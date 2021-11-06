"Дія" переезжает в новый дата-центр, все услуги приостановят в ночь на 7 ноября, - Минцифры
Заказ услуг и документов на портале "Дія" будет недоступен в ночь на воскресенье, 7 ноября, с 00:00 до 7:00 в связи с тем, что "Дія" переезжает в новый дата-центр.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.
Министерство призывает сгенерировать необходимые документы, в частности COVID-сертификат, заранее. "Сертификат в программе будет доступен постоянно, а сертификат, созданный на портале, можно загрузить в телефон, добавить в программу YourWallet или распечатать", - отмечается в сообщении.
"Если вы получили СOVID-сертификат в приложении заранее, он останется и будет работать, но вы не сможете его заказать снова в этот промежуток времени (в ночь на 7 ноября. – Ред.). Команда поддержки "Дії" будет работать в аэропортах по всей стране всю ночь, чтобы помочь каждому получить COVID-сертификат и успешно улететь из страны", - заверили в Министерстве.
На странице в соцсети Facebook Минцифры объяснило: "Если у вас в приложении уже есть COVID-сертификат, вы сможете его показать во время проверки, но не выходите в это время из "Дії". С 7 часов утра 7 ноября приложение и портал будут работать в обычном режиме".
Министерство объяснило, что "Дія" переезжает в новый дата-центр и увеличивает мощности, чтобы уверенно справляться с нагрузкой и предоставлять качественный сервис десяткам миллионов украинцев в любое время. "Это важный технический апгрейд. Он обеспечит стабильность работы, позволит подключать больше услуг и выдерживать большие нагрузки, когда миллионы украинцев используют "Дію", - говорится в сообщении.
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Потом правда там еще ошибка какая то была...потом дия лежала...но в конечном итого все получилось...он счастлив...
что-то мутят ))
Кацапи в ненависті захлинаються слиною і скрегочуть зубами .
Нас вже 10 млн. , чекаємо на вибори в "ДіЯ". З НОВОСІЛЛЯМ !!!!
Все буде Україна !!! 🇺🇦😎👍
Уже ж сделали электронный реестр выборцев
примерно так... ночью куда то едите, вас поспросили показать сертификат - вы показываете - его сканируют И.... - ОПА - не распознан ! Сервер не подтвердил ! Штраф 17 000 грн !
ДЕБИЛЫ ид ДИИ - не умеют пользоваться РЕЗЕРВНЫМИ серверами - на время переезда !?
Надіюсь в майбутньому сервери розмістять десь в старому совковому бункері що може витримати атомну війну, і забудуть про переїзди. А апгрейди будуть робити без відключення всієї системи.
Але це так мрії про ідеальну країну із високою культурою.
Решили революцию устроить?
А как же облачная инфраструктура?