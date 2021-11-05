Вопрос о результатах выборов мэра Харькова остается открытым из-за проверок правоохранительных органов, - ЦИК

Вопрос о выборах мэра Харькова, которые прошли 31 октября, остается открытым из-за проверок правоохранительных органов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 5 ноября заявили в Центральной избирательной комиссии, комментируя сообщения в СМИ о вероятных фальсификациях.

"На сегодняшний день вопрос законности действий избирательных комиссий и их членов является предметом проверки правоохранительных органов и суда. Так, по имеющейся в Центральной избирательной комиссии информации, в производстве суда находится около 56 дел относительно результатов голосования на 131 избирательном участке", – говорится в сообщении.

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В ЦИК подчеркнули, что в суде можно оспорить только "бездействие территориальной избирательной комиссии, которая устанавливает результаты соответствующих местных выборов".



"В то же время подтверждение фактов фальсификации может иметь негативные последствия, подрывать доверие к институту выборов в Украине и нивелировать отдельные демократические достижения нашей страны. Поэтому достаточно важна и ценна роль независимого наблюдения общественных организаций за избирательным процессом, что способствует честному проведению выборов", – заявили в комиссии.



Ее представители выразили надежду, что "по результатам проверки всех обстоятельств установления результатов выборов и имеющейся информации соответствующие компетентные органы смогут дать надлежащую оценку сложившейся ситуации в рамках правового поля".

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