.
Как сообщили в 128-й ОГШБр, Елисеев погиб от пули снайпера во время выполнения боевого задания.
Провести героя в последний путь пришли родные, друзья и побратимы.
У погибшего остались жена и 5-летний сын.
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Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину..
Спочивай з миром, синку....
Глибокі співчуття рідним.