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Каждый двадцатый украинец готов принять участие в бунте с использованием оружия, - опрос Украинского института будущего. ИНФОГРАФИКА

Каждый двадцатый украинец готов принять участие в бунте с использованием оружия, - опрос Украинского института будущего. ИНФОГРАФИКА

В случае нарушения своих прав украинцы выбирают преимущественно мирные и ненасильственные методы для защиты своих прав и свобод. Но при этом примерно каждый двадцатый украинец (6%) готов принять участие в бунте с использованием оружия.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования относительно оценки социально-политических настроений населения Украины по состоянию на октябрь 2021 года, проведенного Украинским институтом будущего совместно с Нью имидж Мркетинг Групп, информирует Цензор.НЕТ.

Это подтверждают результаты всех семи волн опроса. В первую очередь, это сбор подписей (26%), санкционированные митинги и акции (20%), электронные петиции (15%). Единственным, среди наиболее популярных, мероприятием, которое выходит за пределы санкционированных, является перекрытие дорог (14%). В целом же радикальные акции набирают не больше 5-6% и существенно отстают от умеренных мер.

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Каждый двадцатый украинец готов принять участие в бунте с использованием оружия, - опрос Украинского института будущего 01

Таким образом, иерархия наиболее приемлемых методов отстаивания прав и свобод не меняется с февраля. Количество граждан, вообще не готовых защищать свои права, составляет 40% и существенно не меняется с февраля.

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По социально-демографическим особенностям готовности к протестным акциям, с февраля зафиксированы следующие: женщины чаще выбирают такие мирные средства, как сбор подписей, тогда как мужчины более склонны к решительным и даже радикальным мерам, как, например, бунт с оружием; люди среднего возраста (35-54 лет) чаще молодежи и старшего поколения готовы к различным формам защиты своих прав и свобод, и доля тех, кто вообще не готов защищать свои права, среди них значительно меньше людей старшего возраста; среди регионов сравнительно чаще готовы защищать свои права традиционно уже на Западе и меньше на Донбассе.

Каждый двадцатый украинец готов принять участие в бунте с использованием оружия, - опрос Украинского института будущего 02

Автор: 

опрос (2819) протест (5854) Украинский институт будущего (24)


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Топ комментарии
+39
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06.11.2021 11:56
+36
Півтора мільйони озброєних людей це сила. Американську революцію взагалі робили 3 відсотки
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06.11.2021 11:51
+33
Зеля допек народ уже похлеще Овоща. А нарид пока еще не дозрел. Ждем зимних платежек.
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06.11.2021 11:55
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Страница 3 из 3
І ???А ти де? сидиш в дома, то тобі КаКаяРазнІца? Якщо ти вдома? Чи я маю тобі звітувати?
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07.11.2021 12:43 Ответить
Желаешь сдохнуть на территории Украины?
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06.11.2021 19:30 Ответить
и опять выбрать маланцев
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06.11.2021 15:10 Ответить
Правиленей - Украинский институт зеленого майбутнього. Эту контору лепили под Зеленского и его КО..
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06.11.2021 15:34 Ответить
Как только бунт начнется, эта цифра вырастет с 6% до 60%.
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06.11.2021 15:43 Ответить
Ну не до 60-ти, так просто не бывает. но 20-25% вполне реально.
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06.11.2021 17:28 Ответить
У Лахти не питали.
Опікуйтесь Сахаліном з Сибір ю.
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06.11.2021 16:33 Ответить
А він не дурень. Він ворог!
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06.11.2021 17:29 Ответить
Кожен 20-й українець готовий взяти участь у бунті з використанням зброї, - опитування Українського інституту майбутнього. Джерело:

