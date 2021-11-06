В Украине уже сделали более 19 млн прививок от COVID-19, за сутки вакцинировано 279 тысяч человек
За прошедшие сутки, 5 ноября, в Украине 278 917 человек было вакцинировано против коронавируса COVID-19. С начала прививочной кампании в Украине сделали более 19 млн прививок от COVID-19. Полностью вакцинированы 7 800 000 украинцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным Минздрава, за сутки 5 ноября в Украине 278 917 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 183 294 человека, полностью иммунизированы 95623 человека.
"За весь период прививочной кампании сделано более 19 000 000 прививок! За сутки 5 ноября в Украине зафиксировано 25 063 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1541, медработников - 398). 278 917 людей были вакцинированы против COVID 19. Одну дозу получили 183 294 человека, полностью иммунизированы - 95 623 человека", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.
За все время пандемии в Украине заболело 3 058 014 человек, выздоровели 2 504 236 человек, летальных случаев - 71635.
С начала прививочной кампании привито 11 269 341 человек, из них получили одну дозу - 11 269 339 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 7 858 507 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 19 127 846 прививок.
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"Один из самых ясных способов увидеть, что вакцинированные заражают невакцинированных, - это сравнение 71% вакцинированного Израиля с 27% вакцинированной Палестиной. На графике видно, что Израиль опережает Палестину по количеству случаев заболевания и поднимает их выше среднемирового уровня.
Управление национальной статистики Великобритании (ONS) публикует данные о смертности от всех причин в зависимости от статуса вакцинации, которые в необработанном виде показывают более высокий уровень смертности среди вакцинированных, чем среди невакцинированных ".
Так що все нормально , не панікуйте (якщо вакциновані)
От Иоанна 18:14
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-22/with-50-000-cases-a-day-one-country-opens-up-as-another-suffers
The key difference? Vaccination. More than half the population in the U.K. -- 55% -- is fully inoculated against Covid, including most of its elderly and those at high risk, providing protection from serious disease and hospitalization. In Indonesia, just 6% of people are fully immunized. Shots are scarce and the population is scared and vulnerable, unable to fend off a pathogen that has stalked the world since late 2019.
в ел. лікарняних діагноз змінюють, на ПЛР тест відправляють після захворювання. А коли принциповий хворий принсить тест на антитела, його не де не реєструють
331235
Потому что Зе-команда крайне некомпетентна во всех вопросах управления государством. У них мало опыта. Зеленский даже помощником депутата никогда не был, а сразу в президенты полез. И команда у него в основном такая же.
це не вакцина.)
Посмотрите надпись под словом "Новости" в правом нижнем углу с 50=й секунды ролика.
Для справки.
Ста́рый Оско́л - город (с https://ru.wikipedia.org/wiki/1593 1593) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB#cite_note-ATD80-5 [5] в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Белгородской области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России .
Перевірка фейків у рамках партнерства з Facebook
...і фсє умрут.
100 % на протяженіі 100 лет
Из исследования:
«Полностью вакцинированные лица с большей вероятностью, чем невакцинированные, были инфицированы вариантами, несущими мутации, связанные со сниженной нейтрализацией антител (...) Таким образом, наши результаты показывают, что давление отбора в высоко вакцинированном сообществе (Больше 71% полностью вакцинированных по состоянию на начало августа 2021 года) способствует заражению более инфекционным, устойчивым к антителам вариантам, таким как гамма- и дельта-варианты, и эти вакцинальные инфекции могут способствовать дальнейшему распространению вируса».
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.19.21262139v1
Исследование показывает, что по крайней мере у 81,9% (≥ 104/127) произошел самопроизвольный аборт после воздействия мРНК до 20 недели, и 92,3% (96/104) самопроизвольных абортов произошли до 13 недели беременности (таблица 4, сноски) [4]. Это очень высокая доля случаев невынашивания, наблюдаемая у тех, кто подвергался вакцинации мРНК до 20 недели беременности, в диапазоне от 81,9 до 91,2% (n = 114-127), что значительно отличается от исходных оценок из других исследований (11,3%)., n = 79 978 [6]; p меньше 0,001), что в 7-8 раз выше ожидаемого (p меньше 0,001).
https://www.researchgate.net/publication/355827630_Science_Public_Health_Policy_and_the_Law_Rapid_Communication_Spontaneous_Abortions_and_Policies_on_COVID-19_mRNA_Vaccine_Use_During_Pregnancy
Минздрав призвал беременных женщин прививаться от коронавируса: Вакцина не вредит здоровью матери и ребенка. ВИДЕО
https://www.modernatx.com/modernas-work-potential-vaccine-against-covid-19
Moderna COVID-19 Vaccine is authorized for use under an Emergency Use Authorization (EUA) for active immunization to prevent coronavirus disease 2019 (COVID-19) caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in individuals 18 years of age and older. Moderna COVID-19 Vaccine is investigational and not approved by FDA.
IMPORTANT SAFETY INFORMATION
Available data on Moderna COVID-19 Vaccine administered to pregnant women are insufficient to inform vaccine-associated risks in pregnancy. Data are not available to assess the effects of Moderna COVID-19 Vaccine on the breastfed infant or on milk production/excretion.
Можна піти і подивитися й на інші субстанції.
Антиваксери втратили ще одного бойца .
ОК,ясно.А то их информация,как средняя температура по палате. Меньше 8 млн. полностью привитых для сорока миллионной страны-это все еще очень,очень мало,увы.
https://youtu.be/I6nVpcOjHYI?t=18