Мы все проверили, наращивания сил РФ на границе нет, - начальник Генштаба Шаптала

Генеральный штаб ВСУ проанализировал сообщения западных СМИ о наращивании российских войск на границах Украины.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда мы получили из СМИ эти данные, мы также пригласили свои средства разведки - это не один орган разведки, несколько. После того, как были предоставлены нам данные опять по этой ситуации, мы снова оценили ситуацию, и никакого наращивания сил на границе с Украиной не было и нет", - сказал он.

Шаптала напомнил, что Россия недавно проводила учения "Запад-2021", и на то, чтобы войска вернулись в место постоянной дислокации, нужно время.

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"По окончании учений не заканчивается жизнь воинских частей. Далее следует перемещение техники, а мы знаем, что вблизи нашей границы находятся несколько полигонов РФ. Они также из того или иного полигона совершают перемещение", - пояснил он.