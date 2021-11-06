РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10287 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
20 478 209

793 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине

793 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине

За прошедшие сутки, 5 ноября, в Украине зафиксировано 25 063 подтвержденных случая COVID-19. Это немного меньше, чем накануне (26 488 положительных тестов).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

В то же время, по данным министерства, летальных случаев - 793 (рекордное число за время эпидемии). Также сообщается, что за сутки госпитализировали 5057 человек, а выздоровели 11 817 человек.

793 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 01

Смотрите также: Лабораторию, выдававшую COVID-сертификаты без сдачи анализов, разоблачили в Киеве: схему организовал врач. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Днем ранее, 5 ноября, зафиксировано 26488 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 ноября зафиксировано 27377 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 ноября сообщалось о 23 393 новых инфицированных коронавирусной болезнью, 2 ноября зафиксировано 19 455 новых случаев заболевания СOVID-19, 1 ноября зафиксировано 13936 новых случаев заболевания СOVID-19, 31 октября в Украине зафиксировано 17 430 инфицированных коронавирусом, 30 октября зафиксировано 26 198 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 октября зафиксировано 26 870 новых случаев заболевания, 28 октября 26 071 инфицированный коронавирусом, 27 октября зафиксировано 22 574 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело 3058014 человек, выздоровели 2504236 человек, летальных случаев - 71635.

Автор: 

Минздрав (4898) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
...надо скорректировать население. По крайней мере, 73%... Завести сюда немцев, которые будут дисциплинированно стоять в очереди, переходить светофор на зеленый, выходить через дверь с надписью "выход", а входить через "вход"...
показать весь комментарий
06.11.2021 09:46
+11
Ряди антиваксерів скорочуються природнім шляхом. Цікаво було б порівняти скільки антиваксерів голосували за Зе. Думаю, що майже всі. Тому що це все симптоми одної і тої ж хвороби. Якщо ще переглядати руське зомбо ящик, то хвороба прогресує значно сильніше з ускладненнями.
показать весь комментарий
06.11.2021 08:39
+11
Нынешние школьники и студенты тупые быдляки. Они слушают моргенчлена и инстасобаку. Им можно вообще не учиться, ведь шоб поставить галку в бюлетене за кокаинозависимого клована уклониста образование не нужно в принципе!!!
показать весь комментарий
06.11.2021 08:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Это главное достижение Президента-Дилетанта и его электората...
показать весь комментарий
06.11.2021 14:25 Ответить
чем выше смертность и число заболевших в Украине, тем громче вопли антивакцинаторов...совпадение?
показать весь комментарий
06.11.2021 14:45 Ответить
может считают, если сильно поорать и побесноваться, то ковид перекрестится и не захочет связываться с буйными.
показать весь комментарий
06.11.2021 14:49 Ответить
.... статисты на службе у Данилова (1000)? А, от ящура ужо перестали помирать?
показать весь комментарий
06.11.2021 15:06 Ответить
догоним и перегоним рашу))))
показать весь комментарий
06.11.2021 19:28 Ответить
Через 2-3 недели будет еще больше умерших. Идите еще помитингуйте против вакцинации, придурки
показать весь комментарий
06.11.2021 19:42 Ответить
Зате бубочка квіточки поклав, загиблим військовим, при ганебному штурмі Києва, коли більшовики гнали на німецькі кулемети неозброєних українців...
показать весь комментарий
06.11.2021 23:56 Ответить
Страница 3 из 3
 
 