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Новости Коронавирус и карантин
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Горнолыжные курорты в Украине будут работать только для вакцинированных - Ляшко

Горнолыжные курорты в Украине будут работать только для вакцинированных - Ляшко

На новогодние каникулы украинские горнолыжные курорты будут работать только для вакцинированных от ковида туристов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"На Новый год горнолыжные курорты будут работать только для вакцинированных от ковид туристов. Канатные дроги и подъемники тоже будут работать только для вакцинированных", - сказал он.

Ляшко сообщил, что Минздрав разрабатывает систему, которая предусматривает, что на зимние каникулы туристам не нужно будет все время показывать сертификаты о вакцинации, возможно, будет разработана модель, при которой туристам при поселении в отель будут выдавать браслет, в который в цифровом виде будет "зашита" информация о вакцинации.

Он также сообщил, что сейчас в Украине эпидситуация "стабилизировалась на высоком уровне".

Читайте также: Для введения бустерной дозы COVID-вакцины необходимо иметь 70% привитого населения, – Ляшко

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вакцина (3814) горы (102) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Курорты будут работать только при наличии клиентов с деньгами. Остальное от лукавого.
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05.11.2021 23:12
+4
Ужосс что творицца, придёться нелегально покупать легальный сертификат, не кролик же я подопытный чтобы давать себя колоть жижей из бочки, неизвестно чем через годы это ещё аукнется вмешательством в иммунную систему.
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06.11.2021 00:03
+3
Тупорилі жиди творять геноцид українського народу, як в свій час їхні предки створювали концтабори в Європі
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06.11.2021 08:41
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Только для одноногих.
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05.11.2021 23:10 Ответить
Бабла небось нарубят...
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05.11.2021 23:11 Ответить
Ця новина чомусь пробиває на ностальгію.
"Піво отпускаєцца только члєнам профсоюза".
Або:

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06.11.2021 01:12 Ответить
Курорты будут работать только при наличии клиентов с деньгами. Остальное от лукавого.
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05.11.2021 23:12 Ответить
Они всегда по таким критериям работали)
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05.11.2021 23:15 Ответить
Остров сокровищ.
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05.11.2021 23:14 Ответить
Зеледент собрался опять на лыжах покататься? Хотя к чему я спрашиваю... Он же очередной раз устал... Может он так пытается от Дерьмака спрятаться?
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05.11.2021 23:16 Ответить
А туалеты общественные? Огласите весь список пожалуйста!
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05.11.2021 23:50 Ответить
А ось і стимул для вакцинації депутан!
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05.11.2021 23:58 Ответить
В чіпування людей вакциною наразі не вірю, але слхаючи наших можновлдадців почав сумніватись, вони що проводять антивакцинальну компанію?
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05.11.2021 23:58 Ответить
Ужосс что творицца, придёться нелегально покупать легальный сертификат, не кролик же я подопытный чтобы давать себя колоть жижей из бочки, неизвестно чем через годы это ещё аукнется вмешательством в иммунную систему.
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06.11.2021 00:03 Ответить
А до этого Вы что прививки не делали, Вам уже аукнулось?
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06.11.2021 01:45 Ответить
Тебе прививки в детстве(до етого) делали жижей из бочки?
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06.11.2021 08:17 Ответить
Раньше не делали из бочки и сейчас не делают из бочки.
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06.11.2021 12:44 Ответить
Ну да. Вакциньі, которьіе разрабатьіваются 6 лет. Законьі биологии такие
Те, которьіе за год варять, не прошедшие полньій цикл клинических испьітаний - хз из какой калюжи набраньі
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06.11.2021 12:55 Ответить
Возможно это раньше 6 лет, наука вроде как не стоит на месте и тем более covid19 это не что-то новое, это разновидность старого. То что реально экспериментальное это вроде пфайзер, которой не тренирует иммунную систему, а учит.
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06.11.2021 13:28 Ответить
Ясно. Вьі из тех, кто в состоянии отменять законьі природьі и ускорять биологические реакции
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06.11.2021 13:41 Ответить
Вы о чем, какие законы природы? Человек еще столико не знает, еще 200 лет покажи человеку телевизор, он посчитал это нечто божественное. Та даже, если Вы не совсем молодой, сказали бы вам что вы будете в кармане носит целый комп, который занимал целую комнату, то бы наверное повертели пальцем у виска. Сейчас уже органы в пробирках выращивают.
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06.11.2021 13:59 Ответить
Вже пізно турбуватися. Мабуть якість досліди вже зробили. Мозок безповоротно пошкоджений.
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06.11.2021 07:42 Ответить
НОВОСТИ дурдома:
Военный локдаун для Латвии, на очереди Украина и Белоруссия?
https://www.youtube.com/watch?v=MIL5O2DyHs0&ab_channel=%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%803%D0%A1%D0%A8%D0%90
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06.11.2021 01:39 Ответить
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06.11.2021 02:06 Ответить
Стою на песке я! В лыжи обутый! То ли в Омане я , то ли я - ипанутый? Зато сертификат здесь не требуют!
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06.11.2021 05:39 Ответить
Попередній хоч хитріший був,це дурне теля вже скільки язиком набрехало-намололо що менше ніж двома пострілами не відбудеться,хіба що з вікна полетить.Тюремний термін йому як джек-пот буде,його ще в бога вимовити треба.
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06.11.2021 06:44 Ответить
На гірськолижних курортах будуть працювати тільки вакциновані підйомники (Ляшко)
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06.11.2021 06:51 Ответить
Деяки ідіоти зробили проблему на рівному місці. Що може бути простіше - по дорозі (работа, магазин, тощо) зайшов в пункт вакцинації і зробив ін'єкцію. Через визначений термін зробив другу дозу. І все, немає проблем!!!
Але ж ніц!!! Ходять толпами, як зомбі повторюють - "Чіпи, управлять, експеримент, заговор... абирвалг, абирвалг!!!"
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06.11.2021 08:02 Ответить
Зайдіть на сайт МОЗ почитпйте інфориацію ...
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06.11.2021 09:55 Ответить
І що я там повинен вичитати?
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06.11.2021 10:43 Ответить
То що то дослід, я не маю нині часу, я б чітко вказав , що і де, трохи пізніше - обов'язково, якщо хочете зайдіть на телеграи канал ДОСТи, вони там все чітко описують, навіть запити є, і відповіді. Гарного дня.
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06.11.2021 11:27 Ответить
Самьіе простьіе решения как раз у идиотов. Пункт вакцинации должен бьіть с кабінетом реанимации. Потому что не видящий проблемьі, идиот забежит по пути в магазин ширнуться, и может "кони двинуть" от анафилактического шока. В некоторьіх случаях игла еще в мьішце может бьіть.
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06.11.2021 12:10 Ответить
Пруфи, будь ласка, на подібні ситуації в Україні.
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06.11.2021 12:58 Ответить
На які, на анафілактичний шок, чи на нормативні вимоги без виконання яких пункт вакцинациї не може бути сертіфіцирован?
Ви впевнені що не йдете шляхом простих рішень?
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06.11.2021 13:17 Ответить
Тупорилі жиди творять геноцид українського народу, як в свій час їхні предки створювали концтабори в Європі
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06.11.2021 08:41 Ответить
Браслет?
Клеймо на лоб при прививке.
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06.11.2021 09:20 Ответить
Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.

Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-ii Констітуція України
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06.11.2021 10:27 Ответить
Вас надо садить в тюрьму иначе этот беспредел не остановить. Обнаглевшие беспредельшики.
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06.11.2021 10:57 Ответить
 
 