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Новости Агрессия России против Украины
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Украина ведет консультации на всех уровнях по вопросу присутствия войск РФ у границы, - Резников

Украина ведет консультации на всех уровнях по вопросу присутствия войск РФ у границы, - Резников

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал увеличение количества российских войск у украинской границы. По его словам, Украина ведет консультации на всех уровнях по войскам РФ у границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Резников заявил  в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Я точно вам скажу: все необходимые консультации (с партнерами - ред.) с момента выхода публикаций Politico, Washington Post на всех соответствующих уровнях происходят, это я уже могу засвидетельствовать, хотя на этом посту, наверное, только сутки. Просто не все вещи можно рассказывать", - заявил министр обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников: принятие Украины в НАТО - это чисто политическое решение

Автор: 

армия РФ (18994) Резников (1169)


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06.11.2021 01:08 Ответить
Я видела эти "консультации"--в коридоре Байдена поймал---это , по-вашему, консультации????
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06.11.2021 01:10 Ответить
Резников и Кулеба явно ПЕРЕПУТАЛИ кто из них каким Министерством заведует!
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06.11.2021 01:15 Ответить
Украина ведет консультации на всех уровнях .-Включая женские. Поэтому Украина в безопасности. Убеждает птица-говорун из стаи Коломойского.
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06.11.2021 12:01 Ответить
 
 