Горнолыжные курорты в Украине будут работать только для вакцинированных - Ляшко

На новогодние каникулы украинские горнолыжные курорты будут работать только для вакцинированных от ковида туристов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"На Новый год горнолыжные курорты будут работать только для вакцинированных от ковид туристов. Канатные дроги и подъемники тоже будут работать только для вакцинированных", - сказал он.

Ляшко сообщил, что Минздрав разрабатывает систему, которая предусматривает, что на зимние каникулы туристам не нужно будет все время показывать сертификаты о вакцинации, возможно, будет разработана модель, при которой туристам при поселении в отель будут выдавать браслет, в который в цифровом виде будет "зашита" информация о вакцинации.

Он также сообщил, что сейчас в Украине эпидситуация "стабилизировалась на высоком уровне".

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