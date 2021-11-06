793 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине

За прошедшие сутки, 5 ноября, в Украине зафиксировано 25 063 подтвержденных случая COVID-19. Это немного меньше, чем накануне (26 488 положительных тестов).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

В то же время, по данным министерства, летальных случаев - 793 (рекордное число за время эпидемии). Также сообщается, что за сутки госпитализировали 5057 человек, а выздоровели 11 817 человек.

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Днем ранее, 5 ноября, зафиксировано 26488 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 ноября зафиксировано 27377 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 ноября сообщалось о 23 393 новых инфицированных коронавирусной болезнью, 2 ноября зафиксировано 19 455 новых случаев заболевания СOVID-19, 1 ноября зафиксировано 13936 новых случаев заболевания СOVID-19, 31 октября в Украине зафиксировано 17 430 инфицированных коронавирусом, 30 октября зафиксировано 26 198 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 октября зафиксировано 26 870 новых случаев заболевания, 28 октября 26 071 инфицированный коронавирусом, 27 октября зафиксировано 22 574 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело 3058014 человек, выздоровели 2504236 человек, летальных случаев - 71635.