У Клоуна швидка настя почалась
Що за "бунт" ? Навфіга нам кацапські назви в Україні ?
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06.11.2021 16:31 Ответить
Спочатку парламентська опозиція повинна повідомити владу про те що вона, влада, мае три дні на повернення до конституційного порядку.
Якщо влада не реагує- діє пряма норма конституції - право на повстання.
Мета повстання - відновлення конституційного ладу.
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06.11.2021 16:51 Ответить
Це до вас ще веерні відключення не дойшлі, коли встануть без електроенергії офіси, холодильники у магазинах, електротранспорт, млини, аптеки, дітячи заклади, маленьки фабрики, пекарні, ...
А як що відключат по дурному (а по іншому влада Зе нічого робити не вміє), то зупинять котельні, а в них насоси на електріці, то у випадку мінусових температур можуть бути десятки сумно звісних Алчевськов часів Януковича, но тоді було лише одно місто, та не було війни.
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06.11.2021 17:37 Ответить
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
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06.11.2021 18:13 Ответить
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06.11.2021 18:13 Ответить
Бред свиой кобылы. юсченка был к власти пришли такие же мрази, снова майдан, снова свиноподобный парашник и снова рыгоаналы в бпп. Сейчас зебилы и снова рыгоаналы и откровенное быдло типа юрченка и бениного собачего члена дубинского. А сколько мразей воруют по тихому и умно?
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06.11.2021 18:28 Ответить
кацапориленко, хайло завалив, сраку в кулак зібрав і - за парєбрік, в радниє іпєня, там і

сери ротом.
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06.11.2021 18:51 Ответить
Но всё же были перемены. Были попытки всё поменять через выборы. А против народа, против его настоящих лидеров, применялись технологии разработанные чекистами, гестаповцами, через контролируемые ими СМИ. Азеф был членом ЦК партии ЭСЭРов и одновременно агентом царской Охранки.

Вот кто помнит Бойко? Не того, что за бесценок скупил завод в Мариуполе, и не того, что из Партии Регионов, а хорошего, порядочного Бойко, который пытался объединить РУХ, когда его раскалывали Костенко и Удовиченко. А у меня с 2004-го его брошюра, где он еще тогда предупреждал, что и Янукович и Ющенко ставленники олигархов!!!

Все наши партии, все без исключения нашпиговываются агентурой чекистов еще на момент первого набора членов партии. И как может разобраться простой, особо не интересующийся политикой гражданин Украины, когда против него действуют спецслужбы и политтехнологи щедро оплачиваемые олигархами и бывшими партфункционерами компартии.
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06.11.2021 18:51 Ответить
Я б на місці редактора поостерігся вживати кацапізм "бунт". Це мокші стануть на коліна і бунтують", а ми - козачого роду. І винуватці несправедливості у НАС, досить швидко, висіли б по ліхтарях і осиках.
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06.11.2021 18:44 Ответить
Бунт (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Bunt, від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Bund - з'єднання, союз, зв'язка) - масовий прояв непокори проти встановленого порядку й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 влади , що виражається у фізичній та, іноді, кривавій формі.
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06.11.2021 18:53 Ответить
Ви натякаєте, що це-не кацвпізм?
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06.11.2021 18:55 Ответить
Декларація незалежності. Конституція США гарантує право громадян на зберігання і носіння зброї. Поправка і 15 грудня 1791 року, одночасно з іншими дев'ятьма поправками, дозволяє здійснити право народу на повстання, про яке йдеться в тексті Декларації незалежності, в тому випадку, якщо уряд США грубо порушить права американців і Конституцію.
Але коли довгий ряд зловживань і насильств, незмінно підпорядкованих одній і тій же меті, свідчить про підступний задум змусити народ змиритися з необмеженим деспотизмом, повалення такого уряду і створення нових гарантій безпеки на майбутнє стає правом і обов'язком народу.
А в Україні продажні ЗЕбіли капітулянти при своїй антиукраїнській владі всупереч Законам Конституції порушують права Українців. Вони про-кремлівські виродки планують знищувати все українське: мову, суверенітет держави, територіальну цілісність, рідну українську церковь, історію України Русі.. І їх проклятих слуг кремля такий підступний задум змусити народ змиритися з їх необмеженим деспотизмом він може привести до виличного протестного Майдану.
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06.11.2021 19:33 Ответить
Не треба бунтів. Два роки до виборів залишилось. Виборці шмарклі повинні сповна відчути наслідки свого приколу
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06.11.2021 20:18 Ответить
нема кого обирати - тому лохдаун сидітиме на своїй посаді ще довго
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06.11.2021 21:21 Ответить
Виключено. При плісянвому Україна довго не проіснує.
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06.11.2021 21:29 Ответить
Бунти українцям не притаманні. Боротьба, так.
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06.11.2021 21:06 Ответить
Шоссе энтузиастов

