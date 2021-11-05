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Присоединение Беларуси к России - это как аншлюс Австрии Гитлером перед мировой войной

Присоединение Беларуси к России - это как аншлюс Австрии Гитлером перед мировой войной

Россия сейчас поступает с Беларусью точно так же, как фашистская Германия захватила когда-то Австрию.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Цензор.НЕТ.

Угроза Российской Федерации никуда не ушла. Независимо от того, когда мы говорим о гарнизоне в Ельне, который здесь с 2016 года передислоцировался. Угроза России никуда не ушла. Россия у наших границ. Более того, границы эти увеличились. У нас уже почти 4 тысячи км границ, которые контролирует Российская Федерация", – сказал Аваков.

То, что происходит в отношениях России и Беларуси, он назвал аншлюсом.

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"В эти дни происходит фундаментальная вещь, которую нельзя не замечать – аншлюс Беларуси. Это точно повторяет аншлюс Австрии в середине прошлого столетия. Когда канцлер Австрии, спасая себя и свою репутацию, по сути, предал свою страну и передал ее гитлеровской Германии. И теперь у наших границ, на всех 4-х тысячах километров: 2000 км с РФ, чуть больше 1100 км с Беларусью, Приднестровье, морская граница – мы имеем вооруженные силы РФ. Мы должны говорить партнерам: спасибо, что внимательны, давайте вместе обсуждать ситуацию помощи", – сказал Аваков.

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Автор: 

Аваков (3444) Беларусь (7886) россия (95326) шоу Шустера (315)


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Топ комментарии
+22
Фашисты Мавзолея это круче Гитлера....
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05.11.2021 23:55
+12
Уже захватила!После нового года гачется отжим всей промышленности в пользу ФСБ и русских олигархов )))Скоро белорусы будут рабами такими как крымчане и жители ордло ....
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05.11.2021 23:51
+7
Ну по перше, Лука не вічний а по друге його просто замінять якимсь "Єрмаком".
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06.11.2021 00:33
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Ха, этот любитель рюкзаков и старых аттракционов, где много металла, даже не знает, что такое "аншлюс". Позорище!
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06.11.2021 06:42 Ответить
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06.11.2021 10:57 Ответить
Значно сильніша та більша раша неминуче поглине бульбу , процес уже йде і уже не залежить ні від путлера ні від бацьки . В Україні цей процес зупинили патріоти починаючи з Майдану. Білоруси не спромоглися .
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06.11.2021 11:04 Ответить
Не надо думать, что беларусы почти что как украинцы, но им во всем мешает Лукашенко. Но беларусы совсем другие и в первую очередь, они мешают сами себе. Читайте дальше.
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06.11.2021 11:27 Ответить
Известно, что большинство беларусов считают московитов братьями и любят Хутина. Поэтому самые отъявленные даже идут защищать "гусский мир" на Донбасс. Откуда это все?
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06.11.2021 11:32 Ответить
При СССР белорусам вбивали в головы, скрепное мышление. Что они такие правильные - Брестская крепость, партизаны и т.д. И что украинцы это националисты, бандеровцы, антисемиты. Они так и думали потому что это повышало их самооценку, что было привлекательно для них.
При СССР в тюрьмах не было ни одного правозащитника беларуса.
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06.11.2021 11:36 Ответить
Сейчас многие постепенно меняются, но не очень быстро и не все. Только время изменит беларусов. Но Беларусь не должна потерять государственность. Пока что не потеряла.
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06.11.2021 11:37 Ответить
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