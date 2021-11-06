Каждый двадцатый украинец готов принять участие в бунте с использованием оружия, - опрос Украинского института будущего. ИНФОГРАФИКА

В случае нарушения своих прав украинцы выбирают преимущественно мирные и ненасильственные методы для защиты своих прав и свобод. Но при этом примерно каждый двадцатый украинец (6%) готов принять участие в бунте с использованием оружия.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования относительно оценки социально-политических настроений населения Украины по состоянию на октябрь 2021 года, проведенного Украинским институтом будущего совместно с Нью имидж Мркетинг Групп, информирует Цензор.НЕТ.

Это подтверждают результаты всех семи волн опроса. В первую очередь, это сбор подписей (26%), санкционированные митинги и акции (20%), электронные петиции (15%). Единственным, среди наиболее популярных, мероприятием, которое выходит за пределы санкционированных, является перекрытие дорог (14%). В целом же радикальные акции набирают не больше 5-6% и существенно отстают от умеренных мер.

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Таким образом, иерархия наиболее приемлемых методов отстаивания прав и свобод не меняется с февраля. Количество граждан, вообще не готовых защищать свои права, составляет 40% и существенно не меняется с февраля.

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По социально-демографическим особенностям готовности к протестным акциям, с февраля зафиксированы следующие: женщины чаще выбирают такие мирные средства, как сбор подписей, тогда как мужчины более склонны к решительным и даже радикальным мерам, как, например, бунт с оружием; люди среднего возраста (35-54 лет) чаще молодежи и старшего поколения готовы к различным формам защиты своих прав и свобод, и доля тех, кто вообще не готов защищать свои права, среди них значительно меньше людей старшего возраста; среди регионов сравнительно чаще готовы защищать свои права традиционно уже на Западе и меньше на Донбассе.