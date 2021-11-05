Зеленский обсудил с генсеком Совета Европы Пейчинович-Бурич ситуацию с правами человека на оккупированных территориях

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Собеседники уделили значительное внимание роли, которую Совет Европы должен играть в защите прав человека во временно оккупированном Крыму и Донбассе.

Президент акцентировал внимание на том, что украинская сторона ожидает первого доклада генсека Совета Европы относительно ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму и готова к сотрудничеству в этом важном направлении. "Убежден, что ваш визит на административную границу с Автономной Республикой Крым позволил глубже понять важность этого вопроса и поможет при подготовке доклада", – отметил Зеленский.

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Президент отдельно призвал Генерального секретаря Совета Европы содействовать привлечению всех механизмов этой международной организации для освобождения украинцев, которые Российская Федерация незаконно удерживает на временно оккупированных территориях Украины и РФ.

Зеленский также проинформировал Генерального секретаря Совета Европы о подписании принятого Верховной Радой антиолигархического закона.

"Как было договорено между Владимиром Зеленским и главой Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио, текст закона в редакции, подписанный Главой государства, будет предоставлен комиссии для рассмотрения и подготовки заключения", - говорится в сообщении.

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