https://www.youtube.com/watch?v=4qdZtD2v6YE
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06.11.2021 21:28 Ответить
Ця стаття є замасковане розпалювання ворожнечі у суспільстві.
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06.11.2021 22:57 Ответить
Та таких козаків майже у кожній державі відсотків з п'ять назбирається. Революцйонєри, йолпт.

На початку минулого століття в Російській імперії приблизно стільки ж було "пролетаріїв"...
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06.11.2021 23:57 Ответить
Под это дело как раз РФ стягивает войска. Не вышло в 14м попробуют в 2024
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06.11.2021 23:59 Ответить
Єдина дієва форма протесту це створення "комітетів Лінча" на місцях які мають створити списки корупціонерів та ворогів України і планомірно, спокійно, методично їх знищувати без будь яких масових заходів. Мінімум зусиль - максимум результату. І за рік такої діяльності владі ЗЕгенератів не буде на кого спиратися на місцях а в великих містах зелені корупціонери боятимуться вилізти подихати з бункерів...
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07.11.2021 02:00 Ответить
Дякую, що нагадали. Треба кулемет свій змастити, бо інтуїція мені підказує, що він незабаром знадобиться.
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07.11.2021 02:16 Ответить
не каждый 20-й, а, скорее всего, уже каждый 5-й...
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07.11.2021 05:31 Ответить
Что предсказывал Сашко БЕЛЫЙ Украинцам в марте 2014 года ?
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07.11.2021 16:36 Ответить
6% це той мінімум, який може потягнути все суспільство на збройний спротив.
Відповідно Конвенції ООН народ має право на збройний спротив у випадку узурпації влади.
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07.11.2021 08:10 Ответить
Френды, а скажите, вот, если реализуются ваши желания насчет вооруженного бунта/революции/восстания/и т.п.,кому как больше нравится, то через сколько месяцев на цензоре опять начнутся посты про "зраду", "плохого министра МВД", "продажную власть" и т. п.? Я ни в коем случае не защищаю Зе, он еще та падла, просто вспоминаю, как в 16-м на этом же ресурсе призывали сжигать магазины "рошен" и "сносить пороха", котоый "агент Матильда".
Вам не кажется, что пора научиться смотреть глубже, прежде чем принимать решения? Вас не смущает, что сегодня наиболее активная риторика против Зе идет на каналах Ахметова? Что началась она всерьез после закона об олигархах?
Еще раз: я не за Зе, не за Пороха, не за еще кого-то. Но мне не очень хочется, чтоб в стране что-то произошло, а за спиной этого "чего-то" стоял кто-нибудь из олигархов.
Если что, я из города Черкассы, где на берегу Днепра стоит символ коррупции - т.н. "Царское село", незаконно построенное в природоохранной зоне, перекрывшее доступ к Днепоу простым жителям, но которое успешно переживает все власти и майданы. Поэтому я и сказал тем, кто меня зовет "делать революцию": "я лишь тогда поверю, что это - настоящая революция, когда, прежде, чем поехать в Киев, мы спалим "Царское село", чтоб каждая коррупционная тварь знала, что революция принесет ей расплату. А ехать убивать пацанов, которых нужда загнала служить в нацгвардию - это без меня".
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07.11.2021 09:02 Ответить
для таких як ти котрі думають шлунком а не головою: "Відповідно Конвенції ООН народ має право на збройний спротив у випадку узурпації влади."
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07.11.2021 09:11 Ответить
по тій же причині і януковоща винесли і цю владу винесуть,тому що ніхто не потерпить узурпацію влади крім ходячих шлунків котрі і будуть на антимайдані.
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07.11.2021 09:12 Ответить
Про "право на восстание", если что, и сепары на Донбассе кричат. Так же, как сепары в Крыму кричат о "праве на самоопределение". Самое печальное, что ты НИКАК не опроверг мои тезисы. Еще раз спрашиваю: каков будет результат майдана, который возглавит группа олигархов?
