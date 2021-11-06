Срок действия международных сертификатов после выздоровления от COVID-19 сократили на 75 дней

Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок формирования и использования COVID-сертификатов. Срок действия международных сертификатов после выздоровления сокращен со 180 до 105 дней.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в постановлении Кабмина от 4 ноября 2021 №1156.

В то же время срок действия сертификатов, действующих на территории Украины, остается на уровне 180 дней.

Кроме того, порядок дополнен нормой о том, что COVID-сертификат может быть сформирован не более двух раз за один календарный год.

Нормы о действии сертификатов содержатся в Порядке формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, отрицательный результат тестирования или выздоровление лица после указанной болезни.

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