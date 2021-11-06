Срок действия международных сертификатов после выздоровления от COVID-19 сократили на 75 дней
Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок формирования и использования COVID-сертификатов. Срок действия международных сертификатов после выздоровления сокращен со 180 до 105 дней.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в постановлении Кабмина от 4 ноября 2021 №1156.
В то же время срок действия сертификатов, действующих на территории Украины, остается на уровне 180 дней.
Кроме того, порядок дополнен нормой о том, что COVID-сертификат может быть сформирован не более двух раз за один календарный год.
Нормы о действии сертификатов содержатся в Порядке формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, отрицательный результат тестирования или выздоровление лица после указанной болезни.
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Та ще й не прибуткові
це слабкість мозку,"дитячість" і навіть дебілізм.
слабкість мозку,податливого на рашенпропаганду...
Якщо в кого є профільга освіта, хай напишутьчим антитіла після вакцини принципово відрізняються від тих що спричинені вірусом в організмі. Суто питання по біології.
После ковида возникают дефициты, железа и витамина В12. Без железа вообще, все восстановительные процессы замедляются, а без В12, вечная вялость, утомляемость, слабость.
Просто реально интересно, в чем существенные отличия
Що з людьми сталося, - не розумію. Кидаються один на одного, як дикі тварини.
І що цікаво, - у більшості так себе поводять саме вакциновані.
Цей ковід-феномен мають вивчати психіатри...
Ну, так а я шо казав? )))
так что готовьте свой барабан.
Нет , ну если конечно эти ваши знакомые люди в возрасте за 80 ( как Фима Звягильский) отягощенные диабетами онкологиями инсультами и инфарктами тогда конечно….
2 недели дома на больничном, с горм. ингаляторами и тп.
Один действительно, 70+, с соп. патологией, после астры, тяжелый.
Так что не лепите мне горбатого мадам, все это мои друзья.
Перед прививкой как минимум сдайте на ковид тест. И берегитесь особенно минимум еще 2 нед. после 2ой вакцинации!!! Большое кол-во смертей сейчас м.б. связано с тем, что идет 2ая нагрузка на имунную систему. Сам подхваченный ковид + недавняя прививка= реанимация. Люди не справляются и умирают.
Все 50+ и с хр. заболеваниями. Сдайте сахар, липиды и коагулограмму перед вакцинацией. Противопоказано прививаться при любых изменениях в них. Прививаться на стабильном АД и сахаре. Женщинам как бы тест на беременность нужен)).
Кто имел несчастье привиться РНК вакциной - ежегодный чек ап теперь на предмет онкологии ии аутоим. заболеваний.
По короноваку побочки мало. Но и эффективность вакцины очень слабая. Бережемся ака и невакцинированные.
У кого прошло 6 мес. - нужен бустер, которого нет....
Значит нацепили маски и респираторы - и ждем бустер.
Всем здоровья, и вакцинированным, и нет !
и с вами тоже по ходу не все в порядке
На прикладі вакцинованих на Цензор.НЕТ планую написати наукову дисертацію.
Назва така, -
"Вплив вакцинації на психічне здоров'я нації".
https://censor.net/ru/news/3298098/virus_covid19_legko_popadaet_v_mozg_cheloveka_i_privodit_k_dlitelnym_nevrologicheskim_simptomam
бо
поки що нічого невідомо.
щодо об"єктивних термінів..
почему эта синагога сама не колется? а?
То чому брешуть про те, що "вакцинація - єдиний спосіб побороти вірус"?
Август 2020го, город Циндао, фестиваль пива, тысячи туристов без масок.
Больницы попринимали свои сроки действия. Кто пишет срок действия в обычных внутренних справках 90 дней, некоторые 28 дней.
https://www.youtube.com/watch?v=HKDL9ulPkhQ&ab_channel=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9ua