А будет так, что ты, и еще масса таких же, как ты, будут плюс-минус делать то, что вам напишут в сценарии, вы устроите бойню с такими же нищими пацанами, как и вы, убивая друг друга. Наверняка безвластием в Киеве воспользуется рашка, только в этот раз ждать никто не будет и они начнут действовать сразу: вместе с бойней в Киеве заполыхает в Харькове, Одессе, Херсоне, Сумах...
Не берусь судить, чем окончится, но точно знаю одно: на схемах окажется какой-нибудь клан, в Конча-Заспе все так же буду стоять дома тех, кто сидит на коррупционных потоках, а ТЫ, если выживешь, все так же будешь нищебродом и уже через год-два будешь писать на цензоре о необходимости новой революции.
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08.11.2021 08:49 Ответить
багато буковок ні про що,як завжди шлунки себе оправдовують🤣
по-перше,я дуже добре відрязняю патріота від акакаяразніца,тому що само такі псевдопатріоти, які сидять за нашими спинами і чекають кінця розв'язки,в більшості своїй не володіють національною мовою та все життя висміювали українську націю та її звичаї,як приклад це пріпіЗдєнт Зелупа з вашої когорти.І такі як ти імбєцили в більшості своїй голосували за нього та покращення стосунків з окупантами,тобто позаглядати в очко путяна.
Згідний що остання революція яка відбулася в нашій країні не перемогла як ми очікували,а все тому що не було того лідера які були в свій час і в Польщі і в Чехії,але я не хочу нашу совкову країну рівняти з ними тому що там більшість населення складається з патріотів своєї нації...а в нашій країні більшість складається з таких як ти шлунків які і по цей день шкодують за радянщиною.
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08.11.2021 09:28 Ответить
Мда... вместо адекватного ответа - набор слов и штампов с оскорблениями. Кстати, еще один признак слабого интеллекта - переходить на оскорбления в диспуте.
Так объяснишь мне все же простые вещи:
1. Каким образом, в случае серьезных заварух в Киеве, вы обеспечите защиту окраин от сепаратистских бунтов, в частности - захвата имущества полицейских участков и частей нацгвардии (ведь, после того, как вы их будете радостно убивать в Киеве, они вряд ли будут гореть особым желанием защищать свои оружейки).
2. Предположим, вам удалось захватить правительственный квартал в Киеве и толпа радостно кинулась крушить и грабить кабинеты кабмина, ОП, парламента. Что дальше?
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08.11.2021 12:29 Ответить
я вже промовчу про "інтєлєкт" такої істоти як ти, якій вказуєш на те що воно не українець а воно на своєму лайні стоїть зі своїми тупими шлуночними запттаннями🤣Та як можна поважати та дискувати і головне про що з такими істотами, та з таким набором "інтєлєкту")))Я повторю що ти шлунок з тих істот акакаяразніца,далі немає про що говорити.Крапка
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08.11.2021 12:52 Ответить
щось такий "інтєлєкт" мені дуже нагадує ботоферму з Банкової,на фейсбуці забанили так вони на ЦН приповзли,шлуночні поцріоти.
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08.11.2021 12:54 Ответить
А ты, как понимаю, сидишь на пригожинской кормушке? И сколько ныне рашка платит за пост на украинском?
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08.11.2021 13:04 Ответить
Ну... аргумент "ты не украинец" - это дно даже для такого как ты. Кстати, если что, языковое разделение - одна из технологий кремлевских ботоферм. Рекомендуется к использованию лишь в случаях явного превосходства оппонента.
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08.11.2021 13:02 Ответить
брехня,більше б народу взяло б зброю що винести зелену плісняву ногами вперед,мене ж не питали)))
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07.11.2021 09:08 Ответить
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07.11.2021 09:22 Ответить
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