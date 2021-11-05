Мы все проверили, наращивания сил РФ на границе нет, - начальник Генштаба Шаптала
Генеральный штаб ВСУ проанализировал сообщения западных СМИ о наращивании российских войск на границах Украины.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, сообщает Цензор.НЕТ.
"Когда мы получили из СМИ эти данные, мы также пригласили свои средства разведки - это не один орган разведки, несколько. После того, как были предоставлены нам данные опять по этой ситуации, мы снова оценили ситуацию, и никакого наращивания сил на границе с Украиной не было и нет", - сказал он.
Шаптала напомнил, что Россия недавно проводила учения "Запад-2021", и на то, чтобы войска вернулись в место постоянной дислокации, нужно время.
"По окончании учений не заканчивается жизнь воинских частей. Далее следует перемещение техники, а мы знаем, что вблизи нашей границы находятся несколько полигонов РФ. Они также из того или иного полигона совершают перемещение", - пояснил он.
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После того, как были предоставлены нам данные опять по этой ситуации, мы снова оценили ситуацию, и никакого наращивания сил на границе с Украиной не было и нет", - сказал он. Источник:
Причем, говорит об этом не дипломат, а военный?!
А Кулеба там о применении Байрактаров распинается...
Ну, явно видно, что военным ПРИКАЗАЛИ все отрицать.
Бубочка опять заглядывает в очко Путина - боится рассердить, что бы тот окончательно не сорвал отопительный сезон и рейтинг Бубочки не рухнул вообще ПОД плинтус?!!
Наивный ЛОХ Бубочка!
Путин тебя закопает не смотри ни на какие ваши "договоренности"!!!
Оказывается это слово из Греции. Есть там такая гора Пиндос,напоминающая,мягко говоря жопу. И кто жил за этой горой,презрительно называли пиндос.Это слово применялось в конце 19-начало20г.г. в причерноморских раенах Росии у греков как оскорбление.Потом забылось.
А ожило во время войны в Югославии. Так там месные называли американцев и "голубые каски". Что интересно русских и украинцев так не называли.
"Никаких российских войск на Донбассе нет, не было и нет." - *****.
Вопрос вообще не о выстраивании войск вдоль границы для нападения завтра. Вопрос в том - что считать передвижением к границам, на какую глубину мониторят? Если посчитать за 200км от границы, а если за 500.
https://www.youtube.com/watch?v=b4TGWaLyPvg
https://www.youtube.com/watch?v=XpVC7QT6egQ
В итоге у противника появляется рябь в глазах и высказывания непонятная военная активность, сложная логистика, явное увеличение численности и т.д.
Кстати, а вы знаете, что мокшанский головорез Чапаев, тачанок не любил, а предпочитал трофейные линкольны и льюисы, бурку в бою никогда не одевал, усы из фильма были в разы! скромнее, имел большие проблемы с женщинами и был ....би-сексуалом. Т.е вы понимаете, Петька -казачек или Петрухан использовался по назначению.
Теперь понятно, откуда пошло пукинское выражение .....партнеры???
Проверили они, бл* ... Все разведки идут не вногу... Токо они одни в ногу нах и идут...
Існує великий сумнів у професіональності нашого військового керівництва...
А де ж ви суки всі слугоуйобашні були у 2014му?