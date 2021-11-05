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Вопрос о результатах выборов мэра Харькова остается открытым из-за проверок правоохранительных органов, - ЦИК

Вопрос о результатах выборов мэра Харькова остается открытым из-за проверок правоохранительных органов, - ЦИК

Вопрос о выборах мэра Харькова, которые прошли 31 октября, остается открытым из-за проверок правоохранительных органов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 5 ноября заявили в Центральной избирательной комиссии, комментируя сообщения в СМИ о вероятных фальсификациях.

"На сегодняшний день вопрос законности действий избирательных комиссий и их членов является предметом проверки правоохранительных органов и суда. Так, по имеющейся в Центральной избирательной комиссии информации, в производстве суда находится около 56 дел относительно результатов голосования на 131 избирательном участке", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харьковский горизбирком отказался отменять решение о признании Терехова мэром

В ЦИК подчеркнули, что в суде можно оспорить только "бездействие территориальной избирательной комиссии, которая устанавливает результаты соответствующих местных выборов".

"В то же время подтверждение фактов фальсификации может иметь негативные последствия, подрывать доверие к институту выборов в Украине и нивелировать отдельные демократические достижения нашей страны. Поэтому достаточно важна и ценна роль независимого наблюдения общественных организаций за избирательным процессом, что способствует честному проведению выборов", – заявили в комиссии.

Ее представители выразили надежду, что "по результатам проверки всех обстоятельств установления результатов выборов и имеющейся информации соответствующие компетентные органы смогут дать надлежащую оценку сложившейся ситуации в рамках правового поля".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ОПОРА" просит не признавать Терехова победителем выборов мэра Харькова из-за фальсификаций

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выборы (24720) Харьков (7433) ЦИК (3644)


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ДопаГепы победили ?Терехов фальсификатор...
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05.11.2021 23:51 Ответить
Как же они хотят сепара жобкина пропихнуть...
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05.11.2021 23:55 Ответить
Каким образом?) Доказать причастность к фальсификациям, того кто выиграл, нереально) Максимум второй тур, а там жопкину ничего не светит)
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06.11.2021 00:15 Ответить
Лишь бы не Немичев, а всё остальное - всё равно!
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06.11.2021 06:46 Ответить
Хорошо бы Немичев, но не доросли жопкиндомозглые.
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06.11.2021 07:09 Ответить
До 15 ноября еще далеко,поэтому и волынка.Я не поддерживаю ватную мафию,но Терехов -предпочтительней.Нужно Раде принять закон по Русским названиям и памятникам с уголовкой.Чтобы отбить желание этим ватникам приветствовать все русское.
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06.11.2021 08:13 Ответить
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06.11.2021 11:54 Ответить
 
 