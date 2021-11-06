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Новости Агрессия России против Украины Война
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Один украинский воин получил ранение на Донбассе, войска РФ восемь раз обстреляли наших военных, - штаб ООС

Один украинский воин получил ранение на Донбассе, войска РФ восемь раз обстреляли наших военных, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска восемь раз обстреляли украинских военных на Донбассе. Один воин ранен, он находится в больнице, состояние его здоровья - удовлетворительное.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

За прошедшие сутки, 5 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

У Причепиловки и Катериновки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

В направлении населенных пунктов Болотенное и Луганское наемники РФ осуществили обстрелы из минометов калибра 82 мм.

В сторону Крымского вражеские войска открывали огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм.

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Вблизи Лебединского наши позиции попали под обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Возле Талаковки российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Золотого-4 оккупанты применили минометы калибра 82 мм и автоматические станковые гранатометы.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7:00  6 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

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Автор: 

обстрел (26850) Донбасс (26955) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


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Мы получили преимущество с Байрактарами. Но незаметно их господство. Которое бы успокаивало гарячие головы.
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06.11.2021 08:50 Ответить
Зараз "Байрактар" летить у бік Лугандлна. Розвідка чи долбанути ? Побачим.
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06.11.2021 10:00 Ответить
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06.11.2021 08:50 Ответить
Сколько раз и с применением какого вооружения ответила украинская сторона на обстрелы в эти сутки. Просьба одновременно с сообщением об обстрелах наших позиций сообщать и информацию об ответных ударах. По сути ответные удары ( используя опыт Израиля) должны превышать удары террористов в разы. ( но это так.. ремарка). Кроме того единичное применение Байрактара не показатель, больше похоже на пиар акцию. Ответка должна следовать немедленно, с желательным уничтожением огневой точки террористов. ( у нас же АТО)
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06.11.2021 09:25 Ответить
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06.11.2021 09:48 Ответить
Швидкого одужання нашому захисникові.
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06.11.2021 10:06 Ответить
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!
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06.11.2021 10:57 Ответить
Будь проклята полудохлая шизанутая кремлёвская крыса! Сдохни в муках и гори в Аду! Слава украинским воинам - героям! Дай Бог скорейшего выздоровления раненому герою....
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06.11.2021 11:06 Ответить
Эх жалко что Байрактары теперь через год можно будет только применить....по технологии -Нннада просто перестать стрелять!....*****!!!!
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06.11.2021 23:59 Ответить
 
 