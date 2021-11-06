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"Дія" переезжает в новый дата-центр, все услуги приостановят в ночь на 7 ноября, - Минцифры

Заказ услуг и документов на портале "Дія" будет недоступен в ночь на воскресенье, 7 ноября, с 00:00 до 7:00 в связи с тем, что "Дія" переезжает в новый дата-центр.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

Министерство призывает сгенерировать необходимые документы, в частности COVID-сертификат, заранее. "Сертификат в программе будет доступен постоянно, а сертификат, созданный на портале, можно загрузить в телефон, добавить в программу YourWallet или распечатать", - отмечается в сообщении.

"Если вы получили СOVID-сертификат в приложении заранее, он останется и будет работать, но вы не сможете его заказать снова в этот промежуток времени (в ночь на 7 ноября. – Ред.). Команда поддержки "Дії" будет работать в аэропортах по всей стране всю ночь, чтобы помочь каждому получить COVID-сертификат и успешно улететь из страны", - заверили в Министерстве.

Читайте также: COVID-сертификаты в "Дії" получили уже 7 миллионов украинцев, - Федоров

На странице в соцсети Facebook Минцифры объяснило: "Если у вас в приложении уже есть COVID-сертификат, вы сможете его показать во время проверки, но не выходите в это время из "Дії". С 7 часов утра 7 ноября приложение и портал будут работать в обычном режиме".

Министерство объяснило, что "Дія" переезжает в новый дата-центр и увеличивает мощности, чтобы уверенно справляться с нагрузкой и предоставлять качественный сервис десяткам миллионов украинцев в любое время. "Это важный технический апгрейд. Он обеспечит стабильность работы, позволит подключать больше услуг и выдерживать большие нагрузки, когда миллионы украинцев используют "Дію", - говорится в сообщении.

Читайте также: Минцифры запускает детский COVID-сертификат в "Дії": Получить его могут лица старше 12 лет

Автор: 

Минцифры (314) Дія (419)


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Топ комментарии
+12
Львів тролить сцикуна півшостого

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06.11.2021 11:57
+9
25% це чмо не заслужили.
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06.11.2021 12:05
+4
Стоп, цете зелене чмо, яке ми заслужили
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06.11.2021 12:01
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надеюсь где-нибудь в голландии? а то маски шоу приедут рано или поздно))
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06.11.2021 11:53 Ответить
Тот деревяный сарай, обшитый пластиком сгорел еще весной, вместе со всеми резервными копиями.
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06.11.2021 13:01 Ответить
а Приватбанк тоже куда-то переезжает 7-го ночью?
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06.11.2021 11:54 Ответить
Совпадєніє? Нє думаю.
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06.11.2021 12:02 Ответить
Львів тролить сцикуна півшостого

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06.11.2021 11:57 Ответить
Стоп, цете зелене чмо, яке ми заслужили
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06.11.2021 12:01 Ответить
25% це чмо не заслужили.
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06.11.2021 12:05 Ответить
Львів завжди був креативним!
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06.11.2021 12:17 Ответить
К такому пиву надо предлагать сухарики или чипсы "От бородатой бабушки зеленого ЧМО" и раков "Гудящий дядюшка зеленого ЧМО"
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06.11.2021 12:41 Ответить
Видно, якийсь кварталівець купив сервера.
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06.11.2021 12:00 Ответить
Надеюсь не в сколково?? А то с зеленым стадом все может быть....
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06.11.2021 12:06 Ответить
Вдалося врешті Вашому сусіду з остеохондрозом згенерувати сертифікат ?
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06.11.2021 14:16 Ответить
Да...таки удалось... и только после того как отменили это кручение головой на камеру....
Потом правда там еще ошибка какая то была...потом дия лежала...но в конечном итого все получилось...он счастлив...
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06.11.2021 15:04 Ответить
Вангую теперь все данные украинцев будут в руках зеленского и его слуг
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06.11.2021 12:10 Ответить
Ху#лу всю базу данних українців передає Зелене чмо?
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06.11.2021 12:20 Ответить
Как там? - Два переезда равны одному пожару!
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06.11.2021 12:25 Ответить
До каломийші на дачу чи відразу до Х...ла переїжджає Дія?
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06.11.2021 12:31 Ответить
Скільки ще разів треба переїхати тому дата-центру з місця на місце, щоби він коректно запрацював, щоби відбулась нормальна синхронізація з даними Helsi, мені сказати важко. То й не маю надій на щось путнє.
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06.11.2021 12:52 Ответить
а как другие переезжают не нарушая непрерывного цикла ???
что-то мутят ))
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06.11.2021 12:53 Ответить
Та да, синхронизируются данные, запускаются приложения на новом кластере, переводятся туда запросы, а потом можно старые серваки гасить. Но видимо такие данные только камазом перевозятся
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06.11.2021 23:11 Ответить
Уж не на Лубянке ли центр будет расположен?
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06.11.2021 12:55 Ответить
Чудное цыхровое гасударство
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06.11.2021 12:58 Ответить
Робите велику роботу . Слава Нації !!! Смерть макулатуризації !!!
Кацапи в ненависті захлинаються слиною і скрегочуть зубами .
Нас вже 10 млн. , чекаємо на вибори в "ДіЯ". З НОВОСІЛЛЯМ !!!!
Все буде Україна !!! 🇺🇦😎👍
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06.11.2021 13:04 Ответить
Мендель, перелогинься!
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06.11.2021 13:07 Ответить
К выборам-перевыборам будут готовиться?.
Уже ж сделали электронный реестр выборцев
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06.11.2021 14:49 Ответить
То есть успейте кому нужен сгенерировать,... а вто доказать, через сканирование вэто время вы не сможете... Так как сервер - покажет вам дулю...

примерно так... ночью куда то едите, вас поспросили показать сертификат - вы показываете - его сканируют И.... - ОПА - не распознан ! Сервер не подтвердил ! Штраф 17 000 грн !

ДЕБИЛЫ ид ДИИ - не умеют пользоваться РЕЗЕРВНЫМИ серверами - на время переезда !?
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06.11.2021 15:02 Ответить
"не умеют пользоваться РЕЗЕРВНЫМИ серверами" - явно економлять час та гроші. А ще стандартна халтура.

Надіюсь в майбутньому сервери розмістять десь в старому совковому бункері що може витримати атомну війну, і забудуть про переїзди. А апгрейди будуть робити без відключення всієї системи.

Але це так мрії про ідеальну країну із високою культурою.
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06.11.2021 18:18 Ответить
7 ноября.
Решили революцию устроить?
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06.11.2021 15:41 Ответить
Выглядит так как будто они будут перевозить один физический сервер.
А как же облачная инфраструктура?
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06.11.2021 15:45 Ответить
 
 