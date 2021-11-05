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Зеленский обсудил с генсеком Совета Европы Пейчинович-Бурич ситуацию с правами человека на оккупированных территориях

Зеленский обсудил с генсеком Совета Европы Пейчинович-Бурич ситуацию с правами человека на оккупированных территориях

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Собеседники уделили значительное внимание роли, которую Совет Европы должен играть в защите прав человека во временно оккупированном Крыму и Донбассе. 

Президент акцентировал внимание на том, что украинская сторона ожидает первого доклада генсека Совета Европы относительно ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму и готова к сотрудничеству в этом важном направлении. "Убежден, что ваш визит на административную границу с Автономной Республикой Крым позволил глубже понять важность этого вопроса и поможет при подготовке доклада", – отметил Зеленский.

Читайте также: Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич посетила админграницу с оккупированным Крымом

Президент отдельно призвал Генерального секретаря Совета Европы содействовать привлечению всех механизмов этой международной организации для освобождения украинцев, которые Российская Федерация незаконно удерживает на временно оккупированных территориях Украины и РФ.

Зеленский также проинформировал Генерального секретаря Совета Европы о подписании принятого Верховной Радой антиолигархического закона.

"Как было договорено между Владимиром Зеленским и главой Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио, текст закона в редакции, подписанный Главой государства, будет предоставлен комиссии для рассмотрения и подготовки заключения", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Зеленский (20185) Совет Европы (699) Пейчинович-Бурич (34)


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Топ комментарии
+3
Интересно какие права? Типа человека... И какие права имеем мы , не на оккупированной территории...Перечислил бы кто... Вельми вдячний....
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05.11.2021 21:58
+3
Про які права чи Коституцію може бути мова ,в країні ,в якій відсутня державна влада ,є лише лялькова імітація !!)))
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05.11.2021 22:02
+2
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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05.11.2021 21:51
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Правила форума Совет форумчан
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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05.11.2021 21:51 Ответить
С важным видом потрындели ни о чём.
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05.11.2021 21:53 Ответить
ППР-посиділи,позвізділи та розійшлися !!!)))
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05.11.2021 21:54 Ответить
Посмотрите последний онлайн Ютуб Тараса Березовца, и поймёте что делать с клоуном из 95-го Квартала.
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05.11.2021 21:55 Ответить
Интересно какие права? Типа человека... И какие права имеем мы , не на оккупированной территории...Перечислил бы кто... Вельми вдячний....
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05.11.2021 21:58 Ответить
Про які права чи Коституцію може бути мова ,в країні ,в якій відсутня державна влада ,є лише лялькова імітація !!)))
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05.11.2021 22:02 Ответить
Права родственников погибших от пандемии подать в суд на клована за бездействие при организации своевременной вакцинации эффективными вакцинами.
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05.11.2021 22:36 Ответить
Визит Генсека Совета Европьі в Украину - не рядовое собьітие , тем более , что конкретно рассматривалась ситуация с нарушением прав украинских граждан на временно оккупированньіх территориях.
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05.11.2021 21:59 Ответить
Ну і які наслідки від цього "не рядового собития" ???)))
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05.11.2021 22:05 Ответить
Шо такое?! При чем тут какой-то зеля?; Где д'ерьмак, я вас спрашиваю?!
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05.11.2021 22:07 Ответить
"На диком бреге Иртиша" !!!))))
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05.11.2021 22:11 Ответить
Не, это не тот Ермак. Этот с дикого берега реки Иордан.
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05.11.2021 22:18 Ответить
Настоящий Президент!
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05.11.2021 22:53 Ответить
 
 