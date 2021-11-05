Присоединение Беларуси к России - это как аншлюс Австрии Гитлером перед мировой войной

Россия сейчас поступает с Беларусью точно так же, как фашистская Германия захватила когда-то Австрию.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Цензор.НЕТ.

Угроза Российской Федерации никуда не ушла. Независимо от того, когда мы говорим о гарнизоне в Ельне, который здесь с 2016 года передислоцировался. Угроза России никуда не ушла. Россия у наших границ. Более того, границы эти увеличились. У нас уже почти 4 тысячи км границ, которые контролирует Российская Федерация", – сказал Аваков.

То, что происходит в отношениях России и Беларуси, он назвал аншлюсом.

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"В эти дни происходит фундаментальная вещь, которую нельзя не замечать – аншлюс Беларуси. Это точно повторяет аншлюс Австрии в середине прошлого столетия. Когда канцлер Австрии, спасая себя и свою репутацию, по сути, предал свою страну и передал ее гитлеровской Германии. И теперь у наших границ, на всех 4-х тысячах километров: 2000 км с РФ, чуть больше 1100 км с Беларусью, Приднестровье, морская граница – мы имеем вооруженные силы РФ. Мы должны говорить партнерам: спасибо, что внимательны, давайте вместе обсуждать ситуацию помощи", – сказал Аваков.

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