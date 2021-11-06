Украина ведет консультации на всех уровнях по вопросу присутствия войск РФ у границы, - Резников

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал увеличение количества российских войск у украинской границы. По его словам, Украина ведет консультации на всех уровнях по войскам РФ у границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Резников заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Я точно вам скажу: все необходимые консультации (с партнерами - ред.) с момента выхода публикаций Politico, Washington Post на всех соответствующих уровнях происходят, это я уже могу засвидетельствовать, хотя на этом посту, наверное, только сутки. Просто не все вещи можно рассказывать", - заявил министр обороны.

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