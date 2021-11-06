Один украинский воин получил ранение на Донбассе, войска РФ восемь раз обстреляли наших военных, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска восемь раз обстреляли украинских военных на Донбассе. Один воин ранен, он находится в больнице, состояние его здоровья - удовлетворительное.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

За прошедшие сутки, 5 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

У Причепиловки и Катериновки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

В направлении населенных пунктов Болотенное и Луганское наемники РФ осуществили обстрелы из минометов калибра 82 мм.

В сторону Крымского вражеские войска открывали огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм.

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Вблизи Лебединского наши позиции попали под обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Возле Талаковки российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Золотого-4 оккупанты применили минометы калибра 82 мм и автоматические станковые гранатометы.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7:00 6 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

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